Gợi ý 15 mâm cúng Rằm tháng Giêng 2025 'kích hoạt' tài lộc, mang lại may mắn cho gia chủ

Vì thế vào ngày này, các gia đình Việt thường chuẩn bị mâm cỗ thịnh soạn để cầu bình an, no đủ cho cả năm. Với ý nghĩa trước là để kính Phật, gia tiên, sau là để cầu mong tài lộc, rằm đầu tiên trong năm.

Cùng tham khảo những mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng chu đáo, ấm cúng và đẹp mắt của các chị em nội trợ.

Mâm cơm cúng vừa ngon, vừa đẹp của chị Hòa Phạm gồm có: Xôi, gà luộc, bánh chưng, miến xào lòng gà, súp gà ngô non, cải chíp luộc, cuốn tôm thịt, bánh trôi ngũ sắc, bánh rán hình trái cây

Ngoài những mâm cơm cúng mặt, mâm cơm chay của chị Nguyễn Hồng Thanh Khánh Linh sống ở TP.HCM vừa đẹp mắt vừa ngon miệng gồm có: Ham chay sốt nấm đông cô, rau củ quả nấu canh tạo hình bông sen, nấm đùi gà sốt dầu hào chay, đậu hũ non hấp, đậu hủ dồn nhân thập cẩm sốt dầu hào, nấm kim châm xào, rau củ quả xào chay, chả chay, nấm đùi gà lăn bột chiên giòn, củ cải trắng ngâm chua ngọt tỉa hoa cúc trắng.

Mâm lễ dâng cúng Phật thường bao gồm hoa quả, chè xôi, oản, các món đậu, canh xào không thêm nhiều hương liệu và món bánh trôi nước với ý nghĩa cầu mong cả năm mọi việc đều hanh thông, trôi chảy, hạnh phúc tròn đầy. Đặc biệt, không thể thiếu được cau, lá trầu và rượu trắng, hương hoa, vàng mã và đèn nến.

- Gỏi cuốn ngũ sắc chấm sốt bơ lạc hành phi

- Nem nấm chiên

- Xôi hoa đậu biếc đậu xanh ruốc nấm hương

- Súp lơ xào nấm ngô ngọt

- Nem nấm trộn thính

- Canh nấm ngô ngọt

- Chè hoa cau

GĐXH - Việc chuẩn bị lễ vật dâng cúng vào Rằm tháng Giêng không chỉ là hành động thể hiện lòng thành kính mà còn là cách để thu hút tài lộc, bình an và may mắn cho cả gia đình. Do đó, gia chủ cần đặc biệt chú trọng đến việc lựa chọn hoa quả, đảm bảo sự tươi ngon, trang nghiêm và phù hợp với các giá trị phong thủy.