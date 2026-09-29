Glutathione & Vitamin C: Bộ đôi hỗ trợ chống oxy hóa trong routine làm đẹp

Glutathione là chất chống oxy hóa nội sinh, trong khi Vitamin C là vitamin thiết yếu tham gia vào quá trình hình thành collagen. Hai dưỡng chất có vai trò khác nhau nhưng cùng liên quan đến hệ thống chống oxy hóa của cơ thể.

Làn da mỗi ngày đều chịu tác động từ quá trình oxy hóa

Hàng ngày, làn da phải đối mặt với nhiều yếu tố như ánh nắng, khói bụi, ô nhiễm và stress oxy hóa. Bên cạnh tác động từ môi trường, quá trình chuyển hóa tự nhiên của cơ thể cũng tạo ra các phân tử oxy hóa. Khi lượng chất oxy hóa vượt quá khả năng kiểm soát của hệ thống chống oxy hóa, stress oxy hóa có thể xảy ra.

Với làn da, stress oxy hóa có thể khiến da xỉn màu, kém tươi và thiếu sức sống. Vì vậy, bên cạnh skincare, việc bổ sung dưỡng chất chống oxy hóa từ bên trong ngày càng được quan tâm. Trong đó, Glutathione và Vitamin C là hai dưỡng chất thường được nhắc đến nhờ vai trò hỗ trợ chống oxy hóa và sự bổ trợ lẫn nhau.

Glutathione & Vitamin C - hai dưỡng chất trong cùng mạng lưới hỗ trợ chống oxy hóa

Glutathione: chất hỗ trợ chống oxy hóa nội sinh quan trọng

Glutathione là một tripeptide được cơ thể tự tổng hợp từ ba acid amin gồm cysteine, glutamic acid và glycine. Đây là một trong những chất chống oxy hóa nội sinh quan trọng, tham gia vào quá trình hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của các chất oxy hóa.

Glutathione là cái tên quen thuộc trong nhóm chất hỗ trợ chống oxy hóa

Vitamin C: chất hỗ trợ chống oxy hóa và hình thành collagen

Khác với Glutathione, Vitamin C là vitamin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được, cần được cung cấp qua chế độ ăn hoặc bổ sung. Vitamin C có hoạt tính hỗ trợ chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa.

Không chỉ dừng ở vai trò này, Vitamin C còn tham gia vào quá trình tổng hợp collagen - protein cấu trúc quan trọng đối với da, mạch máu, sụn và mô liên kết. Với làn da, collagen góp phần duy trì độ săn chắc và đàn hồi.

Khi Glutathione và Vitamin C cùng tham gia hệ thống chống oxy hóa

Điểm đáng chú ý là Vitamin C và Glutathione không hoạt động hoàn toàn độc lập. Glutathione giúp trung hòa các gốc tự do và hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể. Vitamin C không chỉ góp phần chống lại các gốc tự do mà còn có thể hỗ trợ duy trì trạng thái chống oxy hóa của Glutathione tác động lên cơ thể.

Ở chiều ngược lại, Glutathione có thể tham gia vào quá trình tái tạo Vitamin C sau khi Vitamin C bị oxy hóa. Ngoài ra, Vitamin C còn góp phần duy trì nồng độ glutathione tự nhiên của cơ thể. Đây là một trong những cơ sở khiến hai dưỡng chất thường được kết hợp trong các công thức bổ sung chất chống oxy hóa.

Sự kết hợp Glutathione và Vitamin C mang lại tác dụng đa chiều cho làn da

Vì thế, khi kết hợp Glutathione và Vitamin C mang đến hỗ trợ đa chiều cho sức khỏe và làn da.

Codeage - chú trọng từ nguyên liệu đến công nghệ

Từ nhu cầu bổ sung các dưỡng chất hỗ trợ chống oxy hóa, Codeage phát triển dòng Liposomal Glutathione và Liposomal Vitamin C đều ứng dụng công nghệ Liposomal.

Bộ đôi được quan tâm trong routine làm đẹp

Codeage Liposomal Glutathione có hai phiên bản 500mg và 1000mg. Bản 500mg sử dụng Setria® L-Glutathione với độ tinh khiết cao, đáp ứng các tiêu chuẩn dược điển, trong khi bản 1000mg sử dụng công thức độc quyền GlutaONE™ L-Glutathione độc quyền của Codeage, đáp ứng yêu cầu bổ sung hàm lượng cao của khách hàng. Cả hai phiên bản đều là giải pháp tối ưu giúp hỗ trợ làm sáng da và mờ nám từ sâu bên trong.

Trong khi đó, Codeage Liposomal Vitamin C cung cấp 500mg Vitamin C mỗi viên, kết hợp nhiều dạng Vitamin C cùng hỗn hợp Bioflavonoid giúp tăng hiệu quả của Vitamin C và giảm khả năng kích ứng dạ dày, mang đến giải pháp bổ sung Vitamin C tối ưu giúp hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch vượt trội.

Lưu ý khi sử dụng chung Glutathione và Vitamin C

Nếu bổ sung cả Glutathione và Vitamin C trong cùng một chu trình, người dùng nên tuân thủ liều lượng và hướng dẫn trên nhãn của từng sản phẩm. Đồng thời, cần lưu ý tổng lượng Vitamin C và các dưỡng chất khác nếu đang sử dụng nhiều sản phẩm bổ sung cùng lúc.

Trường hợp đang sử dụng thuốc, có bệnh lý nền, đang mang thai hoặc cho con bú, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi bổ sung.

Bên cạnh việc bổ sung, chế độ ăn đa dạng, uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý và bảo vệ da trước ánh nắng vẫn là những yếu tố cần duy trì để chăm sóc sức khỏe và làn da.

Địa chỉ mua Codeage chính hãng

Đơn vị phân phối Codeage chính hãng tại Việt Nam: Công ty TNHH CHIS Việt Nam.

Hotline: 096 616 3927

Website: https://codeage.vn/

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

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