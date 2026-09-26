Mỹ nhân 'vũ trụ' VFC khoe nhan sắc 'gái một con' trên phố Hàng Vải

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GĐXH - Phạm Ngọc Anh - nữ chính phim "Trời cao nguyên xanh" thực hiện bộ ảnh thời trang giữa không gian cổ kính của phố Hàng Vải (Hà Nội), khoe vẻ đẹp nữ tính cùng vòng eo 59 cm.

Mỹ nhân 'vũ trụ' VFC khoe nhan sắc 'gái một con' trên phố Hàng Vải - Ảnh 1.Diễn viên Ngọc Anh: 'Yên tâm vì có chồng ở nhà khi đi công tác dài ngày'

GĐXH - Ngọc Anh đang nhận được nhiều sự quan tâm khi đảm nhận vai Vân trong bộ phim "Trời cao nguyên xanh", (đóng cặp cùng diễn viên Xuân Phúc). Trở lại màn ảnh sau thời gian tập trung cho gia đình, nữ diễn viên đã trải lòng về cuộc sống hôn nhân, công việc, kế hoạch của bản thân.

Mỹ nhân VFC Phạm Ngọc Anh gợi cảm trên phố Hàng Vải - Ảnh 1.

Những ngày đầu thu, diễn viên Phạm Ngọc Anh chọn phố Hàng Vải làm bối cảnh cho bộ ảnh mới. Nữ diễn viên chia sẻ, không gian mang nét đặc trưng của Hà Nội với những con phố nhỏ, những dãy nhà cũ và nhịp sống đan xen giữa nét hiện đại pha lẫn vẻ cổ kính khiến cô bị cuốn hút.

Mỹ nhân VFC Phạm Ngọc Anh gợi cảm trên phố Hàng Vải - Ảnh 2.

Ngọc Anh đặc biệt yêu thích mùa thu Hà Nội. Với nữ diễn viên, đây là khoảng thời gian thành phố trở nên dịu dàng hơn, từ tiết trời, ánh nắng đến cảnh vật. Cô thích được hòa mình vào không gian ấy, đi qua những con phố quen thuộc và lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp của tuổi trẻ.

Mỹ nhân VFC Phạm Ngọc Anh gợi cảm trên phố Hàng Vải - Ảnh 3.

Phố Hàng Vải cũng là một địa điểm Ngọc Anh nhiều lần đi qua. Những bối cảnh đặc biệt nơi đây khiến cô nảy ra ý tưởng thực hiện một bộ hình thời trang như cách lưu giữ một phần thanh xuân của mình.

Mỹ nhân VFC Phạm Ngọc Anh gợi cảm trên phố Hàng Vải - Ảnh 4.

Trong bộ ảnh, nữ diễn viên lựa chọn áo yếm cách tân, giúp cô khoe khéo bờ vai thanh mảnh cùng vòng eo 59 cm, đồng thời tạo nên hình ảnh nữ tính, hiện đại giữa không gian phố cũ.

Mỹ nhân VFC Phạm Ngọc Anh gợi cảm trên phố Hàng Vải - Ảnh 5.

Ngọc Anh tiết lộ, cô thích những những thiết kế ôm sát cơ thể hoặc có đường cắt may tinh tế, giúp tôn lên đường cong mà không cần quá nhiều chi tiết. Bên cạnh những mẫu váy body yêu thích, nữ diễn viên cũng thường lựa chọn trang phục nhấn vào vòng eo hoặc phần vai, tạo nên nét mềm mại cho hình thể.

Mỹ nhân VFC Phạm Ngọc Anh gợi cảm trên phố Hàng Vải - Ảnh 6.

"Tôi thích những thiết kế có thể khoe được đường cong của cơ thể một cách vừa phải. Khi mặc một bộ trang phục phù hợp, bản thân cảm thấy tự tin hơn", Ngọc Anh bày tỏ. Để duy trì vóc dáng thanh mảnh nhưng vẫn săn chắc, nữ diễn viên duy trì thói quen tập gym hằng ngày. Cô ưu tiên các bài chạy bộ, squat cùng những bài tập dành cho tay và vai. Với Ngọc Anh, việc tập luyện không chỉ phục vụ công việc mà còn giúp cơ thể khỏe khoắn, duy trì năng lượng trong lịch trình thường ngày.

Mỹ nhân VFC Phạm Ngọc Anh gợi cảm trên phố Hàng Vải - Ảnh 9.

Với Ngọc Anh, vẻ ngoài có thể giúp một diễn viên tạo ấn tượng ban đầu nhưng để ở lại lâu hơn với khán giả, điều quan trọng vẫn là khả năng hóa thân vào nhân vật.

Ngọc Anh dạo chơi trên phố Hàng Vải

Ngọc Anh sinh năm 1996 từng được khán giả biết đến qua các bộ phim: Chạy trốn thanh xuân, Phố trong làng, Gia đình mình vui bất thình lình... Sau thời gian tạm gác công việc để kết hôn và sinh con, cô trở lại màn ảnh với phim "Trời cao nguyên xanh".

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