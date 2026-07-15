Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh thu phí từ hôm nay

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Thông tin từ Cục đường bộ Việt Nam, chính thức tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn từ Bãi Vọt đến Cam Lộ, bắt đầu từ 20h ngày 15/7/2026.

Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh sẵn sàng thu phí không dừng ETC. Ảnh: TL.

Đợt thu phí đầu tiên áp dụng đối với 5 dự án thành phần gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ.

Trong đó, có các đoạn tuyến qua Hà Tĩnh gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng.

Các đoạn cao tốc được áp dụng mức phí 900 đồng/km đối với xe tiêu chuẩn. Mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức điện tử không dừng (ETC).

Tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh có tổng chiều dài 107,28 km với 4 dự án thành phần (bao gồm đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc giai đoạn 1). Riêng 3 dự án thành phần thuộc giai đoạn 2 (Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng) có tổng vốn đầu tư khoảng 17.300 tỷ đồng.

Để việc vận hành hệ thống thu phí diễn ra thông suốt, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các chủ phương tiện chủ động dán thẻ ETC, bảo đảm tài khoản giao thông luôn đủ số dư trước khi lưu thông trên cao tốc.

Việc triển khai thu phí điện tử không dừng trên các tuyến cao tốc đầu tư công được kỳ vọng sẽ tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo đúng quy định của pháp luật.