Cô đào cải lương Khánh Ngọc bị K, tiết lộ mong muốn nhỏ nhoi cuối đời
GĐXH - Cô đào cải lương Khánh Ngọc khiến nhiều người xót xa không nói được vì ung thư thanh quản, mong muốn sống thêm 5 năm để thấy con gái trưởng thành.
Khánh Ngọc - nghệ sĩ cải lương nổi tiếng sinh năm 1969, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua những vai diễn ấn tượng. Cô từng hoạt động cùng đoàn Sài Gòn 1, bên cạnh NSND Thanh Điền và NSND Thanh Kim Huệ, chuyên đảm nhận vai đào hai, đào ba. Vở tuồng "Yêu và ghen" là một trong những tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của cô.
Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung đã tới thăm nghệ sĩ Khánh Ngọc hiện đang bị ung thư thanh quản. Nghệ sĩ Phi Phụng xót xa: "Trời ơi, chưa bao giờ chúng tôi đi thăm nghệ sĩ mà gặp một trường hợp thương tâm như thế này. Khánh Ngọc bị ung thư 2 năm nay rồi, giờ còn không nói được, phải 'phiên dịch' bằng giấy".
Chia sẻ của nghệ sĩ Khánh Ngọc khiến nhiều người xót xa.
Theo nhóm Phi Phụng trò chuyện, nghệ sĩ Khánh Ngọc hiện tại bị ung thư thanh quản đã 2 năm, nặng tới mức không thể nói được, mỗi lần giao tiếp chủ yếu ra ký hiệu hoặc viết chữ cho người đối diện đọc. Vì thế, nghệ sĩ Khánh Ngọc luôn phải mang theo người một chiếc bút và một quyển sổ tay để ghi ra những điều muốn nói.
Theo nữ nghệ sĩ chia sẻ bằng giấy với mọi người rằng đã chuyển về Cà Mau sống được 20 năm. Sau khi phát hiện bệnh thì lên Sài Gòn phải phẫu thuật thông khí quản nên không nói được, đã xạ trị 1 lần, hóa trị cũng 1 lần. Sau đó sẽ về lại Cà Mau sống.
Được biết, mỗi lần xạ trị, hóa trị nữ nghệ sĩ được bảo hiểm chi trả 80% nhưng vẫn phải mất thêm 7 triệu, chưa tính tiền đi lại. Kể cả sau này xạ trị xong, cô cũng không thể nói được nữa do thanh quản đã bị ảnh hưởng nặng. Cô cũng may mắn được một số bạn bè giúp đỡ vì thương xót cho hoàn cảnh khó khăn của cô.
Nữ nghệ sĩ giao tiếp chủ yếu bằng khẩu hình hoặc viết giấy.
Cách đây mấy năm, chồng Khánh Ngọc qua đời mùa dịch COVID, sau đó nữ nghệ sĩ phát bệnh, u đè lên khí quản không thở được nên mới phát hiện, phải mổ. Nữ nghệ sĩ có hai con, một trai một gái. Con trai cô bị chậm phát triển, còn con gái vẫn đang đi học. Cô được cha mẹ cho một căn nhà ở Cà Mau nên về đó ở, cứ 3 tháng lại lên Sài Gòn một lần để khám.
Cũng theo nữ nghệ sĩ tâm sự, nhiều năm nay vì không thể đi hát được nên sau khi về Cà Mau, Khánh Ngọc phải xoay sở buôn bán đủ thứ, nhất là đồ ăn: hủ tiếu, bún bò Huế,... nhưng vì không có duyên bán hàng nên làm gì cũng thất bại, cuộc sống khó khăn. Hiện tại, cô không có tiền để theo bệnh viện điều trị nên chỉ uống thuốc nam cầm cự. "U giờ tan rồi nhưng chưa biết bao giờ nổi lại, cứ 3 tháng lại khám tổng quát 1 lần", Khánh Ngọc chia sẻ.
Nghệ sĩ Khánh Ngọc cho biết, ước mong lớn nhất hiện tại của cô là sống thêm 5 năm để thấy hai con lớn lên, trưởng thành.
Khánh Ngọc cải lương chia sẻ về cuộc đời buồn với nhóm Ngũ long du ký.
