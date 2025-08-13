Hà Nội: Hiện trạng một phần nhà hàng Thủy Tạ đã được phá dỡ, di dời bãi xe để mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục

Ngày 13/8, Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, một phần của nhà hàng Thủy Tạ đã được phá dỡ. Phần nhà hàng nằm trên vỉa hè hồ Hoàn Kiếm ở đường đầu nút giao phố Lê Thái Tổ - Đinh Tiên Hoàng được quây tôn.

Công nhân cùng máy móc đang gấp rút phá dỡ một số hạng mục chắp vá, mái tôn, các công trình tạm của nhà hàng... Việc này nhằm khôi phục kiến trúc nguyên gốc của công trình, đảm bảo mỹ quan khu vực Hồ Gươm.

Một phần của nhà hàng Thủy Tạ (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) hiện đã được phá dỡ.

Đồng thời, tòa nhà "Hàm cá mập" (số 1-3-5 phố Đinh Tiên Hoàng) đến thời điểm hiện tại đã hoàn tất việc tháo dỡ. Tòa nhà được xây dựng từ năm 1991 - 1993 này đã được phá bỏ để mở rộng không gian, tạo sự liền mạch cho quảng trường.

Sau khi tháo dỡ công trình "Hàm cá mập", diện tích của Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sẽ được mở rộng đáng kể. Theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt, quảng trường sau cải tạo sẽ có diện tích lên tới gần 14.000m2.

Ở giai đoạn 1, bên cạnh việc phá dỡ, phường Hoàn Kiếm cũng đang chỉnh trang đầu hồi tòa nhà số 7-9 Đinh Tiên Hoàng để lắp đặt màn hình LED, đồng thời chỉnh trang mặt đứng các công trình lân cận.

Công trình 'hàm cá mập' đã 'biến mất', công nhân đang thi công hệ thống khung thép để lắp đặt màn hình LED.

Bãi đỗ xe và dải phân cách trên đường đôi Đinh Tiên Hoàng cũng đã được di dời, giữ lại nguyên trạng hệ thống cây xanh hiện có. Cơ quan chức năng đang nghiên cứu phương án phân luồng giao thông và sẽ bố trí thêm các chậu cây di động để đảm bảo sự linh hoạt. Toàn bộ mặt nền quảng trường sẽ được thảm bê tông để tạo mặt phẳng, dốc về phía hồ Hoàn Kiếm.

Trong giai đoạn 2, phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện không gian kiến trúc cảnh quan. Dự kiến, sẽ có thêm các tiện ích đô thị như tháp ánh sáng và hệ thống lát đá tổng thể cho toàn bộ quảng trường.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là kế hoạch xây dựng không gian ngầm. Theo quy hoạch tổng thể, sẽ có 3 tầng hầm được xây dựng dưới lòng quảng trường.

Tầng hầm 1 dự kiến sẽ là không gian văn hóa, thương mại, trong khi tầng hầm 2 và 3 sