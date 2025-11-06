Xót xa cuộc sống của cô đào đoàn cải lương Trần Hữu Trang cùng con gái chậm phát triển trong nhà thuê chưa đến 10m2
GĐXH - Ngọc Nga - Cô đào sân khấu cải lương Trần Hữu Trang một thời - tuổi 54 sống cùng con gái chậm phát triển trong căn nhà thuê chật chội khiến khán giả xót xa.
Nhóm Ngũ long du ký gồm nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung mới đây đã có chuyến thăm đầy cảm động với nghệ sĩ Ngọc Nga - cô đào tại Đoàn Xung Kích Trần Hữu Trang một thời. Họ không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh sống khó khăn của Ngọc Nga cùng con gái trong căn phòng nhỏ bé ở Sài Gòn.
Nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ, Ngọc Nga đang ở cùng con gái 22 tuổi (con của Nga chậm phát triển). Trong video được đăng tải, nhóm nghệ sĩ giới thiệu và quay cận căn phòng ngang 1m5 dài 4m chỉ để đủ 1 cái giường, quần áo đồ đạc bỏ vào mấy cái túi nhét dưới gầm giường. Hai mẹ con Ngọc Nga ăn cơm hộp vì phòng trọ không có bếp nên không thể nấu nướng được.
Nghệ sĩ Phi Phụng thăm hoàn cảnh khó khăn của giọng ca cải lương Ngọc Nga.
Trong buổi gặp 2 đàn chị, Ngọc Nga cho biết sau khi đoàn Xung kích giải tán, hiện nay cô đi hát ở đoàn đờn ca tài tử vào 2 ngày cuối tuần được 500.000 đồng. Tiền trọ 1 tháng là 1.400.000/tháng nên mẹ con sống rất vất vả.
Ngọc Nga tâm sự chia tay chồng từ khi đứa con chào đời và hiện tại cũng không biết người chồng đó ở đâu, như thế nào. Giọng ca cải lương một thời cho biết con gái mắc bệnh từ khi còn rất nhỏ và cô một thân một mình nuôi con.
"Hiện tại ngoài những lúc được gọi đi hát thì tôi làm đủ mọi nghề từ bán bánh canh, đi làm thuê... Nhưng cũng không dám bỏ con ở một mình quá lâu", Ngọc Nga tâm sự.
"Con gái Nga có giọng hát hay như mẹ nhưng đáng tiếc con ngoài bệnh chậm phát triển còn thêm bệnh vảy nến mãn tính, bị gout, giãn tỉnh mạch nên 2 chân của con to và nổi cục", nghệ sĩ Phương Dung cho biết thêm về tình hình con gái của Ngọc Nga.
Nhóm Phi Phụng, Phương Dung xót xa khi hỏi thăm con gái dù 22 tuổi của Ngọc Nga rằng mong muốn gì thì con trả lời hồn nhiên: "Con muốn mau hết bệnh để đi làm kiếm tiền phụ mẹ, có tiền đi bệnh viện".
Sau buổi gặp, nhóm Ngũ long du ký gửi mẹ con Ngọc Nga ít tiền và căn dặn thêm rằng tháng nào không có đủ tiên ăn uống thì liên hệ nhóm sẽ gửi lương thực, thực phẩm cho 2 mẹ con.
Ngay dưới bài đăng của nhóm, nhiều khán giả để lại bình luận xót xa cảnh sống của những nghệ sĩ cải lương một thời. "Khi thời hoàng kim của sân khấu cải lương qua đi, nhiều người bây giờ cơ cực quá. Cảm ơn Phi Phụng, Phương Dung đã quan tâm đến họ"; "Ngọc Nga từng là đào chánh Đoàn Xung Kích Nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang, diễn với kép đẹp Thanh Lựu, Tấn Giao rất hay. Không ngờ tuổi 54 sống khổ thế"; "Mong nhiều nhà hảo tâm quan tâm đến những cảnh đời buồn như này";....
Nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung xót xa hoàn cảnh của "đàn em" Ngọc Nga.
Hương Giang bị hủy kết quả tại Miss Universe 2025, điều gì đã xảy ra?Giải trí - 12 phút trước
GĐXH - Chính thức hủy kết quả bình chọn có liên quan Hương Giang tại Miss Universe 2025 khiến nhiều fan sắc đẹp bất ngờ.
Đoàn Di Băng là ai, có sự nghiệp ra sao?Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Đoàn Di Băng đang trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội bởi những thông tin liên quan đến vụ việc chồng cô bị bắt. Trước khi xảy ra sự việc này, Đoàn Di Băng nổi tiếng ra sao?
Màn đánh ghen đầy bản lĩnh gây "bão mạng" của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Phương Oanh đã có màn thể hiện xuất sắc trong phân cảnh nhân vật Mỹ Anh đối diện với “tiểu tam”.
Nghiêm bị đánh nên quyết kiện Đức, Thư 'ống bơ' khiến Biên phải lộ diệnXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", Nghiêm bị đánh nhập viện nên muốn pháp luật xử lý Đức, trong khi đó Chiến "đo" và Thư "ống bơ" quyết bắt Biên phải lộ diện.
Nghe Hòa Minzy hát live 'Bắc Bling', Diệp Lâm Anh trổ tài hội họa khiến ai xem cũng khen ngợiXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Diệp Lâm Anh mới đây đã trổ tài lẻ khi vừa nghe Hòa Minzy hát "Bắc Bling" vừa vẽ tranh về cô gái vùng quan họ Kinh Bắc.
Lén đặt camera giấu kín, Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc nặng trước bí mật động trời của chồngXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Dù nhận về sự thật phũ phàng bị chồng phản bội, Mỹ Anh vẫn mạnh mẽ đáp trả khiến "tiểu tam" Linh sợ hãi.
Chân dung mỹ nhân Hà thành vừa giành Á hậu 3 Hoa hậu Trái Đất 2025Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Trịnh Mỹ Anh đã bất ngờ giành ngôi vị Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) 2025. Thành tích này chỉ đứng sau 2 người đẹp Nguyễn Khánh Phương (Miss Earh 2018) và Đỗ Thị Lan Anh (Miss Earth 2023)
Phản diện Ba Cẩn 'Biệt động Sài Gòn': 2 lần vượt qua cửa tử, U80 sống sung túcCâu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Sau gần 40 năm, vai diễn kẻ phản bội Ba Cẩn trong phim "Biệt động Sài Gòn" do NSƯT Hai Nhất thủ vai vẫn để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả.
Nữ diễn viên chính phim 'Cách em 1 milimet' đời thực nuôi con trai khéo như thế nào?Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Phan Minh Huyền chia sẻ cô đã "bê" cả bản thân lên phim "Cách em 1 milimet", bởi đời thực nữ diễn viên cũng là một người mẹ yêu và thương con.
Hàng triệu khán giả xem 'Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween' ngay từ tập đầu phát sóngGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Chương trình "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" trong số đầu phát sóng đã gây ấn tượng khi thu hút 2,2 triệu lượt xem trên sóng và nền tảng số của VTV.
Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)Xem - nghe - đọc
GĐXH - Một chút tinh ý của Kim Ngân khi nhìn thấy Linh có biểu hiện bất thường, cô đã khuyên nhủ Mỹ Anh phải cảnh giác trước "Tiểu tam".