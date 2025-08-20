Hà Nội: Bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư, thách thức pháp luật ở phường Yên Hòa
GĐXH - Hàng nghìn mét vuông sân chung và bãi đỗ xe của chung cư N3A, N3B (phường Yên Hòa, Hà Nội) suốt thời gian qua đã bị một cá nhân ngang nhiên chiếm dụng, lập bãi trông giữ xe để thu tiền trái phép, khiến dư luận không khỏi bức xúc.
Video hiện trạng khu để xe của tòa N3B bị chiếm dụng làm bãi trông giữ xe trái phép tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội:
hiện trạng khu để xe của tòa N3B bị chiếm dụng làm bãi trông giữ xe trái phép tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội.
