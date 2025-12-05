Mới nhất
Nam NSƯT cải lương nức tiếng Sài Gòn ở tuổi U60 thức đêm cùng vợ chăm con mọn

Thứ sáu, 10:00 05/12/2025 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Qua lời kể của Hoa hậu Phương Lê, NSƯT Vũ Luân ở tuổi U60 vẫn thức đêm chăm sóc con nhỏ mới sinh. Anh không quản ngại công việc vất vả vì yêu con, thương vợ.

NSƯT Vũ Luân - Ảnh 1.Thân thế vợ nam NSƯT cải lương vừa có con ở tuổi U50

GĐXH - Hoa hậu Phương Lê mới đây đã khoe "trái ngọt" là cô con gái mới sinh cùng NSƯT cải lương Vũ Luân. Ở tuổi U50, trải qua một lần đò dang dở, hiện tại cô có cuộc sống bình yên bên nam nghệ sĩ nổi tiếng.

Hoa hậu Phương Lê trong dịp lễ đầy tháng của con gái, cô đã tiết lộ việc chồng - NSƯT Vũ Luân đã yêu thương chia sẻ việc chăm con cùng mình.

Phương Lê kể: "Anh không còn trẻ nữa, vậy mà vẫn kiên trì thức đêm cùng tôi. Mỗi khi con quấy, anh nhẹ nhàng bồng con, kiên nhẫn ru từng nhịp, từng tiếng hát nhỏ như sợ đánh thức giấc mơ của con. Có những đêm mắt anh đỏ hoe vì thiếu ngủ, vai mỏi vì bế con quá lâu, nhưng tuyệt nhiên tôi chưa từng nghe anh than một lời. Trong vòng tay anh, con gái bé bỏng của chúng tôi luôn được bao bọc bằng một sự dịu dàng hiếm thấy ở một người đàn ông đã trải qua nửa đời người.

Con gái là đứa con duy nhất của anh, nên tôi hiểu tình yêu của anh dành cho con rộng lớn đến mức nào. Anh chăm con không phải vì trách nhiệm, mà vì trái tim anh thật sự mong muốn dành cho con những điều nguyên vẹn nhất. Dù mệt, dù đêm dài, ánh mắt anh vẫn luôn chan chứa yêu thương".

NSƯT Vũ Luân - Ảnh 2.

Khoảnh khắc hạnh phúc của NSƯT Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê trong ngày đầy tháng của con gái.

Trước đó, NSƯT Vũ Luân cũng hạnh phúc khoe niềm vui khi có con ở tuổi U60. "Hạnh phúc muộn - món quà kỳ diệu từ con.

Ở tuổi trung niên, ba từng nghĩ hạnh phúc chỉ còn là những ngày bình yên bên gia đình nhỏ lặng lẽ trôi qua giữa đời thường. Ba đâu ngờ, ở đoạn đường tưởng đã yên ả ấy, con lại đến, dịu dàng và kỳ diệu như một phép màu.

Con – bé gái nhỏ xíu, là món quà yêu thương mà ông trời gửi tặng ba mẹ khi cả hai không còn trẻ. Ngày biết tin có con, ba vừa mừng, vừa lo, hạnh phúc đến muộn, nhưng lại thiêng liêng và sâu sắc hơn bao giờ hết", nam nghệ sĩ cải lương trải lòng.

Sau những dòng viết này, NSƯT Vũ Luân còn làm thơ tặng con gái và cuối cùng anh để lại dòng yêu thương cho con: "Ba có thể không còn trẻ để chạy nhanh, nhưng trái tim ba sẽ luôn chạy về phía con bằng tất cả yêu thương".

NSƯT Vũ Luân - Ảnh 3.

Cặp đôi rưng rưng niềm hạnh phúc khi đón "hạnh phúc đến muộn".

Được biết, bé gái là "trái ngọt" của NSƯT Vũ Luân và Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 Phương Lê. Họ vướng tin đồn hẹn hò vào năm 2023 và chính thức công khai tình cảm đầu năm 2024. NSƯT Vũ Luân và Phương Lê làm lễ đính hôn trên du thuyền vào tháng 8/2024.

Dù đã đăng ký kết hôn từ năm ngoái nhưng đến giờ NSƯT Vũ Luân và Phương Lê vẫn chưa tổ chức đám cưới vì quá bận rộn. Sau lễ đính hôn, nam nghệ sĩ cải lương gạo cội dọn về sống chung với vợ hoa hậu trong căn biệt thự 200 tỉ của vợ, đồng thời thay vợ đứng ra quản lý công việc kinh doanh.

NSƯT Vũ Luân - Ảnh 4.

Hoa hậu Lê Phương mới đây đăng tải hình ảnh con gái và cho biết đã lập kênh Tiktok, Facebook riêng theo tên con gái để bảo vệ bé không bị các kênh khác giả mạo.

NSƯT Vũ Luân cho biết, anh cảm thấy may mắn khi vợ không chỉ hiểu và ủng hộ anh làm nghệ thuật mà còn tạo điều kiện để anh làm kinh doanh khi rời ánh đèn sân khấu. Dù kết hôn khá muộn ở tuổi ngoài 50 nhưng cuộc sống hôn nhân của NSƯT Vũ Luân vô cùng viên mãn.

NSƯT Vũ Luân sinh năm 1972, anh là con nuôi của cố NSƯT Vũ Linh. Nam nghệ sĩ bắt đầu sự nghiệp từ những năm 1990 và được xem là nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho sân khấu cải lương tuồng cổ Việt Nam. Anh đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá như Diễn viên xuất sắc Trần Hữu Trang năm 2007 và được công chúng biết đến qua nhiều vai diễn kinh điển như "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" và "Giang sơn mỹ nhân". Vũ Luân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2015.

NSƯT Vũ Luân - Ảnh 5.Tuổi U60, nam NSƯT cải lương khoe 'hạnh phúc đến muộn' với vợ là hoa hậu quý bà

GĐXH - NSƯT Vũ Luân gần đây đã khoe con gái nhỏ mới sinh với những dòng viết ngập tràn hạnh phúc. Anh gọi đây là "hạnh phúc muộn" ở tuổi U60.

Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạc

Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạc

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Sau khi bị bắt, Viên đã cung cấp thông tin, bằng chứng khiến nhiều cán bộ của tỉnh Việt Đông bị bắt vì tham gia đường dây đánh bạc.

Con gái H'Hen Niê đáng yêu đón Giáng sinh đầu tiên

Con gái H'Hen Niê đáng yêu đón Giáng sinh đầu tiên

Giải trí
Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật của chồng

Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật của chồng

Xem - nghe - đọc
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại nhận tin vui

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại nhận tin vui

Giải trí
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau

Giải trí

