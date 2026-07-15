Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh thu phí từ hôm nay

| Xã hội
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hôm nay (15/7), 5 dự án thành phần đầu tư công đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 chính thức bắt đầu thu phí.

Thông tin từ Cục đường bộ Việt Nam, chính thức tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn từ Bãi Vọt đến Cam Lộ, bắt đầu từ 20h ngày 15/7/2026.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh thu phí từ hôm nay - Ảnh 1.

Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh sẵn sàng thu phí không dừng ETC. Ảnh: TL.

Đợt thu phí đầu tiên áp dụng đối với 5 dự án thành phần gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ.

Trong đó, có các đoạn tuyến qua Hà Tĩnh gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng.

Các đoạn cao tốc được áp dụng mức phí 900 đồng/km đối với xe tiêu chuẩn. Mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức điện tử không dừng (ETC).

Tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh có tổng chiều dài 107,28 km với 4 dự án thành phần (bao gồm đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc giai đoạn 1). Riêng 3 dự án thành phần thuộc giai đoạn 2 (Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng) có tổng vốn đầu tư khoảng 17.300 tỷ đồng.

Để việc vận hành hệ thống thu phí diễn ra thông suốt, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các chủ phương tiện chủ động dán thẻ ETC, bảo đảm tài khoản giao thông luôn đủ số dư trước khi lưu thông trên cao tốc.

Việc triển khai thu phí điện tử không dừng trên các tuyến cao tốc đầu tư công được kỳ vọng sẽ tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo đúng quy định của pháp luật.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh thu phí từ hôm nay - Ảnh 2.Chính thức có phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến thuộc cao tốc Bắc - Nam

GĐXH - Bộ Xây dựng vừa thống nhất phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 do Nhà nước đầu tư, với mức thu dao động từ 900 đến 1.300 đồng/km tùy từng tuyến.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cốt lõi. Công trình quy mô lớn này sẵn sàng đưa vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sau nhiều năm tiến độ cải tạo chung cư cũ diễn ra chậm, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo, xây dựng lại 9 dự án trong năm 2026. Đây được xem là bước đi nhằm đẩy nhanh chương trình chỉnh trang đô thị, đồng thời bảo đảm an toàn cho hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà xuống cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.