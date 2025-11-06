Xót xa cuộc sống của cô đào đoàn cải lương Trần Hữu Trang cùng con gái chậm phát triển trong nhà thuê chưa đến 10m2

Nghệ sĩ cải lương đoàn 'Hương mùa thu' một thời, tuổi xế chiều thuê nhà 20m2, còn khất nợ chủ nhà GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Thanh Như Nguyệt và Phong Kỳ đang sống trong cảnh khó khăn khi phải thuê nhà 20m2. Họ vật lộn mưu sinh với những công việc tạm bợ, khiến khán giả không khỏi xót xa cho thế hệ nghệ sĩ một thời.

Nhóm Ngũ long du ký gồm nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung mới đây đã có chuyến thăm đầy cảm động với nghệ sĩ Ngọc Nga - cô đào tại Đoàn Xung Kích Trần Hữu Trang một thời. Họ không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh sống khó khăn của Ngọc Nga cùng con gái trong căn phòng nhỏ bé ở Sài Gòn.

Nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ, Ngọc Nga đang ở cùng con gái 22 tuổi (con của Nga chậm phát triển). Trong video được đăng tải, nhóm nghệ sĩ giới thiệu và quay cận căn phòng ngang 1m5 dài 4m chỉ để đủ 1 cái giường, quần áo đồ đạc bỏ vào mấy cái túi nhét dưới gầm giường. Hai mẹ con Ngọc Nga ăn cơm hộp vì phòng trọ không có bếp nên không thể nấu nướng được.

Nghệ sĩ Phi Phụng thăm hoàn cảnh khó khăn của giọng ca cải lương Ngọc Nga.

Trong buổi gặp 2 đàn chị, Ngọc Nga cho biết sau khi đoàn Xung kích giải tán, hiện nay cô đi hát ở đoàn đờn ca tài tử vào 2 ngày cuối tuần được 500.000 đồng. Tiền trọ 1 tháng là 1.400.000/tháng nên mẹ con sống rất vất vả.

Ngọc Nga tâm sự chia tay chồng từ khi đứa con chào đời và hiện tại cũng không biết người chồng đó ở đâu, như thế nào. Giọng ca cải lương một thời cho biết con gái mắc bệnh từ khi còn rất nhỏ và cô một thân một mình nuôi con.

"Hiện tại ngoài những lúc được gọi đi hát thì tôi làm đủ mọi nghề từ bán bánh canh, đi làm thuê... Nhưng cũng không dám bỏ con ở một mình quá lâu", Ngọc Nga tâm sự.

"Con gái Nga có giọng hát hay như mẹ nhưng đáng tiếc con ngoài bệnh chậm phát triển còn thêm bệnh vảy nến mãn tính, bị gout, giãn tỉnh mạch nên 2 chân của con to và nổi cục", nghệ sĩ Phương Dung cho biết thêm về tình hình con gái của Ngọc Nga.

Nhóm Phi Phụng, Phương Dung xót xa khi hỏi thăm con gái dù 22 tuổi của Ngọc Nga rằng mong muốn gì thì con trả lời hồn nhiên: "Con muốn mau hết bệnh để đi làm kiếm tiền phụ mẹ, có tiền đi bệnh viện".

Nhóm nghệ sĩ gửi Ngọc Nga 1 số tiền và dặn khi quá khó khăn có thể nhắn nhóm gửi lương thực thực phẩm cho 2 mẹ con.

Sau buổi gặp, nhóm Ngũ long du ký gửi mẹ con Ngọc Nga ít tiền và căn dặn thêm rằng tháng nào không có đủ tiên ăn uống thì liên hệ nhóm sẽ gửi lương thực, thực phẩm cho 2 mẹ con.

Ngay dưới bài đăng của nhóm, nhiều khán giả để lại bình luận xót xa cảnh sống của những nghệ sĩ cải lương một thời. "Khi thời hoàng kim của sân khấu cải lương qua đi, nhiều người bây giờ cơ cực quá. Cảm ơn Phi Phụng, Phương Dung đã quan tâm đến họ"; "Ngọc Nga từng là đào chánh Đoàn Xung Kích Nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang, diễn với kép đẹp Thanh Lựu, Tấn Giao rất hay. Không ngờ tuổi 54 sống khổ thế"; "Mong nhiều nhà hảo tâm quan tâm đến những cảnh đời buồn như này";....