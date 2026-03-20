Giới thiên văn giải mã bí ẩn lớn về Sao Thổ

Thứ sáu, 12:39 20/03/2026 | Tiêu điểm

Giới thiên văn cho biết đã giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất của Sao Thổ, liên quan đến nguồn gốc vệ tinh Titan và các vành đai của hành tinh này.

Sao Thổ và vệ tinh Titan nhìn từ tàu Cassini (Ảnh: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)

Giới thiên văn cho biết đã giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất của Sao Thổ, sau khi kết hợp dữ liệu từ tàu thăm dò Cassini và mô phỏng máy tính để làm rõ nguồn gốc vệ tinh Titan - vệ tinh lớn nhất của hành tinh này.

Titan có kích thước bằng khoảng một nửa Trái Đất và lớn hơn cả Sao Thủy. Vệ tinh này đang rời xa Sao Thổ với tốc độ 11 cm mỗi năm, nhanh hơn nhiều so với dự đoán trước đây. Dữ liệu do tàu Cassini thu thập trong giai đoạn 2004 - 2017 cho thấy Titan có lực hấp dẫn đủ lớn để khiến Sao Thổ dao động và nghiêng.

Giới thiên văn giải mã bí ẩn lớn về Sao Thổ - Ảnh 1.

Hình ảnh giả màu vệ tinh Hyperion do Cassini ghi lại tháng 9/2005 (Ảnh: NASA/JPL/Space Science Institute)

Nghiên cứu mới, được công bố trong tháng này trên kho lưu trữ ArXiv và được chấp nhận đăng trên tạp chí The Planetary Science Journal, cho rằng cách đây khoảng 500 triệu năm từng tồn tại một vệ tinh khác va chạm với Titan. Theo tác giả chính Matija Cuk thuộc Viện SETI, sự kiện này khiến phần lớn khối lượng của vệ tinh "bị mất" hợp nhất vào Titan.

Giả thuyết này cũng có thể giải thích sự hình thành của Hyperion - vệ tinh có hình dạng không cầu lớn nhất của Sao Thổ, với đường kính chỉ bằng khoảng 5% Titan. Các nhà khoa học cho rằng Hyperion có thể là mảnh vỡ còn lại sau vụ va chạm hoặc được hình thành từ các mảnh vật chất tích tụ sau đó.

Giới thiên văn giải mã bí ẩn lớn về Sao Thổ - Ảnh 2.

Hệ vành đai Sao Thổ nghiêng khoảng 26,7 độ so với mặt phẳng quỹ đạo của hành tinh (Ảnh: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)

Theo nhóm nghiên cứu, vụ va chạm có thể đã làm thay đổi chuyển động quay và độ nghiêng 26,7 độ của Sao Thổ so với mặt phẳng quỹ đạo quanh Mặt Trời. Trước đây, các nhà thiên văn cho rằng sự nghiêng này xuất phát từ ảnh hưởng hấp dẫn của Sao Hải Vương, nhưng dữ liệu Cassini cho thấy hai hành tinh không còn ở trạng thái cộng hưởng chính xác.

Nhóm nghiên cứu nhận định sự tồn tại của một vệ tinh “bị mất” có thể đã giữ cho Sao Thổ và Sao Hải Vương đồng bộ trong quá khứ, và việc vệ tinh này biến mất giải thích sự lệch pha hiện nay. Titan trong quá trình dịch chuyển quỹ đạo có thể đã gây nhiễu động các vệ tinh bên trong, dẫn đến các va chạm tạo nên hệ vành đai của Sao Thổ, có thể hình thành cách đây khoảng 100 triệu năm.

Giới thiên văn giải mã bí ẩn lớn về Sao Thổ - Ảnh 3.

Minh họa thiết bị bay Dragonfly dự kiến hạ cánh xuống bề mặt Titan (Ảnh: NASA/Johns Hopkins APL)

Một nghiên cứu công bố tháng 2 cho thấy bề mặt Titan có thể trẻ tới 300 triệu năm, dựa trên số lượng hố va chạm ít ỏi, cũng củng cố kịch bản va chạm này.

Để kiểm chứng giả thuyết, các nhà khoa học kỳ vọng vào sứ mệnh Dragonfly của NASA - một thiết bị bay chạy bằng năng lượng hạt nhân dự kiến phóng năm 2028 và đến Titan vào cuối năm 2034.

Mạnh Dương (Theo CNN)
Cùng chuyên mục

Độc lạ robot: Từ "lai" sinh học đến "da" điện tử

Độc lạ robot: Từ "lai" sinh học đến "da" điện tử

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Các nhà nghiên cứu đến từ Trường ĐH Bách khoa Liên bang Lausanne (Thụy Sĩ) sử dụng vỏ tôm và linh kiện tổng hợp để chế tạo robot lai sinh học.

