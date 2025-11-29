Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Cô đào cải lương Khánh Ngọc bị K, tiết lộ mong muốn nhỏ nhoi cuối đời

Thứ bảy, 13:58 29/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cô đào cải lương Khánh Ngọc khiến nhiều người xót xa không nói được vì ung thư thanh quản, mong muốn sống thêm 5 năm để thấy con gái trưởng thành.

Khánh Ngọc cải lương và ước mong sống thêm 5 năm bên con cái - Ảnh 1.Xót xa cuộc sống của cô đào đoàn cải lương Trần Hữu Trang cùng con gái chậm phát triển trong nhà thuê chưa đến 10m2

GĐXH - Ngọc Nga - Cô đào sân khấu cải lương Trần Hữu Trang một thời - tuổi 54 sống cùng con gái chậm phát triển trong căn nhà thuê chật chội khiến khán giả xót xa.

Khánh Ngọc - nghệ sĩ cải lương nổi tiếng sinh năm 1969, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua những vai diễn ấn tượng. Cô từng hoạt động cùng đoàn Sài Gòn 1, bên cạnh NSND Thanh Điền và NSND Thanh Kim Huệ, chuyên đảm nhận vai đào hai, đào ba. Vở tuồng "Yêu và ghen" là một trong những tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của cô. 

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung đã tới thăm nghệ sĩ Khánh Ngọc hiện đang bị ung thư thanh quản. Nghệ sĩ Phi Phụng xót xa: "Trời ơi, chưa bao giờ chúng tôi đi thăm nghệ sĩ mà gặp một trường hợp thương tâm như thế này. Khánh Ngọc bị ung thư 2 năm nay rồi, giờ còn không nói được, phải 'phiên dịch' bằng giấy".

Khánh Ngọc cải lương và ước mong sống thêm 5 năm bên con cái - Ảnh 2.
Khánh Ngọc cải lương và ước mong sống thêm 5 năm bên con cái - Ảnh 3.
Khánh Ngọc cải lương và ước mong sống thêm 5 năm bên con cái - Ảnh 4.

Chia sẻ của nghệ sĩ Khánh Ngọc khiến nhiều người xót xa.

Theo nhóm Phi Phụng trò chuyện, nghệ sĩ Khánh Ngọc hiện tại bị ung thư thanh quản đã 2 năm, nặng tới mức không thể nói được, mỗi lần giao tiếp chủ yếu ra ký hiệu hoặc viết chữ cho người đối diện đọc. Vì thế, nghệ sĩ Khánh Ngọc luôn phải mang theo người một chiếc bút và một quyển sổ tay để ghi ra những điều muốn nói.

Theo nữ nghệ sĩ chia sẻ bằng giấy với mọi người rằng đã chuyển về Cà Mau sống được 20 năm. Sau khi phát hiện bệnh thì lên Sài Gòn phải phẫu thuật thông khí quản nên không nói được, đã xạ trị 1 lần, hóa trị cũng 1 lần. Sau đó sẽ về lại Cà Mau sống.

Được biết, mỗi lần xạ trị, hóa trị nữ nghệ sĩ được bảo hiểm chi trả 80% nhưng vẫn phải mất thêm 7 triệu, chưa tính tiền đi lại. Kể cả sau này xạ trị xong, cô cũng không thể nói được nữa do thanh quản đã bị ảnh hưởng nặng. Cô cũng may mắn được một số bạn bè giúp đỡ vì thương xót cho hoàn cảnh khó khăn của cô.

Khánh Ngọc cải lương và ước mong sống thêm 5 năm bên con cái - Ảnh 5.
Khánh Ngọc cải lương và ước mong sống thêm 5 năm bên con cái - Ảnh 6.

Nữ nghệ sĩ giao tiếp chủ yếu bằng khẩu hình hoặc viết giấy.

Cách đây mấy năm, chồng Khánh Ngọc qua đời mùa dịch COVID, sau đó nữ nghệ sĩ phát bệnh, u đè lên khí quản không thở được nên mới phát hiện, phải mổ. Nữ nghệ sĩ có hai con, một trai một gái. Con trai cô bị chậm phát triển, còn con gái vẫn đang đi học. Cô được cha mẹ cho một căn nhà ở Cà Mau nên về đó ở, cứ 3 tháng lại lên Sài Gòn một lần để khám.

