Lịch chi trả lương hưu tháng 8/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?

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Lịch chi trả lương hưu tháng 8/2026 của các tỉnh thành trên cả nước

Theo Quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2025 ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN thì việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bắt đầu từ ngày 02 của tháng tổ chức chi trả.

Chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân:

Tổ chức chi trả BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân tại BHXH tỉnh.

Thời gian chi trả: Ngày làm việc đầu tiên và ngày làm việc thứ hai của tháng theo lịch BHXH Việt Nam thông báo, Phòng KHTC chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cho người hưởng.

Chi trả lương hưu bằng tiền mặt:

Thực hiện chi trả BHXH hằng tháng bằng tiền mặt và các khoản trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt kèm theo chế độ BHXH hằng tháng:

- Chi trả tại điểm chi trả: Từ ngày 02 đến ngày 10 vào giờ hành chính của tháng tổ chức chi trả; chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến.

- Chi trả tại điểm giao dịch của Tổ chức hỗ trợ chi trả (HTCT): Từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của Tổ chức HTCT đến hết ngày 23 của tháng.

Theo đó, lịch chi trả lương hưu tháng 8/2026 ở từng tỉnh/thành như sau:

- Chi trả qua tài khoản cá nhân: Ngày 1/8/2026 hoặc ngày 2/8/2026.

- Tại điểm chi trả: Từ ngày 2/8/2026 đến 10/8/2026 (chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến).

- Chi trả tại điểm giao dịch của Tổ chức HTCT: Từ ngày 11/8/2026 - 23/08/2026.

Nếu ngày chi trả trùng vào thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ, Tết, việc chi trả sẽ được dời sang ngày làm việc tiếp theo.

Tháng 8/2026, lịch chi trả lương hưu trên cả nước sẽ thực hiện theo đúng quy định. Ảnh minh họa: B.H

Lịch chi trả lương hưu ở 34 tỉnh, thành

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, việc chi trả lương hưu tháng 8/2026 sẽ được thực hiện theo lịch thống nhất nhằm bảo đảm quyền lợi cho người hưởng lương hưu.

Tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn 1343/BHXH-TCKT năm 2025 quy định chi tiết lịch chi trả lương hưu tháng 8/2026 qua tài khoản của người hưởng lương hưu ở từng tỉnh/thành như sau:

Các đơn vị BHXH chi trả vào ngày làm việc đầu tiên của tháng (thứ Hai, ngày 3/8): Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, TP Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắc Lắk, TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Kiên Giang

Các đơn vị BHXH chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng (thứ Ba, ngày 4/8): Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp.

Kế hoạch chi trả lương hưu tại TP Hà Nội

Tại Hà Nội, để bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng không bị gián đoạn; kịp thời hỗ trợ người hưởng hoàn thiện thủ tục theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức đợt cao điểm liên ngành bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không bị gián đoạn đối với người hưởng trên địa bàn Thành phố.

Theo Kế hoạch, thời gian thực hiện đợt cao điểm hỗ trợ diễn ra 15 ngày, từ ngày 10-25/7/2026.

Công tác hỗ trợ được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn TP Hà Nội tại các Chi nhánh Trung tâm phục vụ hành chính công, các Điểm Phục vụ hành chính công, BHXH Thành phố, BHXH cơ sở, UBND các xã, phường và các địa điểm hỗ trợ lưu động, hỗ trợ tại nơi cư trú theo nhu cầu thực tế của người hưởng.

Theo Thành phố Hà Nội, toàn bộ quy trình phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật, đầy đủ, chính xác thông tin người hưởng.

Cán bộ tham gia cần nắm vững quy trình nghiệp vụ ở từng bước để hướng dẫn người dân đầy đủ, rõ ràng ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên.

Đối với các trường hợp không còn cư trú tại địa phương hoặc không xác minh được tình trạng, Bảo hiểm xã hội Thành phố chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan xử lý riêng theo quy định.

Đối với trường hợp người hưởng mất năng lực hành vi dân sự hoặc thuộc trường hợp hạn chế, khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, UBND xã, phường hướng dẫn người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng lập Đơn đề nghị theo Mẫu số 07 kèm theo.

Đối với các trường hợp người hưởng là người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, người sức khỏe yếu, người gặp khó khăn trong đi lại hoặc các trường hợp thuộc phạm vi hỗ trợ của Tổ Hành chính công xung kích theo Kế hoạch số 63/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội được hỗ trợ tại nhà hoặc các điểm hỗ trợ tập trung theo nhu cầu thực tế của người hưởng.

Đối tượng hưởng lương hưu theo quy định

Lương hưu là một trong những khoản tiền trợ cấp hàng tháng của chế độ hưu trí mà cả người tham gia BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện đều có thể được hưởng. Trong đó đối tượng hưởng lương hưu gồm 6 nhóm sau:

1. Người làm việc theo hợp đồng lao động (bao gồm hợp đồng lao động ngắn hạn và dài hạn).

2. Cán bộ, công chức, viên chức.

3. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

4. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.

5. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

6. Công dân là người Việt Nam từ đủ 15 tuổi tham gia BHXH tự nguyện.

Lịch chi trả lương hưu tháng 6/2026 trên cả nước mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào? GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 6/2026 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.