Grosmimi Hàn Quốc chính thức 'chào sân' thị trường Việt Nam: Cú bắt tay chiến lược cùng KMG Solution
Thị trường đồ dùng Mẹ & Bé cao cấp tại Việt Nam vừa đón nhận một bước tiến mới. Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa thương hiệu nội địa Hàn Quốc Grosmimi và nhà phân phối KMG Solution đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, hứa hẹn tái định nghĩa tiêu chuẩn chăm sóc trẻ em tại thị trường gần 100 triệu dân.
Vừa qua, sự kiện ra mắt thương hiệu Grosmimi tại Việt Nam đã diễn ra thành công rực rỡ, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông, mạng lưới đối tác phân phối, chuyên gia và các gương mặt có sức ảnh hưởng (KOLs).
Điểm nhấn quan trọng và được mong chờ nhất của sự kiện chính là Nghi thức ký kết đối tác chiến lược. Trong bầu không khí trang trọng, dưới sự chứng kiến của các khách mời, đại diện thương hiệu Grosmimi Hàn Quốc và ban lãnh đạo KMG Solution đã chính thức đặt bút ký kết hợp đồng phân phối.
Cú bắt tay lịch sử trên sân khấu không chỉ trao quyền phân phối hợp pháp, độc quyền cho KMG Solution tại thị trường Việt Nam, mà còn là bản cam kết mạnh mẽ của cả hai doanh nghiệp trong việc xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, đẩy lùi vấn nạn hàng xách tay trôi nổi và bảo vệ tối đa quyền lợi cùng sức khỏe của người tiêu dùng.
Đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam cũng như năng lực của đối tác, ông Kim Taejin – Giám đốc công ty GoGreenLife nhấn mạnh tại buổi lễ:
"Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm mang tính chiến lược của Grosmimi tại khu vực Đông Nam Á, với tỷ lệ dân số trẻ và nhu cầu tiêu dùng sản phẩm mẹ bé chất lượng cao đang tăng trưởng mạnh mẽ. Chúng tôi đã tìm kiếm một đối tác không chỉ mạnh về mạng lưới phân phối mà còn phải chia sẻ chung tầm nhìn về giá trị cốt lõi. Và KMG Solution chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Cú bắt tay ngày hôm nay là cột mốc khởi đầu để chúng tôi cùng nhau kiến tạo những giá trị bền vững cho người tiêu dùng Việt."
Về phía đại diện Việt Nam, ông Nguyễn Minh Dương - Giám đốc KMG Solution cũng khẳng định quyết tâm chiếm lĩnh thị trường: "Người tiêu dùng hiện đại ngày càng khắt khe, họ đòi hỏi những sản phẩm không chỉ có nguồn gốc minh bạch, an toàn tuyệt đối mà còn phải tích hợp công nghệ thông minh. Việc KMG Solution ký kết đưa Grosmimi về Việt Nam chính là lời giải cho bài toán đó. Chúng tôi cam kết sẽ xây dựng một hệ thống phân phối chuyên nghiệp, dịch vụ hậu mãi chuẩn mực, giúp các đối tác đại lý và người tiêu dùng hoàn toàn an tâm khi lựa chọn Grosmimi."
Không chỉ dừng lại ở những thỏa thuận thương mại, sự kiện còn khẳng định vị thế chuyên gia của thương hiệu thông qua phiên tọa đàm trực tiếp tại sân khấu. Sự xuất hiện của chuyên gia đầu ngành cùng các KOLs nổi tiếng đã mang đến một không gian thảo luận chuyên sâu về "Xu hướng nuôi con khoa học".
Dưới góc nhìn y khoa và trải nghiệm thực tế, các chuyên gia đánh giá cao hệ sinh thái "đa chức năng" của Grosmimi. Việc ứng dụng chất liệu cao cấp cùng công nghệ hiện đại và khả năng chuyển đổi linh hoạt đã giúp Grosmimi thiết lập một lợi thế cạnh tranh vượt trội.
Với thiết kế mang đậm phong cách thẩm mỹ Hàn Quốc cùng chất lượng được bảo chứng bởi các chuyên gia, sự kết hợp giữa Grosmimi và KMG Solution được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo nên một "cú hích" lớn, tái thiết lập lại thị phần phân khúc đồ dùng Mẹ & Bé cao cấp tại Việt Nam trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ lễ ký kết hợp tác chiến lược, Grosmimi – GoGreenLife và KMG Solution đã đề ra mục tiêu chiến lược rõ ràng cho giai đoạn sắp tới: Đưa Grosmimi trở thành thương hiệu hàng đầu được bà mẹ Việt tin dùng; Phát triển mạng lưới đại lý trên toàn quốc hoạt động minh bạch và ổn định; Tập trung vào xây giá trị thương hiệu bền vững không chạy theo xu hướng nhất thời.
