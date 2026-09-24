Mê mẩn nhan sắc Đặng Thu Thảo tuổi 35

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ). Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, cô là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long cùng năm. Kể từ khi kết hôn năm 2017, Đặng Thu Thảo hạn chế hoạt động showbiz, tập trung chăm sóc tổ ấm. Hiện Đặng Thu Thảo và chồng đại gia có ba con, hai gái và một trai.