Shopee và Tiktok đồng loạt ra thông báo quan trọng, người bán hàng cần đặc biệt chú ý

Từ tháng 5/2026, Shopee và TikTok Shop đồng loạt điều chỉnh tăng nhiều loại phí đối với nhà bán hàng. Theo khảo sát, tổng chi phí bán hàng trên các sàn thương mại điện tử hiện đã chiếm khoảng 23-24% doanh thu, chưa bao gồm chi phí quảng cáo và vận hành, khiến biên lợi nhuận của người bán tiếp tục bị thu hẹp.

Từ ngày 23/5/2026, Shopee Việt Nam tiếp tục điều chỉnh phí cố định đối với nhiều ngành hàng trên sàn thương mại điện tử. Theo thông báo mới, một số nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu sẽ được giảm 1% phí cố định nhằm hỗ trợ nhà bán và kích cầu mua sắm.

Các ngành hàng được giảm phí gồm đồ uống (nước tinh khiết), thực phẩm khô, sản phẩm chăm sóc da cho bé, đồ tắm gội cho bé và một số mặt hàng gia dụng như chổi, cây lau nhà, túi rác, khăn giấy, giấy ướt…

Từ tháng 5/2026, Shopee và TikTok Shop đồng loạt điều chỉnh tăng nhiều loại phí đối với nhà bán hàng.

Ở chiều ngược lại, nhiều nhóm hàng khác lại tăng phí. Đáng chú ý, ngành sức khỏe và sắc đẹp tăng thêm khoảng 3%, nâng mức phí lên 16% - 17%. Nhóm phụ kiện điện tử như cáp sạc, ốp lưng, kính cường lực… cũng tăng khoảng 4%, lên mức 15%.

Shopee cho biết tăng phí cố định và phí xử lý giao dịch cho người bán từ tháng 5/2026. Phí xử lý giao dịch (thay thế phí thanh toán) tăng lên (6%) đối với các phương thức thanh toán trả trước.

Đối với người bán không thuộc Shopee Mall, từ 1/5/2026 - 1/7/2026, các ngành hàng như Thời trang, Tiêu dùng nhanh, Nhà cửa & Đời sống có mức phí cố định phổ biến dao động từ (8.8%) đến (11.7%), tùy thuộc vào loại ngành hàng cụ thể.

Đối với người bán thuộc Shopee Mall, mức phí cố định được cập nhật từ 29/05/2026, dao động từ (2%) đến hơn (10%) tùy ngành hàng. Tuy nhiên, các shop Mall có thể được miễn phí này nếu tham gia các gói như Freeship Xtra hoặc Hoàn Xu Xtra.

Các shop mới tham gia (từ 3/7/2024) có thể được miễn phí cố định trong 30 ngày đầu.

Từ 1/5/2026, phí xử lý giao dịch đối với thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc trả góp tăng từ (4.9%) lên (6%), mức phí này áp dụng cho mọi đơn hàng thành công, Shopee cho biết thêm.

Đối với nhà bán hàng phí cố định được tính trên giá trị sản phẩm. Tất cả các khoản phí (cố định, xử lý giao dịch, dịch vụ) đều đã bao gồm thuế GTGT và được cấn trừ trực tiếp vào doanh thu trước khi về ví Shopee.

Đối với TikTok Shop cũng đã điều chỉnh tăng phí hoa hồng cố định tại Việt Nam từ 00:00 ngày 9/5/2026, áp dụng cho nhiều ngành hàng.

Trong khi đó TikTok Shop cho biết, đã điều chỉnh tăng phí hoa hồng cố định tại Việt Nam từ 00:00 ngày 9/5/2026, áp dụng cho nhiều ngành hàng.

Mức phí mới tăng tùy theo ngành hàng, ví dụ ngành Thời trang có thể dao động 11-13%, Nhà cửa & Đời sống từ 1-13.5%, Mẹ & Bé lên tới 12.5%.

Mức phí mới dựa trên loại nhà bán hàng (thông thường hoặc Mall) và từng ngành hàng, với phí mặc định lên đến 12.5% cho nhà bán hàng tiêu chuẩn và 15.5% cho Mall. Mức điều chỉnh phí hoa hồng áp dụng trên toàn bộ các đơn hàng được giao thành công.

Các sản phẩm không thuộc danh mục chi tiết sẽ áp dụng mức phí mặc định cao hơn. Phí bao gồm thuế, nhưng TikTok Shop sẽ chỉ thu số tiền không tính thuế nếu doanh nghiệp đã đăng ký và được xác minh Mã số thuế, TikTok Shop cho hay.

Theo những người bán hàng trên các sàn TMĐT TikTok Shop, Shopee, việc tăng một số phí sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của người bán. Việc này đang tạo áp lực lên người bán trong bối cảnh chi phí quảng cáo liên tục tăng và cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các shop, nhất là các shop bán hàng giá rẻ.

Dữ liệu từ nền tảng phân tích thương mại điện tử Metric.vn cho thấy trong năm 2025, thị trường thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục tập trung vào hai nền tảng lớn là Shopee và TikTok Shop với tổng thị phần khoảng 97%. Trong đó, Shopee chiếm hơn 56%, còn TikTok Shop đạt hơn 41%. Về phía Shopee, doanh nghiệp cho biết vẫn duy trì nhiều chính sách hỗ trợ người bán mới. Ngoài chương trình miễn phí cố định trong 30 ngày đầu, sàn tiếp tục mở rộng ưu đãi cho các nhà bán đăng sản phẩm đầu tiên trong giai đoạn từ 1-1 đến 31-5-2026. Theo đó, với ngành hàng có phí cố định dưới 6%, nhà bán sẽ được giảm 50% phí từ ngày 1/6 đến 31/8. Với các ngành hàng có mức phí từ 6% trở lên, mức giảm là 3% trong cùng thời gian. Trước đó, từ ngày 1/5, Shopee cũng đã tăng phí xử lý giao dịch từ 5% lên 6%. Theo sàn này, khoản phí được sử dụng cho các hoạt động xử lý thanh toán, đối soát và vận hành hệ thống trong bối cảnh lưu lượng giao dịch tiếp tục tăng cao. Việc các sàn thương mại điện tử đồng loạt điều chỉnh phí đang tạo thêm áp lực lên người bán, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và chi phí quảng cáo liên tục tăng.

Từ 1/7, siết quản lý livestream bán hàng: Quy định rõ 3 trường hợp phải dừng GĐXH - Livestream bán hàng vi phạm pháp luật hoặc có ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục là 1 trong 3 trường hợp phải dừng livestream bán hàng từ 1/7 căn cứ theo quy định mới tại Luật Thương mại điện tử 2025.



