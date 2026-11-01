8 chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 11/2026

Phổ cập giáo dục mầm non, thực hiện giáo dục bắt buộc

Có hiệu lực từ ngày 1/11, Nghị định 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Văn bản xác định trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, công dân và cơ sở giáo dục trong bảo đảm quyền học tập; đồng thời quy định các chính sách hỗ trợ người học, điều kiện thực hiện và trách nhiệm quản lý của các cấp.

Nghị định cũng đặt ra yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện quản lý và cập nhật dữ liệu phổ cập giáo dục trên môi trường số. Văn bản thay thế Nghị định 20/2014/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan tại Nghị định 277/2025/NĐ-CP.

Ảnh minh hoạ.

Đổi mới tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp

Từ ngày 3/11, Thông tư 76/2026/TT-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, cơ sở đào tạo được chủ động tổ chức một hoặc nhiều đợt tuyển sinh trong năm, lựa chọn phương thức xét tuyển hoặc thi tuyển phù hợp với chương trình và điều kiện đào tạo.

Quy chế đẩy mạnh đăng ký tuyển sinh trên môi trường số, khai thác dữ liệu định danh điện tử; giấy báo nhập học điện tử có giá trị như bản giấy. Đối với trình độ cao đẳng, trung cấp và trung học nghề, số lượng tuyển thực tế không vượt quá 120% chỉ tiêu kế hoạch theo quy định. Thông tư thay thế các quy định trước đây về tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.

Điều chỉnh chương trình giáo dục thường xuyên

Có hiệu lực từ ngày 10/11, Thông tư 78/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT.

Các nội dung điều chỉnh tập trung vào môn Lịch sử và Địa lí ở cấp THCS; các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật ở cấp THPT. Việc sửa đổi nhằm cập nhật yêu cầu cần đạt, nội dung kiến thức và định hướng tổ chức dạy học phù hợp với chương trình giáo dục thường xuyên.

Quy định mới về xét học bổng

Từ ngày 10/11, Thông tư 80/2026/TT-BGDĐT quy định việc xét, cấp học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định 179/2025/NĐ-CP.

Việc xét học bổng căn cứ kết quả học tập đầu vào, trong đó điểm môn Toán kết hợp với hai môn có điểm cao nhất trong các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh để xác định nhóm thí sinh thuộc diện xét. Người học không phải nộp hồ sơ đề nghị; dữ liệu được khai thác từ các hệ thống thông tin liên quan. Việc xét và chi trả học bổng được thực hiện định kỳ theo quy định.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không thu tiền hỗ trợ

Có hiệu lực từ ngày 15/11, Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, trong đó quy định rõ hơn phạm vi hoạt động và trách nhiệm của ban đại diện.

Đáng chú ý, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu tiền để hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường, không được ấn định mức đóng góp hoặc vận động các khoản thu dưới danh nghĩa ban đại diện. Việc hỗ trợ của cha mẹ học sinh phải bảo đảm tự nguyện, không gắn với nghĩa vụ đóng góp và không sử dụng cho các khoản chi như sửa chữa, mua sắm thiết bị, trả thù lao hay chi phí hoạt động thường xuyên của nhà trường.

Giáo dục tăng cường không thu tiền học sinh

Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 15/11, quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường ngoài giờ chính khóa trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Các hoạt động này được tổ chức theo kế hoạch giáo dục và điều kiện thực tế của nhà trường, bảo đảm không thu tiền học sinh. Nhà trường không được sử dụng hoạt động tăng cường để dạy trước chương trình, dạy lại nội dung đã học, ôn thi hoặc luyện thi; cũng không được lấy kết quả tham gia hoạt động thay thế kết quả đánh giá môn học.

Đổi mới quy trình biên soạn giáo trình nghề

Từ ngày 15/11, Thông tư 82/2026/TT-BGDĐT quy định quy trình biên soạn, lựa chọn, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình các môn học chung trong giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư xác định 5 môn học chung gồm Giáo dục chính trị, Ngoại ngữ, Năng lực số, Pháp luật và Giáo dục thể chất. Trong đó, chương trình môn Giáo dục chính trị được xây dựng, thẩm định và ban hành thống nhất; các môn còn lại do cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động tổ chức thực hiện theo quy định. Quy trình xây dựng chương trình, giáo trình có sự tham gia của doanh nghiệp và người sử dụng lao động, nhằm tăng tính gắn kết giữa đào tạo với yêu cầu thực tiễn.

Ban hành chuẩn mới cho trường đại học

Thông tư 83/2026/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 15/11, ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học với các nhóm tiêu chuẩn về tổ chức và quản trị; đội ngũ giảng viên; cơ sở vật chất, học liệu và hạ tầng số; tài chính; tuyển sinh, đào tạo; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ tiêu chuẩn đặt ra các yêu cầu định lượng về tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, diện tích phục vụ đào tạo, quy mô tuyển sinh, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, việc làm sau tốt nghiệp và kết quả nghiên cứu khoa học. Một số chỉ tiêu được áp dụng theo lộ trình, trong đó có các mức yêu cầu cao hơn từ năm 2030.