Chiếc vòng cổ Hồ Ngọc Hà đeo trong sự kiện cùng Lưu Diệc Phi ở Thượng Hải có giá trị ra sao?

| Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hồ Ngọc Hà và Lưu Diệc Phi hiện tại được mạng xã hội rất quan tâm bởi câu chuyện "cắt ảnh". Qua sự kiện này, người ta còn quan tâm đến nhan sắc lẫn chiếc vòng cổ mà nữ ca sĩ diện.

Chiếc vòng cổ Hồ Ngọc Hà đeo trong sự kiện cùng Lưu Diệc Phi ở Thượng Hải có giá trị ra sao? - Ảnh 1.Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la giờ ra sao?

GĐXH - Cường Đô la mới đây đã chia sẻ hình ảnh anh cùng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đi họp phụ huynh cho con trai Subeo. Hình ảnh này gây bão mạng xã hội và nhận được những thảo luận tích cực từ mọi người.

Chiếc vòng cổ Hồ Ngọc Hà đeo trong sự kiện cùng Lưu Diệc Phi ở Thượng Hải có giá trị ra sao? - Ảnh 1.

Tối 7/9, Hồ Ngọc Hà cùng ông xã Kim Lý có mặt tại Thượng Hải (Trung Quốc) để tham dự sự kiện BVLGARI Eclettica: High Jewelry & Watches. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của châu Á, trong đó có Lưu Diệc Phi cùng nhiều nghệ sĩ, đại sứ và khách mời của thương hiệu.

Chiếc vòng cổ Hồ Ngọc Hà đeo trong sự kiện cùng Lưu Diệc Phi ở Thượng Hải có giá trị ra sao? - Ảnh 2.

Tại sự kiện này, Hồ Ngọc Hà tiếp tục cho thấy sự đồng điệu với phong cách thời trang cao cấp khi lựa chọn bộ trang sức BVLGARI nổi bật trên nền trang phục trắng. Theo thông tin được các chuyên trang thời trang, trang sức đăng tải, bộ trang sức mà nữ ca sĩ đeo có tổng giá trị khoảng 42 tỷ đồng.

Chiếc vòng cổ Hồ Ngọc Hà đeo trong sự kiện cùng Lưu Diệc Phi ở Thượng Hải có giá trị ra sao? - Ảnh 3.

Nổi bật nhất trong bộ trang sức là vòng cổ Diamond Nexus bằng vàng trắng, được tạo nên từ hơn 80 viên kim cương. Thiết kế có cấu trúc nối tiếp, ôm sát phần cổ, tạo hiệu ứng ánh sáng khi người đeo chuyển động.

Chiếc vòng cổ Hồ Ngọc Hà đeo trong sự kiện cùng Lưu Diệc Phi ở Thượng Hải có giá trị ra sao? - Ảnh 4.

Trong hình ảnh tại sự kiện, chiếc vòng cổ trở thành điểm nhấn rõ nét trên phần cổ và vai của Hồ Ngọc Hà. 

Chiếc vòng cổ Hồ Ngọc Hà đeo trong sự kiện cùng Lưu Diệc Phi ở Thượng Hải có giá trị ra sao? - Ảnh 5.

Những dải kim cương được sắp xếp cầu kỳ giúp tổng thể trang sức vừa có vẻ quyền lực, vừa giữ được sự mềm mại, nữ tính.

Chiếc vòng cổ Hồ Ngọc Hà đeo trong sự kiện cùng Lưu Diệc Phi ở Thượng Hải có giá trị ra sao? - Ảnh 6.

Trước sự kiện này, Hồ Ngọc Hà là một trong những mỹ nhân nổi bật của showbiz Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, thần thái cuốn hút và phong cách thời trang ngày càng tinh tế.

Chiếc vòng cổ Hồ Ngọc Hà đeo trong sự kiện cùng Lưu Diệc Phi ở Thượng Hải có giá trị ra sao? - Ảnh 7.

Ở tuổi 42, Hồ Ngọc Hà không còn theo đuổi vẻ đẹp quá sắc sảo như những năm đầu sự nghiệp. Thay vào đó, cô gây ấn tượng bởi nét đẹp mặn mà, sang trọng và có phần đằm thắm hơn. Trong những hình ảnh đời thường, nữ ca sĩ thường xuất hiện với lối trang điểm nhẹ, tôn đường nét tự nhiên.

Chiếc vòng cổ Hồ Ngọc Hà đeo trong sự kiện cùng Lưu Diệc Phi ở Thượng Hải có giá trị ra sao? - Ảnh 8.

Một trong những điểm khiến Hồ Ngọc Hà luôn được chú ý là vóc dáng. Dù đã trải qua hai lần sinh nở, cô vẫn duy trì hình thể cân đối, săn chắc. Người đẹp thường lựa chọn những bộ trang phục đơn giản nhưng có khả năng tôn dáng, từ váy ôm, trang phục công sở đến những thiết kế đời thường thanh lịch.

Chiếc vòng cổ Hồ Ngọc Hà đeo trong sự kiện cùng Lưu Diệc Phi ở Thượng Hải có giá trị ra sao? - Ảnh 9.

Bên cạnh ngoại hình, thần thái là yếu tố tạo nên sức hút riêng của Hồ Ngọc Hà. Trên sân khấu, cô thể hiện vẻ quyến rũ, tự tin; khi xuất hiện trong các sự kiện thời trang, nữ ca sĩ thường gây chú ý với phong cách sang trọng. Trong cuộc sống thường ngày bên gia đình, cô lại có hình ảnh gần gũi, nhẹ nhàng hơn. Nhờ vậy nhan sắc của Hồ Ngọc Hà ngày càng tỏa sáng hơn trong mắt khán giả.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 là một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng giải trí Việt Nam. Cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu từ khi còn rất trẻ, sau đó chuyển sang ca hát và nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tìm lại giấc mơ, Xin hãy thứ tha và Cả một trời thương nhớ.

Ngoài hoạt động trong các lĩnh vực ca hát, Hồ Ngọc Hà còn xuất hiện trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất và truyền hình thực tế. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình như The Face Vietnam và Giọng hát Việt.

Chiếc vòng cổ Hồ Ngọc Hà đeo trong sự kiện cùng Lưu Diệc Phi ở Thượng Hải có giá trị ra sao? - Ảnh 11.Lưu Diệc Phi có động thái bất ngờ sau vụ cắt hình ảnh Hồ Ngọc Hà ở Thượng Hải

GĐXH - Sau vụ cắt bỏ hình ảnh Hồ Ngọc Hà trong bức ảnh chụp chung với CEO của BVLGARI, cả Lưu Diệc Phi và Hồ Ngọc Hà đều có động thái để xoa dịu tình hình.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nhã Phương ở tuổi 36

Nhã Phương ở tuổi 36

Thời trang -

GĐXH - Nhã Phương qua 3 lần sinh nở và đã bước sang tuổi 36 nhưng vẫn khiến fan khen ngợi hết lời vì quá trẻ đẹp.

Hà Kiều Anh ở Ý

Hà Kiều Anh ở Ý

Thời trang -

GĐXH - Hà Kiều Anh kết thúc mùa hè tươi đẹp với bộ ảnh giống "nàng thơ" ở Ý. Điều đáng chú ý là nhan sắc tươi trẻ của Hoa hậu Hà Kiều Anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.