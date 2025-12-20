Giọng ca cải lương tuồng cổ Lệ Châu xế chiều: Không chồng con, không tài sản, ở trọ 10m2
GĐXH - Nữ nghệ sĩ cải lương tuồng cổ Lệ Châu khiến nhiều người xót xa khi thừa nhận tuổi xế chiều sống cô độc: Không chồng, không con, không tài sản, ở trọ 10m2, đi xin cơm chay từ thiện 10 ngày/tháng.
Nhóm Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung,... vừa có chuyến ghé thăm nghệ sĩ Lệ Châu - một trong những giọng ca cải lương tuồng cổ thập niên 80.
Tới nơi, nhóm Phi Phụng vô cùng xót xa khi thấy nghệ sĩ Lệ Châu sống cô độc sống trong một căn nhà trọ cấp 4 cũ nát chỉ rộng khoảng 10m2, kê vừa một chiếc giường, tủ lạnh, ngoài ra không có đồ đạc gì giá trị.
"Tôi dọn về đây từ lúc mổ thoát vị đĩa đệm, cũng được hơn 1 năm. Trước đó thì tôi ở bên quận 8, ở chung với chị Xuân Thu là em gái anh Thanh Tòng, chị Xuân Yến. Nhưng do chị Xuân Thu qua đời nên tôi phải dọn đi.
Hiện tại, tôi phải ở thuê căn nhà trọ này, một tháng là 1,2 triệu đồng, chưa tính điện nước. Được cái bà chủ nhà này tốt lắm, bảo cho tôi luôn tiền điện nước không lấy", nữ nghệ sĩ chia sẻ.
Cũng theo nữ nghệ sĩ tâm sự, không lâu trước đây bà phải đi mổ thoát vị đĩa đệm nên giờ phải đeo đai lưng liên tục, không làm được việc nặng. Từ lúc mổ xong về tới giờ bà không làm được việc gì khác nên chuyển sang bán vé số để lấy tiền trang trải cuộc sống.
"Bà chủ nhà thấy thương tôi nên cho tôi mượn xe đạp đi bán vé số, một ngày kiếm được 140 ngàn đồng. Tôi cố gắng ăn tiêu tiết kiệm để sống qua ngày, thấy đủ thì là đủ. Một tháng tôi đi xin cơm chay từ thiện 10 ngày. Ở gần đây có chỗ phát cơm chay từ thiện 10 ngày một tháng. Khuya thì tôi ra phụ người ta làm việc thì họ cho tôi cơm ăn.
Được cái ở xung quanh hàng xóm ở đây ai cũng thương tôi. Mới đây tôi gặp tai nạn, bị xe đụng phải nằm viện, một chị hàng xóm con đi Pháp thấy thế mới dọn đồ đạc cho tôi, cho cả một cái tủ lạnh. Tôi đúng nghĩa không chồng, không con, không tài sản. Có 1 em gái đang đi tu trong chùa gần 40 năm rồi. Còn một người em út nhưng đến nay hai chị em không còn nói chuyện với nhau.", nghệ sĩ Lệ Châu kể.
Bà cũng tâm sự khi gặp đồng nghiệp cùng cảnh khó khăn: "Hôm nọ tôi đi bán vé số, vô tình đi vào con hẻm thì gặp được anh Mai Trần đang đi làm shipper. Lúc đó tôi mới biết anh Mai Trần cũng sống gần mình và không còn đi diễn nữa".
Nhớ về thời còn theo nghệ thuật, Lệ Châu bồi hồi: "Hồi xưa tôi hát bên đoàn hát bội tuồng cổ của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Khanh. Tôi hát dàn bao, không quan trọng vai, vai nào cũng hát được hết. Bây giờ tôi có tuổi rồi không hát được vì bên tuồng cổ phải diễn cả vũ đạo theo tiếng trống. Tôi lớn tuổi, không thể vũ đạo theo đúng nhịp trống được".
Nghệ sĩ Lệ Châu trong buổi gặp nhóm Ngũ long du ký.
Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại Chương trình 'Mệnh lệnh từ trái tim'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Nhiều nghệ sĩ tên tuổi tại Việt Nam sẽ tham gia biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mệnh lệnh từ trái tim" nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Cuộc sống kín tiếng ở tuổi 56 của NSƯT Hoài LinhGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - NSƯT Hoài Linh thời gian qua không xuất hiện trên truyền hình, anh chỉ tham gia 2 phim rạp và sống rất kín tiếng.
Diễn viên Hà Hương: Vai Nguyệt 'thảo mai' là thành tựu cuộc đời tôiGiải trí - 5 giờ trước
Sau hơn 2 thập kỷ từ vai diễn để đời “Nguyệt thảo mai” trong phim "Phía trước là bầu trời", cuộc sống diễn viên Hà Hương vẫn nhận được nhiều quan tâm của khán giả.
Hiếu sốc khi bị Tú chặn số nhưng lại càng thêm quyết tâm theo đuổiXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 32 "Cách em 1 milimet", Hiếu muốn chinh phục Tú như đúng gã "trai đểu", nhưng sự từ chối và cự tuyệt của Tú khiến anh chàng càng thêm quyết tâm.
Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu cách cách' bỏ showbiz cưới đại gia giờ ra sao?Giải trí - 8 giờ trước
Từng chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để kết hôn với đại gia bất động sản, cuộc sống của mỹ nhân này nhận được nhiều quan tâm của khán giả.
Con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lần đầu hé mở khoảnh khắc được chồng doanh nhân Dubai cầu hônGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Tiên Nguyễn đã chia sẻ clip ghi dấu lại hành trình bên nhau với chồng doanh nhân Dubai. Điều đáng chú ý chính là khoảnh khắc nam doanh nhân 8X cầu hôn cô vào năm ngoái.
MC Thùy Linh lần đầu khoe bụng bầu bên chồng kém 5 tuổiGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - MC Thùy Linh hạnh phúc khoe bụng bầu bên và chồng - diễn viên Phùng Đức Hiếu. Sắc vóc mẹ bầu khiến fan xuýt xoa, chúc mừng cặp đôi chuẩn bị đón con đầu lòng.
Khắc nhắc đến con gái đang nằm viện khiến Nguyệt lung lay về kết luận thanh traXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Trong tập 35 phim "Lằn ranh", Khắc gây sức ép, ám chỉ những can thiệp từ phía trên vào kết luận thanh tra khiến Nguyệt lung lay.
Hiếu muốn biến Tú thành bạn đời, Hoàng 'cận' khiêu chiến với 'Đại bản doanh'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 32 "Cách em 1 milimet", Hiếu quyết tâm theo đuổi Tú mặc dù bị từ chối, trong khi đó Hoàng "cận" xuất hiện khiến nhóm "Đại bản doanh" khó chịu.
Màn kết hợp của LyLy - Anh Tú tại sự kiện ra mắt Cicamax Refine SerumGiải trí - 1 ngày trước
Vào ngày 06 - 07/12, sự kiện ra mắt Cicamax Refine Serum với chủ đề "Tinh túy hồn Việt, phục hồi đỉnh cao" của thương hiệu Dược Mỹ phẩm Keyshu đã trở thành tâm điểm chú ý tại Gigamall Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh).
Nữ sinh quê Hà Tĩnh lọt top Miss World Vietnam 2025Giải trí
GĐXH - Nữ sinh quê Hà Tĩnh - Trần Thị Kiều Anh, cao 1m72 được coi là ứng viên tiềm năng tại Miss World Vietnam 2025 với kinh nghiệm và nhiều thành tích nổi bật.