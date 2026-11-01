Tin vui: Chính thức giảm giá điện bình quân 2% từ hôm nay

Tối 31/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, mức giá mới là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), giảm 2% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Cùng với việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 quy định về giá bán điện. Quyết định này bao gồm giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện, cùng được áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Hình minh họa. Nguồn: EVN

Việc điều chỉnh giá điện lần này được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và Nghị định số 278/2026/NĐ-CP ngày 9/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2025/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh còn căn cứ Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; Thông tư số 60/2025/TT-BCT ngày 2/12/2025 của Bộ Công Thương quy định về việc thực hiện giá bán điện và các quy định có liên quan.

Theo EVN, việc giảm giá điện lần này được thực hiện trên cơ sở Thông báo số 557/TB-VPCP ngày 27/10/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện.

Thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, EVN cho biết đã khẩn trương rà soát, tính toán và tiết kiệm tối đa chi phí để thực hiện điều chỉnh giá điện.

Theo tập đoàn, việc giảm giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện với tinh thần chung tay góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp.