Nghệ sĩ cải lương đoàn 'Hương mùa thu' một thời, tuổi xế chiều thuê nhà 20m2, còn khất nợ chủ nhà

Nhóm Ngũ long du ký, gồm nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung vừa có dịp thăm nghệ sĩ cải lương Thanh Như Nguyệt - con dâu của cố nghệ sĩ Ngọc Hương và soạn giả Thu An, những người đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của đoàn cải lương Hương mùa thu.

Theo nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ, Thanh Như Nguyệt từng là đào chính của đoàn, còn chồng bà là nghệ sĩ Phong Kỳ ngày xưa đánh trống cùng đoàn. Không phủ nhận thời kỳ hoàng kim của sân khấu cải lương một thời, còn hiện tại cuộc sống của hai vợ chồng vô cùng bấp bênh. Hai vợ chồng đang sống trong một căn nhà nhỏ, chật hẹp, diện tích chỉ khoảng 20 mét vuông, đồ đạc để ngổn ngang.

"Tay trống" Phong Kỳ ở tuổi xế chiều phải đi chạy xe ôm, bữa có bữa không, còn "đào chính" Thanh Như Nguyệt bán bánh qua ngày nhưng vì ế quá nên ai kêu gì làm đó. Khi Phương Dung và Phi Phụng đến, nghệ sĩ Phong Kỳ không có nhà vì bận đi giao hàng.

Nghệ sĩ Thanh Như Nguyệt trong buổi gặp gỡ nhóm Ngũ long du ký mới đây.

"Vợ chồng tôi có một đứa con gái năm nay 22 tuổi. Chúng tôi ở nhà này cũng được 7 năm rồi. Tôi đi làm tạp vụ, người ta thuê gì tôi làm đó, lúc dọn nhà, lúc quét dọn quán cà phê", nghệ sĩ Thanh Như Nguyệt chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ cải lương cũng cho biết thêm: "Lúc trước tôi làm được 4 triệu một tháng nhưng giờ nghỉ rồi. Tôi lớn tuổi rồi người ta không thuê nữa. Tôi ở nhà, xem nhà ai cần thuê phụ cái gì thì làm. Vì thế nên cuộc sống vợ chồng tôi bây giờ bấp bênh lắm.

Chồng tôi đi chạy xe được có 7 triệu một tháng mà tiền thuê nhà đã 4 triệu rồi. Thành ra chúng tôi ăn uống xong hết sạch tiền, giờ mà bệnh tật là không có đồng nào, khổ lắm. Con gái tôi giờ đang đi học nghề nhưng còn không có xe máy để đi. Nó chỉ ước có chiếc xe máy đi học mà cũng không mua được".

"Bây giờ cả gia đình phụ thuộc vào kinh tế của chồng tôi, ông ấy đi chạy xe ôm kiếm đồng nào hay đồng ấy. Cũng may ông ấy còn có sức khỏe, giờ mà không có sức khỏe nữa là thôi. Bản thân tôi sức khỏe yếu, nhiều bệnh tật", nữ nghệ sĩ ngậm ngùi.

Cũng theo nghệ sĩ Thanh Như Nguyệt, gia đình bà sống trong khu nhà trọ gần đê nên cứ mưa là lụt, giờ nhà nước sửa đường cho nên đỡ lụt. Hai vợ chồng cố gắng cầm cự tiền nhà, tháng nào không đủ tiền thì năn nỉ chủ nhà khất. "Người ta cũng biết mình nghệ sĩ nên cho khất", nữ nghệ sĩ ngậm ngùi.

Nghệ sĩ Thanh Như Nguyệt.

"Thời đỉnh cao của sân khấu cải lương, nghệ sĩ như tôi buông ra đến tối là lên hát mà thôi, vì thế đến hiện tại, sau khi sân khấu cải lương thoái trào, cuộc sống chật vật, làm gì được thì làm. Cũng tủi thân lắm chứ.

Cũng từng là đào chính và hát với chú Minh Cảnh, Minh Vương, Thanh Tuấn, cũng hát với nghệ sĩ lớn mà bây giờ đi làm tạp vụ. Cũng vì mưu sinh mà, mình không làm thì ai lo cho mình, ai lo cho cuộc sống...", nghệ sĩ Thanh Như Nguyệt trải lòng về cuộc sống hiện tại khiến nhiều khán giả chạnh lòng.

Ngay dưới bài đăng của nhóm Ngũ long du ký, nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa thế hệ nghệ sĩ cải lương một thời đình đám mà xế chiều chật vật mưu sinh.