Cũng theo nữ nghệ sĩ tâm sự, nhiều năm nay vì không thể đi hát được nên sau khi về Cà Mau, Khánh Ngọc phải xoay sở buôn bán đủ thứ, nhất là đồ ăn: hủ tiếu, bún bò Huế,... nhưng vì không có duyên bán hàng nên làm gì cũng thất bại, cuộc sống khó khăn. Hiện tại, cô không có tiền để theo bệnh viện điều trị nên chỉ uống thuốc nam cầm cự. "U giờ tan rồi nhưng chưa biết bao giờ nổi lại, cứ 3 tháng lại khám tổng quát 1 lần", Khánh Ngọc chia sẻ.

Nghệ sĩ Khánh Ngọc cho biết, ước mong lớn nhất hiện tại của cô là sống thêm 5 năm để thấy hai con lớn lên, trưởng thành.

Khánh Ngọc cải lương chia sẻ về cuộc đời buồn với nhóm Ngũ long du ký.



An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồng

'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồng

Xót xa cuộc sống của cô đào đoàn cải lương Trần Hữu Trang cùng con gái chậm phát triển trong nhà thuê chưa đến 10m2

Xót xa cuộc sống của cô đào đoàn cải lương Trần Hữu Trang cùng con gái chậm phát triển trong nhà thuê chưa đến 10m2

Nghệ sĩ cải lương đoàn 'Hương mùa thu' một thời, tuổi xế chiều thuê nhà 20m2, còn khất nợ chủ nhà

Nghệ sĩ cải lương đoàn 'Hương mùa thu' một thời, tuổi xế chiều thuê nhà 20m2, còn khất nợ chủ nhà

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 kém minh mẫn, ít nói, không đi lại được

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 kém minh mẫn, ít nói, không đi lại được

Nghệ sĩ cải lương Thái Thanh Hằng tai biến, liệt giường 13 năm, xế chiều chật vật trong ngôi nhà 20m2

Nghệ sĩ cải lương Thái Thanh Hằng tai biến, liệt giường 13 năm, xế chiều chật vật trong ngôi nhà 20m2

Cùng chuyên mục

Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk xót xa khi trở lại quê nhà sau trận bão lũ

Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk xót xa khi trở lại quê nhà sau trận bão lũ

Giải trí - 27 phút trước

GĐXH - "Trong ánh mắt mọi người còn nguyên nỗi sợ, hoảng loạn sau những ngày ròng rã chống chọi với dòng nước dữ và chứng kiến mọi thứ bị cuốn trôi", Hoa hậu Việt Nam 2024 - Hà Trúc Linh kể.

Ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý sau thời gian 'ở ẩn', hé lộ cuộc sống hiện tại

Ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý sau thời gian 'ở ẩn', hé lộ cuộc sống hiện tại

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Thủy Tiên bất ngờ xuất hiện trong video của một NTK nổi tiếng, khiến dư luận xôn xao. Cô chia sẻ về cuộc sống hiện tại và có khả năng trở lại showbiz.

Viên (Doãn Quốc Đam) bị nhóm giang hồ bắt cóc, công an siết chặt vòng vây

Viên (Doãn Quốc Đam) bị nhóm giang hồ bắt cóc, công an siết chặt vòng vây

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 21 "Lằn ranh", Viên trong quá trình trốn chạy đã bị nhóm giang hồ bắt cóc và uy hiếp.

Về Tuyên Quang xem Lễ hội Nhảy lửa (Pút Tồng) đặc sắc của người Pà Thẻn

Về Tuyên Quang xem Lễ hội Nhảy lửa (Pút Tồng) đặc sắc của người Pà Thẻn

Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước

GĐXH - Lần đầu tiên, Lễ hội Nhảy lửa (Pút Tồng) đặc sắc của người Pà Thẻn sẽ được tổ chức tại Xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang, hứa hẹn mang đến không gian văn hóa đặc biệt, tạo điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch thu hút du khách gần xa.

