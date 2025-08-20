Mới nhất
Hà Nội: Bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư, thách thức pháp luật ở phường Yên Hòa

Thứ tư, 18:09 20/08/2025 | Đời sống
GĐXH - Hàng nghìn mét vuông sân chung và bãi đỗ xe của chung cư N3A, N3B (phường Yên Hòa, Hà Nội) suốt thời gian qua đã bị một cá nhân ngang nhiên chiếm dụng, lập bãi trông giữ xe để thu tiền trái phép, khiến dư luận không khỏi bức xúc.

112 - Ảnh 1.

Thời gian qua, nhiều cư dân sinh sống tại chung cư N3B, phường Yên Hòa, TP Hà Nội vô cùng bức xúc trước tình trạng khu vực sân chung và bãi đỗ xe của tòa nhà bị một cá nhân chiếm dụng để làm nơi trông giữ xe, thu lợi cá nhân...

112 - Ảnh 2.

Đáng nói, dù thực trạng này đã diễn ra trong nhiều năm, thế nhưng đến nay vẫn chưa được các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận.

112 - Ảnh 3.

Ngày 20/8, theo ghi nhận thực tế của Gia đình và Xã hội, khoảng sân rộng lớn phía trước và khoảng không gian giữa hai tòa nhà N3B và N3A (khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính) đã bị "biến" thành một bãi đỗ xe khổng lồ. Hàng trăm chiếc ô tô, xe máy đủ loại được xếp kín mít thành nhiều hàng dài, chiếm trọn phần đường đi, sân chơi vốn thuộc về cư dân.

112 - Ảnh 4.

Qua quan sát, dù không có biển báo điểm trông giữ xe theo quy định, thế nhưng các ô tô đỗ xe tại khu vực này đã được kẻ vạch sơn trắng một cách chuyên nghiệp, bài bản...

112 - Ảnh 5.

Theo tìm hiểu, mức phí trông giữ phương tiện tại đây giao động từ 1 - 1,2 triệu đồng/tháng và từ 30.000 - 50.000 đồng/lượt đối với xe ô tô. Thời điểm PV có mặt, khu vực bãi xe đang trông giữ khoảng 60 xe ô tô các loại.

112 - Ảnh 6.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng ban Quản trị tòa nhà chung cư N3B cho biết, trong nhiều năm qua, tại tòa nhà xuất hiện việc ông N.N.N (hiện đang cư trú tại tòa nhà) tố chức sử dụng khu vực sân và nhà xe của Tòa nhà để thực hiện hình thức kinh doanh bãi xe, thu tiền trái phép mà không được Hội nghị nhà chung cư hay Ban quản trị thông qua, cũng như không có sự cho phép của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư, thách thức pháp luật ở phường Yên Hòa - Ảnh 7.

Theo ông Mạnh, khu vực này vốn được quy hoạch làm bãi đỗ xe chung và cư dân có quyền được để xe. Tuy nhiên, tình trạng chiếm dụng đã tồn tại từ rất lâu trước khi Ban quản trị được thành lập vào năm 2018. "Họ đã trông giữ xe ở tòa nhà này suốt gần 10 năm nay và gần như không đóng góp gì cho tòa nhà," ông Mạnh cho biết.

Hà Nội: Bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư, thách thức pháp luật ở phường Yên Hòa - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian quản lý bãi đỗ xe tự phát, các cư dân sinh sống tại tòa nhà còn bị cá nhân này gây khó khăn và cản trở quyền của cư dân ở đây trong việc đỗ xe tại khuôn viên tòa nhà.

112 - Ảnh 8.

Chủ bãi xe còn để các phương tiện chắn hết khu vực được quy hoạch làm đường cho xe chữa cháy.

112 - Ảnh 9.

Trước đó, trong các năm 2020, 2021 và 2024, UBND phường Nhân Chính (cũ) đã từng kiểm tra và có biên bản kết luận, việc trông giữ xe của cá nhân nêu trên là vi phạm quy định của pháp luật.

112 - Ảnh 10.

Tuy nhiên từ đó đến nay, sau khi sáp nhập địa giới hành chính về phường Yên Hòa, tình trạng này vẫn tiếp diễn, không được cơ quan chức năng xử lý triệt để.

Hà Nội: Bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư, thách thức pháp luật ở phường Yên Hòa - Ảnh 12.

Các cư dân mong muốn chính quyền vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, qua đó đảm bảo quyền lợi cũng như tránh ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự, sức khỏe và đời sống của người dân sinh sống tại đây.

Hà Nội: Hơn một thập kỷ "đắp chiếu", đất vàng quy hoạch công viên thành bãi xe không phép quy mô lớnHà Nội: Hơn một thập kỷ 'đắp chiếu', đất vàng quy hoạch công viên thành bãi xe không phép quy mô lớn

GĐXH - Khu đất "vàng" rộng gần 4.000m2 ở phường Tây Hồ (TP Hà Nội) dù được quy hoạch dự án xây dựng khu cây xanh, sân thể thao..., thế nhưng sau hàng chục năm "đắp chiếu" hiện đã biến thành bãi xe không phép quy mô lớn, hoạt động công khai gây bức xúc trong dư luận.

Video hiện trạng khu để xe của tòa N3B bị chiếm dụng làm bãi trông giữ xe trái phép tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội:

hiện trạng khu để xe của tòa N3B bị chiếm dụng làm bãi trông giữ xe trái phép tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội.

Trung Sơn
Top