Giọng ca cải lương tuồng cổ Lệ Châu xế chiều: Không chồng con, không tài sản, ở trọ 10m2

Nhóm Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung,... vừa có chuyến ghé thăm nghệ sĩ Lệ Châu - một trong những giọng ca cải lương tuồng cổ thập niên 80.

Tới nơi, nhóm Phi Phụng vô cùng xót xa khi thấy nghệ sĩ Lệ Châu sống cô độc sống trong một căn nhà trọ cấp 4 cũ nát chỉ rộng khoảng 10m2, kê vừa một chiếc giường, tủ lạnh, ngoài ra không có đồ đạc gì giá trị.

"Tôi dọn về đây từ lúc mổ thoát vị đĩa đệm, cũng được hơn 1 năm. Trước đó thì tôi ở bên quận 8, ở chung với chị Xuân Thu là em gái anh Thanh Tòng, chị Xuân Yến. Nhưng do chị Xuân Thu qua đời nên tôi phải dọn đi.

Hiện tại, tôi phải ở thuê căn nhà trọ này, một tháng là 1,2 triệu đồng, chưa tính điện nước. Được cái bà chủ nhà này tốt lắm, bảo cho tôi luôn tiền điện nước không lấy", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Nghệ sĩ cải lương tuồng cổ Lệ Châu.

Cũng theo nữ nghệ sĩ tâm sự, không lâu trước đây bà phải đi mổ thoát vị đĩa đệm nên giờ phải đeo đai lưng liên tục, không làm được việc nặng. Từ lúc mổ xong về tới giờ bà không làm được việc gì khác nên chuyển sang bán vé số để lấy tiền trang trải cuộc sống.

"Bà chủ nhà thấy thương tôi nên cho tôi mượn xe đạp đi bán vé số, một ngày kiếm được 140 ngàn đồng. Tôi cố gắng ăn tiêu tiết kiệm để sống qua ngày, thấy đủ thì là đủ. Một tháng tôi đi xin cơm chay từ thiện 10 ngày. Ở gần đây có chỗ phát cơm chay từ thiện 10 ngày một tháng. Khuya thì tôi ra phụ người ta làm việc thì họ cho tôi cơm ăn.

Được cái ở xung quanh hàng xóm ở đây ai cũng thương tôi. Mới đây tôi gặp tai nạn, bị xe đụng phải nằm viện, một chị hàng xóm con đi Pháp thấy thế mới dọn đồ đạc cho tôi, cho cả một cái tủ lạnh. Tôi đúng nghĩa không chồng, không con, không tài sản. Có 1 em gái đang đi tu trong chùa gần 40 năm rồi. Còn một người em út nhưng đến nay hai chị em không còn nói chuyện với nhau.", nghệ sĩ Lệ Châu kể.

Nữ nghệ sĩ thừa nhận tuổi xế chiều sống cô độc: Không chồng, không con, không tài sản.

Bà cũng tâm sự khi gặp đồng nghiệp cùng cảnh khó khăn: "Hôm nọ tôi đi bán vé số, vô tình đi vào con hẻm thì gặp được anh Mai Trần đang đi làm shipper. Lúc đó tôi mới biết anh Mai Trần cũng sống gần mình và không còn đi diễn nữa".

Nhớ về thời còn theo nghệ thuật, Lệ Châu bồi hồi: "Hồi xưa tôi hát bên đoàn hát bội tuồng cổ của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Khanh. Tôi hát dàn bao, không quan trọng vai, vai nào cũng hát được hết. Bây giờ tôi có tuổi rồi không hát được vì bên tuồng cổ phải diễn cả vũ đạo theo tiếng trống. Tôi lớn tuổi, không thể vũ đạo theo đúng nhịp trống được".

Nghệ sĩ Lệ Châu trong buổi gặp nhóm Ngũ long du ký.



