Nghệ sĩ cải lương đoàn 'Hương mùa thu' một thời, tuổi xế chiều thuê nhà 20m2, còn khất nợ chủ nhà
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Thanh Như Nguyệt và Phong Kỳ đang sống trong cảnh khó khăn khi phải thuê nhà 20m2. Họ vật lộn mưu sinh với những công việc tạm bợ, khiến khán giả không khỏi xót xa cho thế hệ nghệ sĩ một thời.
Nhóm Ngũ long du ký, gồm nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung vừa có dịp thăm nghệ sĩ cải lương Thanh Như Nguyệt - con dâu của cố nghệ sĩ Ngọc Hương và soạn giả Thu An, những người đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của đoàn cải lương Hương mùa thu.
Theo nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ, Thanh Như Nguyệt từng là đào chính của đoàn, còn chồng bà là nghệ sĩ Phong Kỳ ngày xưa đánh trống cùng đoàn. Không phủ nhận thời kỳ hoàng kim của sân khấu cải lương một thời, còn hiện tại cuộc sống của hai vợ chồng vô cùng bấp bênh. Hai vợ chồng đang sống trong một căn nhà nhỏ, chật hẹp, diện tích chỉ khoảng 20 mét vuông, đồ đạc để ngổn ngang.
"Tay trống" Phong Kỳ ở tuổi xế chiều phải đi chạy xe ôm, bữa có bữa không, còn "đào chính" Thanh Như Nguyệt bán bánh qua ngày nhưng vì ế quá nên ai kêu gì làm đó. Khi Phương Dung và Phi Phụng đến, nghệ sĩ Phong Kỳ không có nhà vì bận đi giao hàng.
"Vợ chồng tôi có một đứa con gái năm nay 22 tuổi. Chúng tôi ở nhà này cũng được 7 năm rồi. Tôi đi làm tạp vụ, người ta thuê gì tôi làm đó, lúc dọn nhà, lúc quét dọn quán cà phê", nghệ sĩ Thanh Như Nguyệt chia sẻ.
Nữ nghệ sĩ cải lương cũng cho biết thêm: "Lúc trước tôi làm được 4 triệu một tháng nhưng giờ nghỉ rồi. Tôi lớn tuổi rồi người ta không thuê nữa. Tôi ở nhà, xem nhà ai cần thuê phụ cái gì thì làm. Vì thế nên cuộc sống vợ chồng tôi bây giờ bấp bênh lắm.
Chồng tôi đi chạy xe được có 7 triệu một tháng mà tiền thuê nhà đã 4 triệu rồi. Thành ra chúng tôi ăn uống xong hết sạch tiền, giờ mà bệnh tật là không có đồng nào, khổ lắm. Con gái tôi giờ đang đi học nghề nhưng còn không có xe máy để đi. Nó chỉ ước có chiếc xe máy đi học mà cũng không mua được".
"Bây giờ cả gia đình phụ thuộc vào kinh tế của chồng tôi, ông ấy đi chạy xe ôm kiếm đồng nào hay đồng ấy. Cũng may ông ấy còn có sức khỏe, giờ mà không có sức khỏe nữa là thôi. Bản thân tôi sức khỏe yếu, nhiều bệnh tật", nữ nghệ sĩ ngậm ngùi.
Cũng theo nghệ sĩ Thanh Như Nguyệt, gia đình bà sống trong khu nhà trọ gần đê nên cứ mưa là lụt, giờ nhà nước sửa đường cho nên đỡ lụt. Hai vợ chồng cố gắng cầm cự tiền nhà, tháng nào không đủ tiền thì năn nỉ chủ nhà khất. "Người ta cũng biết mình nghệ sĩ nên cho khất", nữ nghệ sĩ ngậm ngùi.
"Thời đỉnh cao của sân khấu cải lương, nghệ sĩ như tôi buông ra đến tối là lên hát mà thôi, vì thế đến hiện tại, sau khi sân khấu cải lương thoái trào, cuộc sống chật vật, làm gì được thì làm. Cũng tủi thân lắm chứ.