Đỗ Mỹ Linh vướng tin đồn mang bầu lần 2

Đỗ Mỹ Linh vướng tin đồn mang bầu lần 2

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh lại vướng tin đồn mang bầu khi bị cộng đồng mạng soi hình ảnh vòng 2. Trước thông tin này, Hoa hậu Việt Nam 2016 hoàn toàn kín tiếng.

Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình

Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Ngân thừa nhận mình là người thất bại trong hôn nhân, nhưng cô chưa thể ly hôn ngay bởi em trai sắp kết hôn.

Nam chính Ji Seung Hyun 'Hậu duệ mặt trời' tái ngộ khán giả Việt với 'Gangster về làng'

Nam chính Ji Seung Hyun 'Hậu duệ mặt trời' tái ngộ khán giả Việt với 'Gangster về làng'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Với sự tham gia của ngôi sao Ji Seung Hyun – người từng được khán giả Việt yêu thích qua Hậu Duệ Mặt Trời – "Gangster về làng" được kỳ vọng sẽ mang tới nhiều bất ngờ cho khán giả mùa phim cuối năm.

Nghệ sĩ Lê Giang bật khóc vì đau thần kinh tọa, phải chăm mẹ già liệt nửa người

Nghệ sĩ Lê Giang bật khóc vì đau thần kinh tọa, phải chăm mẹ già liệt nửa người

Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước

Trả lời phóng viên bằng giọng mệt mỏi, nghệ sĩ Lê Giang nói bị hành hạ bởi chứng đau thần kinh tọa và thoát vị đĩa đệm suốt thời gian qua.

Nhiều hoạt động 'Chào năm mới 2026' tại Làng Văn hóa - Du lịch

Nhiều hoạt động 'Chào năm mới 2026' tại Làng Văn hóa - Du lịch

Câu chuyện văn hóa - 19 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/12/2025 - 4/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra nhiều hoạt động tháng 12 với chủ đề "Chào năm mới 2026".

NSND Hồng Vân gây ngạc nhiên ở tuổi U60

NSND Hồng Vân gây ngạc nhiên ở tuổi U60

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Dù ở tuổi U60 nhưng NSND Hồng Vân không ngại "cưa sừng" nũng nịu như thời con gái trước NSƯT Hữu Châu khi lên phim.

Xem nhiều

Gây ấn tượng trong phim 'Quán Kỳ Nam', đời thực nhan sắc Đỗ Thị Hải Yến ra sao?

Gây ấn tượng trong phim 'Quán Kỳ Nam', đời thực nhan sắc Đỗ Thị Hải Yến ra sao?

Giải trí

GĐXH - Đỗ Thị Hải Yến là nữ diễn viên nức tiếng màn ảnh với nhiều phim ra rạp ăn khách, mới đây cô gây ấn tượng qua vai nữ chính trong phim "Quán Kỳ Nam". Nhờ nhan sắc như nàng thơ, mỹ nhân quê Bắc Ninh đã thuyết phục được người xem ở nhiều phân cảnh tình cảm với bạn diễn kém 8 tuổi.

Hậu trường 'siêu lầy' của cặp đôi Phan Minh Huyền - Hà Việt Dũng trong 'Cách em 1 milimet'

Hậu trường 'siêu lầy' của cặp đôi Phan Minh Huyền - Hà Việt Dũng trong 'Cách em 1 milimet'

Giải trí
Nga không thừa nhận 'bán đứng' bạn trai, trách móc Tú xen vào chuyện tình cảm

Nga không thừa nhận 'bán đứng' bạn trai, trách móc Tú xen vào chuyện tình cảm

Xem - nghe - đọc
NSND Hồng Vân gây ngạc nhiên ở tuổi U60

NSND Hồng Vân gây ngạc nhiên ở tuổi U60

Giải trí
Nghệ sĩ Lê Giang bật khóc vì đau thần kinh tọa, phải chăm mẹ già liệt nửa người

Nghệ sĩ Lê Giang bật khóc vì đau thần kinh tọa, phải chăm mẹ già liệt nửa người

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top