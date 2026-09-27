Hyoyeon (SNSD) khoe lưng trần táo bạo, vóc dáng thon gọn gây chú ý

Hyoyeon (SNSD) thu hút sự chú ý khi khoe loạt ảnh thời trang mới với phong cách táo bạo. Đáng chú ý, nữ ca sĩ xuất hiện trong thiết kế để lộ phần lưng trần, khoe vóc dáng thon gọn cùng thần thái ngày càng cuốn hút.

Cụ thể, Hyoyeon đăng tải nhiều hình ảnh trong bộ ảnh mới của tạp chí Allure lên trang cá nhân, kèm theo biểu tượng trái tim màu đen. Trong loạt ảnh, thành viên SNSD thử sức với nhiều phong cách khác nhau, từ quyến rũ, cá tính đến thời thượng.

Hyoyeon (SNSD) thu hút sự chú ý khi khoe loạt ảnh thời trang mới với phong cách táo bạo.

Ở một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất, Hyoyeon diện thiết kế táo bạo, để lộ phần lưng khi hướng ánh mắt đầy sắc sảo về phía ống kính. Vóc dáng mảnh mai, đường nét cơ thể gọn gàng cùng ánh mắt mạnh mẽ giúp nữ ca sĩ tạo nên hình ảnh vừa quyến rũ vừa cá tính.

Không chỉ gây chú ý với phần lưng trần, Hyoyeon còn khoe phong cách đầy thời thượng. Cô kết hợp áo không tay cùng boots cao cổ bằng da, tạo nên vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ. Ở một khung hình khác, nữ ca sĩ diện áo choàng dáng dài cùng quần short, khoe đôi chân thon gọn và tạo cảm giác vừa phóng khoáng vừa sang trọng.

Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo của Hyoyeon. Không ít người nhận xét nữ ca sĩ ngày càng biết cách khai thác thế mạnh ngoại hình và lựa chọn những phong cách phù hợp với cá tính riêng. Một số bình luận đáng chú ý như: “Hyoyeon ngày càng cuốn hút”, “Thần thái quá đỉnh”, “Lưng đẹp thật sự”, “Phong cách này rất hợp với Hyoyeon”, “Không ngờ cô ấy lại hợp với hình tượng quyến rũ đến vậy”.

Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo của Hyoyeon.

Bên cạnh những lời khen về vóc dáng, khán giả cũng đặc biệt chú ý đến ánh mắt và biểu cảm của Hyoyeon trong bộ ảnh. Nhiều người cho rằng thần thái sắc lạnh giúp cô nổi bật ngay cả khi diện những thiết kế tối giản.

Thời gian gần đây, Hyoyeon tiếp tục hoạt động âm nhạc cùng nhóm nhỏ HyoRiSoo, gồm Hyoyeon, Yuri và Sooyoung. Bộ ba phát hành đĩa đơn Skibidi vào ngày 31/8. Hoạt động này tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ SNSD, trong bối cảnh các thành viên vẫn duy trì những hoạt động riêng và nhóm nhỏ bên cạnh sự nghiệp cá nhân.