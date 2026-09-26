Trúc Anh cập nhật giao diện và phong cách thời trang sau khi giảm 25 kg
GĐXH - Trúc Anh vừa đón sinh nhật tuổi 28 với hình ảnh mới đầy sức sống sau khi giảm 25 kg. Phong cách thời trang tinh tế và nữ tính của cô nàng hiện tại nhận được nhiều sự quan tâm của phái đẹp.
Từng được kỳ vọng trở thành một trong những "ngọc nữ thế hệ mới" của showbiz, Trúc Anh sau đó lại trải qua khoảng thời gian tăng cân, chạm mốc hơn 85kg do vấn đề sức khỏe và tâm lý. Sau một thời gian, nữ diễn viên kiên trì thay đổi lối sống và kiểm soát cân nặng.
Mới đây nhất, nữ diễn viên "Mắt biếc" chia sẻ hình ảnh đón tuổi mới kèm trạng thái: "Bản cập nhật mới nhất của hệ điều hành Trúc Anh". Hiện cô đã giảm khoảng 25kg so với mức cân nặng cao nhất, đưa vóc dáng về khoảng 60kg.
Trúc Anh khoe style chuẩn nàng thơ khi diện set đồ gam trắng ngà vô cùng tinh tế. Thiết kế gồm áo cài cúc dáng lửng, tay phồng điệu đà kết hợp cùng chân váy ngắn, tạo nên tổng thể vừa nữ tính, thanh lịch vừa sang xịn, thời thượng. Không quá cầu kỳ nhưng set đồ vẫn đủ nổi bật để diện đi chơi, dạo phố hay dự tiệc, nhờ đó có tính ứng dụng cao và rất đáng để chị em tham khảo.
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