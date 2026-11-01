Tin sáng 1/11: Miền Bắc bước vào đợt mưa dông; Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát, chấn chỉnh thực hiện quy định về học phí đại học

Miền Bắc lại bước vào đợt mưa dông từ ngày 1/11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày và đêm 01/11 có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đêm 01/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày 02/11 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng đêm 5-9/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối 02/11 có mưa rào và dông rải rác. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ khoảng 5-10/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Các ngày 1 và 2/11 có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc có mưa trong những ngày tới. Ảnh minh họa

Giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh từ năm 2026

Theo Hà Nội mới, Chính phủ ban hành Nghị định số 398/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với cá nhân, doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 29-10-2026, áp dụng đối với kỳ tính thuế năm 2026 và 2027.

Theo đó, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh, được giảm 30% số thuế TNCN phải nộp nếu doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng.

Mức giảm được tính trên toàn bộ số thuế TNCN phải nộp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phân biệt phương pháp tính thuế. Cá nhân dự kiến có doanh thu không vượt ngưỡng quy định thực hiện kê khai giảm thuế theo Mẫu số 01 ban hành kèm nghị định, nộp cùng hồ sơ khai thuế theo quy định.

Đối với thuế TNDN, mức giảm 30% áp dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng.

Cán bộ thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn hộ kinh doanh.

Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát, chấn chỉnh thực hiện quy định về học phí đại học

Theo Vietnamplus, Bộ GD&ĐT vừa có văn bản số 7526/BGDĐT-KHTC yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học nghiêm túc rà soát việc xác định mức thu học phí năm học 2026-2027 đối với từng trình độ, ngành, chương trình đào tạo theo đúng quy định tại Điều 7 và Điều 10 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ.

Đối với các ngành, chương trình đào tạo có mức học phí cao hoặc mức tăng học phí lớn so với năm học trước, cơ sở giáo dục đại học rà soát kỹ căn cứ xác định mức thu, chi phí đào tạo, điều kiện bảo đảm chất lượng và tác động đối với người học. Bộ GD&ĐT yêu cầu bảo đảm việc xác định, điều chỉnh mức học phí đúng nguyên tắc, căn cứ, thẩm quyền và quy định của pháp luật; hạn chế việc điều chỉnh tăng học phí ở mức cao, đột ngột; bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng tiếp cận giáo dục đại học của người học.

Cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định của pháp luật; riêng việc xác định mức học phí tiếp tục thực hiện theo quy định của Chính phủ về học phí theo điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định số 334/2026/NĐ-CP và Điều 10 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

(Ảnh minh họa)

Hiệu trưởng nói gì về vụ nam sinh lớp 10 bị bạn đánh thủng màng nhĩ?

Theo Tiền phong, ngày 31/10, bà Đặng Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) cho biết, ngay sau khi nắm thông tin nam sinh L.Đ.N. (15 tuổi, học lớp 10) bị bạn cùng lớp đánh, nhà trường đã triệu tập giáo viên liên quan để làm rõ sự việc, đồng thời mời phụ huynh hai học sinh đến làm việc.

“Trước hết, khi sự việc xảy ra, phía nhà trường nhận trách nhiệm vì sự việc diễn ra trong trường, vào tiết học có giáo viên đứng lớp. Đây là sự việc đáng tiếc, không ai mong muốn”, bà Hằng nói.

Theo thông tin ban đầu từ nhà trường, nam sinh T.Đ.M.H. (18 tuổi), học cùng lớp với N., được giáo viên giao nhiệm vụ thu điện thoại của các bạn vào đầu giờ học. Khi đến chỗ N., do nam sinh này chưa đưa điện thoại, H. đã dùng chiếc hộp đựng điện thoại gõ vào đầu bạn. Sau đó, khi đã thu điện thoại và quay trở lại, H. tiếp tục dùng tay đánh vào vùng mặt của N.

Sau khi nắm bắt sự việc, phía trường đã làm việc với giáo viên dạy tiết học xảy ra vụ việc và giáo viên chủ nhiệm để xác minh. Đại diện nhà trường cũng mời phụ huynh hai học sinh đến trao đổi, thống nhất phương án xử lý ban đầu và đưa N. đi kiểm tra sức khỏe.

Hình ảnh cắt từ clip.

Khởi tố 8 thanh thiếu niên mang hung khí 'truy sát' người đi đường

Ngày 31/10, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời đưa 01 đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương.

Trước đó, qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định một nhóm gồm 9 nam thanh thiếu niên (độ tuổi từ 15 đến 18) có hộ khẩu tại các xã Minh Đài, Tân Sơn và Võ Miếu đã nhắn tin bàn bạc, thống nhất hẹn nhau tập trung tại xã Minh Đài, gom hung khí gồm 2 thanh kiếm, 1 ná cao su và 40 vỏ chai bia thủy tinh, chia nhau lên 5 xe mô tô.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Khi đến địa phận xã Thanh Sơn, nhóm "quái xế" phát hiện 2 nam thanh niên đang đi trên một chiếc xe máy nên khiêu khích và tổ chức truy đuổi khiến 2 nạn nhân hoảng loạn bỏ chạy. Đến đoạn đường thuộc thôn Xuân Lộc (xã Đào Xá), một chiếc xe máy trong nhóm côn đồ đã lao tới va chạm mạnh từ phía sau khiến nam thanh niên ngồi sau văng xuống đường, gãy 1/3 dưới cẳng chân trái. Sau khi nạn nhân gục ngã, một số đối tượng xông vào đập phá chiếc xe máy, tháo luôn biển kiểm soát mang về nhà cất giấu.

Trước tính chất manh động của vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc, thu thập chứng cứ và làm rõ vai trò của từng cá nhân.

Tin sáng 31/10: Khoảnh khắc nhân viên gác chắn tàu cứu nữ sinh khỏi đầu xe container; Hà Nội yêu cầu minh bạch từng suất ăn bán trú GĐXH - Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nhân viên gác chắn đường sắt kịp thời ngăn nữ sinh đi xe đạp điện ngay trước đầu xe container tại Đà Nẵng; công khai minh bạch thực đơn, định lượng, nguồn gốc từng bữa ăn học đường... là những yêu cầu trọng tâm vừa được UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo.







