Hà Nội: Bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư, thách thức pháp luật ở phường Yên Hòa

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng ban Quản trị tòa nhà chung cư N3B cho biết, trong nhiều năm qua, tại tòa nhà xuất hiện việc ông N.N.N (hiện đang cư trú tại tòa nhà) tố chức sử dụng khu vực sân và nhà xe của Tòa nhà để thực hiện hình thức kinh doanh bãi xe, thu tiền trái phép mà không được Hội nghị nhà chung cư hay Ban quản trị thông qua, cũng như không có sự cho phép của cơ quan chức năng.