Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, tốc độ tăng nhanh
Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines. Dự báo khoảng đêm 7-8/12, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (6/12), một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines.
Đến 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 125,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.
Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ tăng lên 10-15km/h. Đến 13h ngày mai (7/12), tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines, cường độ cấp 6, giật cấp 8.
Trong 24 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển Tây Tây Nam, tốc độ nhanh hơn với 15-20km/h và đi vào Biển Đông. Đến 13h ngày 8/12, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, cường độ duy trì cấp 6, giật cấp 8.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ ít thay đổi.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ gần sáng 8/12, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió cấp 6, giật cấp 8, sóng 2-4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Dự báo vận khí tốt cho con giáp tuổi Hợi tháng 10 âm lịch 2025, càng cuối tháng càng mayĐời sống - 55 phút trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 với con giáp Hợi. Bạn có thể chủ động trước mọi vận hạn và hành động quyết liệt cho những vận may trong những ngày cuối tháng khi biết điều này.
Thâm nhập hậu trường một ca mổ lấy thai ở Ninh Bình: Hành trình đưa 'thiên thần' ra đờiĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Mỗi ngày, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình lại đón chào 50 đến 70 em bé cất tiếng khóc đầu đời. Phía sau con số ấy là nhịp làm việc khẩn trương của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, là những giọt mồ hôi nơi phòng sinh và những nụ cười khi mẹ tròn con vuông.
Cháy căn nhà trong hẻm ở TP.HCM, một người tử vongĐời sống - 5 giờ trước
Công an TP.HCM đang điều tra vụ cháy nổ tại căn nhà ở phường Hiệp Bình khiến người đàn ông tử vong, bé 9 tuổi kịp thời được cứu.
Ba thanh niên uống nước ven đường bị xe khách tông, hai người tử vongĐời sống - 6 giờ trước
Xe khách 40 chỗ chạy trên Quốc lộ 80 bất ngờ lao sang lề trái, tông vào ba thanh niên đang ngồi uống nước ven đường ở Đồng Tháp, khiến hai người tử vong.
Miền Bắc trời rét, dự báo diễn biến thời tiết xấu trong 2 ngày tớiĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Dự báo thời tiết 6/12/2025, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được điều chỉnh thông tin về nơi cư trúĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu rõ các quy định điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biếtĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, trong đó quy định các mức phạt vi phạm quy định về đăng ký thường trú. Người dân cần nắm rõ những thông tin gì?
Hà Nội: Hơn 1.800 camera AI dự kiến hoạt động từ 10/12Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Dự kiến đến ngày 10/12, TP Hà Nội sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.
4 con giáp không sợ bị phê bình: Biết lắng nghe để thăng tiến vùn vụtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những con giáp này luôn biết nhận lỗi và sửa mình. Nhờ thái độ tích cực khi bị phê bình, họ thăng tiến nhanh và được mọi người yêu mến.
Từ 2026, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại nhiều vị trí có sự thay đổi?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1/1/2026 để phù hợp nhiệm vụ của từng vị trí sau sắp xếp.
Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người bản lĩnh và nghị lực, cuộc đời sóng gió mấy cũng đứng vữngĐời sống
GĐXH - Dưới đây là các tháng sinh âm lịch tiêu biểu cho tinh thần kiên trì, luôn nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống.