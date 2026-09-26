Mỹ nhân 'vũ trụ' VFC khoe nhan sắc 'gái một con' trên phố Hàng Vải
GĐXH - Phạm Ngọc Anh - nữ chính phim "Trời cao nguyên xanh" thực hiện bộ ảnh thời trang giữa không gian cổ kính của phố Hàng Vải (Hà Nội), khoe vẻ đẹp nữ tính cùng vòng eo 59 cm.
Ngọc Anh dạo chơi trên phố Hàng Vải
Ngọc Anh sinh năm 1996 từng được khán giả biết đến qua các bộ phim: Chạy trốn thanh xuân, Phố trong làng, Gia đình mình vui bất thình lình... Sau thời gian tạm gác công việc để kết hôn và sinh con, cô trở lại màn ảnh với phim "Trời cao nguyên xanh".
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