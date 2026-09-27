Ngỡ ngàng nhan sắc tuổi 43 của Hồng Diễm

Hyoyeon (SNSD) khoe lưng trần táo bạo, vóc dáng thon gọn gây chú ýĐẹp -
Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo của Hyoyeon.
Hồng Diễm ghi dấu qua nhiều vai diễn nữ tính, giàu cảm xúc như Mộc Miên trong Cầu vồng tình yêu, Dung trong Cả một đời ân oán, Khuê trong Hoa hồng trên ngực trái, Minh Châu trong Hướng dương ngược nắng, Phương trong Hành trình công lý và Ngân Hà trong Trạm cứu hộ trái tim. Các nhân vật của cô thường là những người phụ nữ trải qua biến cố tình cảm, hôn nhân nhưng từng bước mạnh mẽ và chủ động hơn trong cuộc sống.
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Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo của Hyoyeon.
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