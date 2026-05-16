Loài cá bình dân, bán đầy chợ Việt, cực tốt cho nam giới
GĐXH - Có giá chỉ từ 85.000 – 150.000 đồng/kg, bán khá sẵn chợ Việt, cá chạch là loại cá thường được dùng như một vị thuốc trong việc điều trị yếu sinh lý cho nam giới.
Giá bán cá chạch hiện nay
Tại nhiều chợ Việt, không khó để bắt gặp cá chạch, bởi loại cá này khá quen thuộc ở các vùng quê Việt Nam.
Giá bán của cá chạch hiện nay cũng khá phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình Việt. Cụ thể phổ biến ở các chợ đang bán loại cá chạch bùn, thường được dân trong nghề gọi với cái tên là cá chạch nuôi với giá phổ biến dao động từ 85.000 đến 150.000 đồng/kg tuỳ thời điểm và tuỳ địa điểm bán.
Tuy nhiên thị trường cá chạch hiện nay cũng khá phong phú, ngoài cá chạch nuôi được bán phổ biến còn có các loại khác với giá thành cao hơn. Cụ thể, cá chạch đồng tự nhiên thường có giá bán dao động từ 250.000 – 300.000 đồng/kg. Cá chạch bông (hay còn gọi là cá chạch lấu) có giá khoảng 390.000 -500.000 đồng/kg. Đặc biệt loại cá tự nhiên cá chạch chấu sông Đà giá còn có thể lên tới 650.000 – 750.000 đồng/kg.
Công dụng của cá chạch
Từ xa xưa, dân gian Việt Nam thường gọi cá chạch là "sâm nước" bởi giá trị dinh dưỡng cao và nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Cá chạch là loại thủy sản giàu đạm, canxi và phốt pho. Trong 100g thịt cá chạch có chứa khoảng 16,9g protein, 2g chất béo, 3,2mg sắt, 27mg phốt pho cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Theo Đông y, cá chạch có vị ngọt, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, bổ khí huyết, tráng gân cốt và tăng cường sinh lực. Vì vậy cá chạch thường được dùng như một vị thuốc trong việc điều trị yếu sinh lý cho nam giới.
Cá chạch được đánh giá cao nhờ khả năng bồi bổ cơ thể, hỗ trợ điều trị viêm gan, vàng da, mụn nhọt, lở loét, suy giảm sinh lý và rối loạn xuất tinh ở nam giới. Đặc biệt, người mắc các bệnh gan hoặc thận mạn tính được khuyến khích bổ sung cá trạch vào chế độ ăn uống.
Y học hiện đại cũng cho rằng cá chạch có tác dụng tăng cường sức đề kháng, thúc đẩy lưu thông khí huyết và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Một số nghiên cứu cho thấy loại cá này còn có khả năng lợi mật, bảo vệ tế bào gan và hỗ trợ hạ men gan. Vì thế, cá chạch được xem là món ăn bổ dưỡng cho người suy nhược cơ thể, người mới ốm dậy và đặc biệt phù hợp với nam giới cần tăng cường thể lực.
