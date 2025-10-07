Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 kém minh mẫn, ít nói, không đi lại được

Nhắc đến nghệ sĩ cải lương Hồng Nga nhiều người nhớ ngay đến những vở diễn kinh điển như: Đời cô Lựu, Tiếng hò sông hậu, Lan và Điệp, Tình anh bán chiếu, Lưới trời, Mắt em là bể oan cừu, Duyên kiếp… Nhiều năm gần đây, ở tuổi xế chiều nữ nghệ sĩ nhiều bệnh tuổi già, kém minh mẫn và đang được con cháu chăm sóc.

Trong lần đến thăm gần đây, nhóm Ngũ long du ký gồm nghệ sĩ Phương Dung, Phi Phụng đã cập nhật tình hình về nghệ sĩ Hồng Nga. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ: "Má Hồng Nga nằm nhiều hơn, giờ thì má không nhớ gì hết và ít nói. Nhóm đến thăm má, dụ một hồi má mới thốt lên vài tiếng ngọng nghịu. Thương má lắm, mong má khoẻ".

Trong clip được nhóm Phi Phụng, Phương Dung chia sẻ, nghệ sĩ Hồng Nga nằm trên giường và nhìn mọi người. Bà bị mất trí nhớ nặng, hầu như không còn nhận ra người thân và đồng nghiệp, lời nói ngọng nghịu, khó hiểu. Theo người thân của nữ nghệ sĩ, bà cũng rất ít nói vì cũng không biết nói chuyện với ai. Thỉnh thoảng, khi nghe cải lương hay những ca khúc quen thuộc, bà vẫn có thể hát theo đôi câu.

Nghệ sĩ Hồng Nga được mệnh danh là một trong những "nữ quái kiệt" của cải lương miền Nam. Bà nổi bật ở những vai đào độc, đào lẳng, có khả năng diễn bi lẫn hài linh hoạt, tạo nên màu sắc rất riêng.

Hình ảnh gần đây của nghệ sĩ Hồng Nga khi nhóm Phi Phụng, Phương Dung đến thăm.

Việc ăn uống và uống thuốc cũng gặp nhiều khó khăn, bà chỉ chịu uống khi có tâm trạng, còn bình thường phải được đút. Thể chất của bà yếu đi rõ rệt do bệnh khớp gối, đi lại khó khăn, sắc mặt xanh xao, thân hình gầy gò. Đặc biệt, bà thường mất ngủ, sinh hoạt cá nhân không kiểm soát và đã phải dùng tã hơn một năm nay.

Dù vậy, nghệ sĩ Hồng Nga vẫn nhận được sự chăm sóc tận tình suốt hơn 20 năm qua từ cô Nguyễn Thị Bảy, người xem bà như người thân. Ngoài ra, được biết, nghệ sĩ Hồng Nga có năm người con - ba người ở Thụy Sĩ, Áo đều có gia đình, sống ổn định, hai người còn lại ở trong nước. Hiện tại, vợ chồng con trai út của nghệ sĩ Hồng Nga vẫn tới lui mỗi ngày. Vì thế có thời điểm tin đồn nữ nghệ sĩ không có tiền, tuổi già nghèo khó là không đúng.

Tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Hồng Nga khiến nhiều người không giấu được sự xúc động vì một "nữ quái kiệt" từng làm say lòng công chúng với những vai diễn để đời nay sức khỏe ngày một yếu. "Nhờ má Phương Dung gửi lời hỏi thăm của con đến cô, mong cô mau khỏe lại và bình an. Cô là cả một thời tuổi thơ của con"; "Thời gian trôi qua thật sự là nhanh, tôi còn nhớ hôm nào cô Hồng Nga diễn máu lửa lắm, sân khấu nào có cô Nga xuất hiện là y như rằng sân khấu đó náo nhiệt và cháy lửa, và rồi quay qua quay lại tất cả đều là những kỉ niệm đẹp"; "Người già thường xuyên phải có người kế bên trò chuyện thì trí nhớ sẽ được bền lâu. Vừa trò chuyện vừa cho ngồi xe lăn đi dạo ngắm mọi người xung quanh, phơi nắng, hóng gió... thì tốt";... một số bình luận của khán giả.

Tình hình sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Hồng Nga.

Sinh năm 1945, nghệ sĩ Hồng Nga được mệnh danh là một trong những "nữ quái kiệt" của cải lương miền Nam. Bà nổi bật ở những vai đào độc, đào lẳng, có khả năng diễn bi lẫn hài linh hoạt, tạo nên màu sắc rất riêng. Trong hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật, bà ghi dấu ấn qua hàng loạt vở diễn kinh điển như: Đời cô Lựu, Tiếng hò sông hậu, Lan và Điệp, Tình anh bán chiếu, Lưới trời, Mắt em là bể oan cừu, Duyên kiếp…

Ở giai đoạn đỉnh cao, Hồng Nga từng đứng chung sân khấu với nhiều tên tuổi lớn như NSND Ngọc Giàu, NSND Diệp Lang, "Sầu nữ" Út Bạch Lan... Giọng ca truyền cảm, cách diễn xuất sắc sảo giúp bà để lại hàng loạt vai diễn để đời, được khán giả nhiều thế hệ nhắc nhớ.

Không chỉ thành công với hình tượng phản diện, bà còn mang đến những mảng miếng hài duyên dáng, góp phần tạo sự phong phú cho sân khấu cải lương. Sự đa dạng ấy khiến cái tên Hồng Nga trở thành một "thương hiệu" quen thuộc với công chúng suốt nhiều thập niên. Nhiều khán giả còn dí dỏm nhận xét: "Xem Hồng Nga diễn, có lúc ghét cay ghét đắng vì sự thâm độc của nhân vật, nhưng cũng có lúc khóc sưng cả mắt vì nỗi đau bà truyền tải".

Nhóm Ngũ long du ký đến thăm nghệ sĩ Hồng Nga



