Loài cá bình dân, bán đầy chợ Việt, cực tốt cho nam giới

Thứ bảy, 19:00 16/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
GĐXH - Có giá chỉ từ 85.000 – 150.000 đồng/kg, bán khá sẵn chợ Việt, cá chạch là loại cá thường được dùng như một vị thuốc trong việc điều trị yếu sinh lý cho nam giới.

Giá bán cá chạch hiện nay

Tại nhiều chợ Việt, không khó để bắt gặp cá chạch, bởi loại cá này khá quen thuộc ở các vùng quê Việt Nam.

Giá bán của cá chạch hiện nay cũng khá phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình Việt. Cụ thể phổ biến ở các chợ đang bán loại cá chạch bùn, thường được dân trong nghề gọi với cái tên là cá chạch nuôi với giá phổ biến dao động từ 85.000 đến 150.000 đồng/kg tuỳ thời điểm và tuỳ địa điểm bán.

Tuy nhiên thị trường cá chạch hiện nay cũng khá phong phú, ngoài cá chạch nuôi được bán phổ biến còn có các loại khác với giá thành cao hơn. Cụ thể, cá chạch đồng tự nhiên thường có giá bán dao động từ 250.000 – 300.000 đồng/kg. Cá chạch bông (hay còn gọi là cá chạch lấu) có giá khoảng 390.000 -500.000 đồng/kg. Đặc biệt loại cá tự nhiên cá chạch chấu sông Đà giá còn có thể lên tới 650.000 – 750.000 đồng/kg.

Công dụng của cá chạch

Từ xa xưa, dân gian Việt Nam thường gọi cá chạch là "sâm nước" bởi giá trị dinh dưỡng cao và nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Cá chạch là loại thủy sản giàu đạm, canxi và phốt pho. Trong 100g thịt cá chạch có chứa khoảng 16,9g protein, 2g chất béo, 3,2mg sắt, 27mg phốt pho cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Theo Đông y, cá chạch có vị ngọt, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, bổ khí huyết, tráng gân cốt và tăng cường sinh lực. Vì vậy cá chạch thường được dùng như một vị thuốc trong việc điều trị yếu sinh lý cho nam giới.

Cá chạch được đánh giá cao nhờ khả năng bồi bổ cơ thể, hỗ trợ điều trị viêm gan, vàng da, mụn nhọt, lở loét, suy giảm sinh lý và rối loạn xuất tinh ở nam giới. Đặc biệt, người mắc các bệnh gan hoặc thận mạn tính được khuyến khích bổ sung cá trạch vào chế độ ăn uống.

Y học hiện đại cũng cho rằng cá chạch có tác dụng tăng cường sức đề kháng, thúc đẩy lưu thông khí huyết và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Một số nghiên cứu cho thấy loại cá này còn có khả năng lợi mật, bảo vệ tế bào gan và hỗ trợ hạ men gan. Vì thế, cá chạch được xem là món ăn bổ dưỡng cho người suy nhược cơ thể, người mới ốm dậy và đặc biệt phù hợp với nam giới cần tăng cường thể lực.

Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét

Sau 30 phút vật lộn và nhờ sự giúp đỡ của những người bạn, người đàn ông đã đưa được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét vào bờ.

Loại cá giá bình dân, bán đầy chợ Việt, cực tốt cho sức khoẻ của gan

GĐXH - Cá trắm, cá chép là những loại cá dễ tìm mua tại chợ Việt, giá thành lại phải chăng. Các dưỡng chất có trong những loại cá này rất tốt cho cơ thể con người, giúp nâng cao hệ miễn dịch, đặc biệt bồi bổ tốt cho gan.


Loại cá giá bình dân, bán đầy chợ Việt, cực tốt cho sức khoẻ của gan

Loại cá giàu DHA, omega 3 và omega 6, rẻ bằng nửa cá hồi, được nuôi nhiều tại Việt Nam

Những loại cá rẻ hơn cá hồi, giàu canxi, giàu omega-3, chất béo tốt và vitamin D bán đầy chợ Việt

Chênh lệch giá bán bất ngờ của loại cá có đầy ở chợ Việt, giàu dinh dưỡng, hỗ trợ điều trị suy nhược, mất ngủ

Loại cá siêu rẻ, bán đầy chợ Việt giàu omega3 không kém cá hồi

Shopee và Tiktok đồng loạt ra thông báo quan trọng, người bán hàng cần đặc biệt chú ý

GĐXH - Từ tháng 5/2026, Shopee sẽ tăng phí cố định một số ngành hàng trong khi đó TikTok Shop tăng phí hoa hồng.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 16/5/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 16/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

MPV giá từ 480 triệu đồng, trang bị tiện ích, rẻ chỉ ngang sedan hạng B, phù hợp cho gia đình đi du lịch, đáng mua nhất thị trường

GĐXH - MPV rất tiện ích cho người dùng gia đình, thuận lợi cho việc đi lại đông người và có giá bán khá hấp dẫn.

Tỷ giá USD hôm nay 16/5: Đồng Đô la Mỹ giữ ở mức cao

GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 16/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Giá bạc hôm nay 16/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm như nào?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 16/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm mạnh xuống vùng 77 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 16/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji còn bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu giảm 1 đến 1,5 triệu đồng/lượng.

Xe máy điện pin tháo rời tiện lợi thương hiệu lớn ở Việt Nam giá từ 17,5 triệu đồng, đi tới 140km/lần sạc

GĐXH - Xe máy điện pin rời đang trở thành lựa chọn đáng chú ý trong năm 2026, đặc biệt với những người sống ở chung cư hoặc không có chỗ sạc xe riêng.

Bộ Công Thương công bố hàng loạt chuỗi sự kiện quan trọng

GĐXH - Ngày 15/5, Bộ Công Thương chính thức công bố chuỗi các sự kiện quan trọng hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 15/5/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 15/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá xe Suzuki Fronx giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, SUV đô thị rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

GĐXH - Giá xe Suzuki Fronx đang được nhiều đại lý áp dụng chương trình giảm giá mạnh với mức khởi điểm thực tế chỉ khoảng 430 triệu đồng.

Xe máy điện giá 32 triệu đồng thiết kế đẹp ngang SH Mode, trang bị 'siêu xịn', chi trả ngang Vision phù hợp chị em đi trong đô thị

GĐXH - Xe máy điện giá siêu hấp dẫn chỉ 32 triệu đồng, dễ thế chân Honda Vision trở thành ‘xe ga quốc dân’.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 16/5/2026

MPV giá từ 480 triệu đồng, trang bị tiện ích, rẻ chỉ ngang sedan hạng B, phù hợp cho gia đình đi du lịch, đáng mua nhất thị trường

Giá vàng hôm nay 16/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji còn bao nhiêu?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 15/5/2026

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

