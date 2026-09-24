Mê mẩn nhan sắc Đặng Thu Thảo tuổi 35
GĐXH - Đặng Thu Thảo thu hút sự chú ý với vẻ đẹp thanh lịch và phong cách tối giản tại sự kiện triển lãm mới đây. Ở tuổi 35, cô vẫn giữ được sức hút và thần thái riêng biệt.
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