Cũng từng là đào chính và hát với chú Minh Cảnh, Minh Vương, Thanh Tuấn, cũng hát với nghệ sĩ lớn mà bây giờ đi làm tạp vụ. Cũng vì mưu sinh mà, mình không làm thì ai lo cho mình, ai lo cho cuộc sống...", nghệ sĩ Thanh Như Nguyệt trải lòng về cuộc sống hiện tại khiến nhiều khán giả chạnh lòng.
Ngay dưới bài đăng của nhóm Ngũ long du ký, nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa thế hệ nghệ sĩ cải lương một thời đình đám mà xế chiều chật vật mưu sinh.
Cường 'gà' được vợ tha thứ, Chủ tịch xã Thứ được bà con tới thăm hỏiXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", Cường "gà" và ông Thắng đều đón nhận tin vui khi được vợ tha thứ và trở về, còn ông Thứ được bà con tới thăm khi vừa ra viện.
Chồng Ngân ghen tuông khi thấy vợ xuất hiện cùng Viễn trên tiviXem - nghe - đọc - 11 giờ trước
GĐXH - Trong tập 16 "Cách em 1 milimet", chồng của Ngân tỏ vẻ khó chịu khi thấy vợ và "tình cũ" xuất hiện cùng nhau nói về dự án mới.
Khác xa với đời thực, trên phim Việt Hương xấu hổ vì không thể dạy dỗ được 'con gái'Giải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Việt Hương đời thực cũng có một con gái nhưng may mắn chị không gặp cảnh bất đắc dĩ như trong phim. Trong "Cục vàng của ngoại", đóng vai một người mẹ, Việt Hương gặp những tình huống xấu hổ vì con gái.
Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà tiếp tục gây chú ýGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Tăng Thanh Hà vừa bước sang tuổi 39 và gây chú ý với những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống, về hành trình làm mẹ. Đặc biệt, "ngọc nữ" còn có cuộc hội ngộ ấm áp cùng Lương Mạnh Hải, khẳng định tình bạn bền vững sau 17 năm "Bỗng dưng muốn khóc".
Công an triệu tập ông Thắng vì liên quan tới đường dây 'đá gà'Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước
GĐXH - Trong tập 50 "Có anh, nơi ấy bình yên", ông Thắng tiếp tục gây rắc rối vì cá độ đá gà, trong khi đó Cường “gà” dần thay đổi, tu chí làm ăn và đoàn tụ cùng vợ con.
Cái kết đắng của Lương Bằng Quang - Ngân 98: Từ thị phi đến vòng lao lýGiải trí - 19 giờ trước
Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam vì đưa hối lộ 8 tỷ đồng. Từ nghệ sĩ nổi tiếng đến vòng lao lý qua chuỗi sai phạm kinh doanh hàng giả và drama thị phi.
Hình ảnh hiếm hoi về người bố quân nhân của Chi PuGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Chi Pu đã có khoảnh khắc xúc động khi gặp bố ruột trong chương trình "Sao nhập ngũ". Những hình ảnh này đã khiến khán giả bất ngờ về thân thế của cô.
Tú từng là 'người tình bí ẩn' của Bách cách đây 5 nămXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tập 15 "Cách em 1 milimet", hoá ra cô điều dưỡng tên Minh từng chăm sóc Bách khi anh mổ mắt lại chính là Tú.
MC sinh năm 2002 vượt vòng tuyển khắt khe gây sốt trên sóng VTV là ai?Câu chuyện văn hóa - 21 giờ trước
MC Phương Anh vượt qua nhiều vòng tuyển chọn để vào làm việc ở kênh Vietnam Today. Từ giáo viên tiếng Anh trở thành BTV trẻ ở kênh, cô đối mặt áp lực và thử thách mỗi ngày.
'Cô Trúc' phim 'Những ngọn nến trong đêm' sau 23 năm lấy chồng doanh nhân, cuộc sống giờ ra sao?Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Mai Thu Huyền là gương mặt đình đám ở làng phim miền Bắc với vai Trúc trong phim "Những ngọn nến trong đêm", hiện tại, cuộc sống của cô thay đổi ra sao?
Vì sao Đỗ Mỹ Linh và nhiều người đẹp vắng bóng trong đám cưới của Đỗ Thị Hà?Giải trí
GĐXH - Đám cưới cổ tích của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương gây tò mò khi thiếu vắng Đỗ Mỹ Linh cùng dàn người đẹp nổi tiếng.