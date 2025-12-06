Cháy căn nhà trong hẻm ở TP.HCM, một người tử vong

Sáng 6/12, Công an phường Hiệp Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy nổ nghiêm trọng xảy ra tại một căn nhà trong hẻm đường số 4, khu phố 29, phường Hiệp Bình, khiến một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông T.C.T. (47 tuổi). Ông T. sống tại căn nhà này cùng vợ và hai con nhỏ. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ ông T. vừa đưa con lớn đi học, trong nhà chỉ còn con trai út 9 tuổi đang ngồi tại phòng khách.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 7h, người dân sống gần đó nghe một tiếng nổ lớn vang lên từ khu vực tầng lầu của căn nhà. Khi chạy đến kiểm tra, họ phát hiện khói lửa bốc ra dữ dội. Người dân lập tức hô hoán, đồng thời nhanh chóng tiếp cận và đưa cháu bé 9 tuổi ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa lan rộng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình cùng lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM nhanh chóng có mặt chữa cháy, đồng thời phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn và phục vụ cứu nạn. Đám cháy được khống chế trong thời gian ngắn.

Khi tiến vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện ông T. đã tử vong trong phòng ngủ trên tầng lầu. Thi thể bị cháy đen, căn phòng khoảng 20m² hư hỏng nặng, nhiều vật dụng bị thiêu rụi. Các khu vực còn lại của căn nhà gần như không bị ảnh hưởng, cho thấy đám cháy tập trung chủ yếu tại phòng ngủ.

Theo nhận định ban đầu, khả năng điểm phát hỏa là bên trong phòng ngủ, tuy nhiên nguyên nhân vụ cháy nổ đang được các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ.