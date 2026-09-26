Mỹ nhân 'vũ trụ' VFC khoe nhan sắc 'gái một con' trên phố Hàng Vải

"Tôi thích những thiết kế có thể khoe được đường cong của cơ thể một cách vừa phải. Khi mặc một bộ trang phục phù hợp, bản thân cảm thấy tự tin hơn", Ngọc Anh bày tỏ. Để duy trì vóc dáng thanh mảnh nhưng vẫn săn chắc, nữ diễn viên duy trì thói quen tập gym hằng ngày. Cô ưu tiên các bài chạy bộ, squat cùng những bài tập dành cho tay và vai. Với Ngọc Anh, việc tập luyện không chỉ phục vụ công việc mà còn giúp cơ thể khỏe khoắn, duy trì năng lượng trong lịch trình thường ngày.