Trúc Anh cập nhật giao diện và phong cách thời trang sau khi giảm 25 kg

Trúc Anh khoe style chuẩn nàng thơ khi diện set đồ gam trắng ngà vô cùng tinh tế. Thiết kế gồm áo cài cúc dáng lửng, tay phồng điệu đà kết hợp cùng chân váy ngắn, tạo nên tổng thể vừa nữ tính, thanh lịch vừa sang xịn, thời thượng. Không quá cầu kỳ nhưng set đồ vẫn đủ nổi bật để diện đi chơi, dạo phố hay dự tiệc, nhờ đó có tính ứng dụng cao và rất đáng để chị em tham khảo.