Các "học bá" Thanh Hoa vừa làm được việc chưa từng có

Các "học bá" Thanh Hoa vừa làm được việc chưa từng có

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Nghiên cứu mới đã xác lập kỷ lục mới về hình ảnh không gian sâu nhất mà nhân loại từng biết tới.

Chạm trán những sinh vật ngoạn mục dưới đáy biển sâu

Chạm trán những sinh vật ngoạn mục dưới đáy biển sâu

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Những cuộc chạm trán với sinh vật biển sâu nêu bật sự đa dạng đáng kinh ngạc của sự sống trong không gian sống lớn nhất trên trái đất.

Người Trái Đất sắp thấy được một vật thể mới bằng mắt thường

Người Trái Đất sắp thấy được một vật thể mới bằng mắt thường

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Sau cú tiếp cận Mặt Trời, vật thể C/2026 A1 (MAPS) có thể sáng đến mức có thể được nhìn thấy bằng mắt thường giữa ban ngày.

Phát hiện một loài hoa châu Á phá vỡ quy luật tiến hóa

Phát hiện một loài hoa châu Á phá vỡ quy luật tiến hóa

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Một loài hoa tại châu Á được phát hiện tiến hóa theo cách đi ngược mô hình thông thường, đặt ra nhiều câu hỏi mới cho giới khoa học.

Bất ngờ với số tiền nhận lại khi cụ ông mang 1,4 tỷ đồng bị cháy nghiêm trọng tới đổi tại ngân hàng

Bất ngờ với số tiền nhận lại khi cụ ông mang 1,4 tỷ đồng bị cháy nghiêm trọng tới đổi tại ngân hàng

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Cụ ông đã bị cháy gần hết toàn bộ số tiền tiết kiệm trị giá tới 1,4 tỷ đồng vì thói quen giữ tiền tại nhà.

Sự sống ngoài hành tinh: NASA công bố phát hiện chấn động

Sự sống ngoài hành tinh: NASA công bố phát hiện chấn động

Tiêu điểm - 5 ngày trước

"Báu vật" từ tàu săn sự sống Curiosity của NASA cho thấy hành tinh láng giềng của chúng ta có thể từng sở hữu cả một sinh quyển phong phú.

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'chàng béo nhỏ' khi vào tuổi trung niên từng gây bão mạng xã hội cách đây 23 năm

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'chàng béo nhỏ' khi vào tuổi trung niên từng gây bão mạng xã hội cách đây 23 năm

Tiêu điểm - 6 ngày trước

GĐXH - Từng là một hiện tượng mạng, người tạo ra hàng loạt meme huyền thoại như Mona Lisa hay Marilyn Monroe, “chàng béo nhỏ” gây bất ngờ khi tiết lộ về cuộc sống hiện tại sau khi rời xa ánh đèn sân khấu.

Phát hiện "nơi trú ẩn" bất ngờ ở hành tinh khác

Phát hiện "nơi trú ẩn" bất ngờ ở hành tinh khác

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Dữ liệu từ tàu Magellan của NASA chứng minh Trái Đất thực sự có "một người anh em song sinh".

Bắt được "tín hiệu sự sống” từ thiên hà khác

Bắt được "tín hiệu sự sống” từ thiên hà khác

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Tín hiệu quang phổ từ thiên hà IRAS 07251–0248 cho thấy nó có thể sở hữu hoặc đang sinh ra những hành tinh có sự sống.

Xem nhiều

Đánh cá trên biển, 3 ngư dân vớt được thứ trị giá 67 tỷ đồng

Đánh cá trên biển, 3 ngư dân vớt được thứ trị giá 67 tỷ đồng

Tiêu điểm

Trong lúc đánh cá trên biển, một nhóm ngư dân bất ngờ phát hiện một khối long diên hương nặng 80kg trị giá khoảng 67 tỷ đồng.

Bất ngờ với số tiền nhận lại khi cụ ông mang 1,4 tỷ đồng bị cháy nghiêm trọng tới đổi tại ngân hàng

Bất ngờ với số tiền nhận lại khi cụ ông mang 1,4 tỷ đồng bị cháy nghiêm trọng tới đổi tại ngân hàng

Tiêu điểm
Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'chàng béo nhỏ' khi vào tuổi trung niên từng gây bão mạng xã hội cách đây 23 năm

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'chàng béo nhỏ' khi vào tuổi trung niên từng gây bão mạng xã hội cách đây 23 năm

Tiêu điểm
Lộ diện sinh vật lạ chứng minh khoa học "lạc đường"

Lộ diện sinh vật lạ chứng minh khoa học "lạc đường"

Tiêu điểm
Sự sống ngoài hành tinh: NASA công bố phát hiện chấn động

Sự sống ngoài hành tinh: NASA công bố phát hiện chấn động

Tiêu điểm

