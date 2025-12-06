Cháy căn nhà trong hẻm ở TP.HCM, một người tử vong
Công an TP.HCM đang điều tra vụ cháy nổ tại căn nhà ở phường Hiệp Bình khiến người đàn ông tử vong, bé 9 tuổi kịp thời được cứu.
Sáng 6/12, Công an phường Hiệp Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy nổ nghiêm trọng xảy ra tại một căn nhà trong hẻm đường số 4, khu phố 29, phường Hiệp Bình, khiến một người tử vong.
Nạn nhân được xác định là ông T.C.T. (47 tuổi). Ông T. sống tại căn nhà này cùng vợ và hai con nhỏ. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ ông T. vừa đưa con lớn đi học, trong nhà chỉ còn con trai út 9 tuổi đang ngồi tại phòng khách.
Khoảng 7h, người dân sống gần đó nghe một tiếng nổ lớn vang lên từ khu vực tầng lầu của căn nhà. Khi chạy đến kiểm tra, họ phát hiện khói lửa bốc ra dữ dội. Người dân lập tức hô hoán, đồng thời nhanh chóng tiếp cận và đưa cháu bé 9 tuổi ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa lan rộng.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình cùng lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM nhanh chóng có mặt chữa cháy, đồng thời phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn và phục vụ cứu nạn. Đám cháy được khống chế trong thời gian ngắn.
Khi tiến vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện ông T. đã tử vong trong phòng ngủ trên tầng lầu. Thi thể bị cháy đen, căn phòng khoảng 20m² hư hỏng nặng, nhiều vật dụng bị thiêu rụi. Các khu vực còn lại của căn nhà gần như không bị ảnh hưởng, cho thấy đám cháy tập trung chủ yếu tại phòng ngủ.
Theo nhận định ban đầu, khả năng điểm phát hỏa là bên trong phòng ngủ, tuy nhiên nguyên nhân vụ cháy nổ đang được các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ.
Ba thanh niên uống nước ven đường bị xe khách tông, hai người tử vongĐời sống - 2 giờ trước
Xe khách 40 chỗ chạy trên Quốc lộ 80 bất ngờ lao sang lề trái, tông vào ba thanh niên đang ngồi uống nước ven đường ở Đồng Tháp, khiến hai người tử vong.
Miền Bắc trời rét, dự báo diễn biến thời tiết xấu trong 2 ngày tớiĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Dự báo thời tiết 6/12/2025, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được điều chỉnh thông tin về nơi cư trúĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu rõ các quy định điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biếtĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, trong đó quy định các mức phạt vi phạm quy định về đăng ký thường trú. Người dân cần nắm rõ những thông tin gì?
Hà Nội: Hơn 1.800 camera AI dự kiến hoạt động từ 10/12Đời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Dự kiến đến ngày 10/12, TP Hà Nội sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.
4 con giáp không sợ bị phê bình: Biết lắng nghe để thăng tiến vùn vụtĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Những con giáp này luôn biết nhận lỗi và sửa mình. Nhờ thái độ tích cực khi bị phê bình, họ thăng tiến nhanh và được mọi người yêu mến.
Từ 2026, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại nhiều vị trí có sự thay đổi?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1/1/2026 để phù hợp nhiệm vụ của từng vị trí sau sắp xếp.
3 con giáp hưởng phúc quý nhân, thuận lợi mọi việc vào cuối tháng 10 âm lịchĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của 12 con giáp cho thấy, các con giáp Thân – Dậu – Tuất sẽ có những biến đổi lớn về mọi mặt theo hướng tích cực dưới đây.
Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người bản lĩnh và nghị lực, cuộc đời sóng gió mấy cũng đứng vữngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là các tháng sinh âm lịch tiêu biểu cho tinh thần kiên trì, luôn nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống.
Công dân không có nơi thường trú, tạm trú phải đăng ký cư trú thế nào?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Công dân không có nơi thường trú, tạm trú phải đăng ký cư trú thế nào? Dưới đây là thông tin liên quan người dân có thể tham khảo.
3 con giáp hưởng phúc quý nhân, thuận lợi mọi việc vào cuối tháng 10 âm lịchĐời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của 12 con giáp cho thấy, các con giáp Thân – Dậu – Tuất sẽ có những biến đổi lớn về mọi mặt theo hướng tích cực dưới đây.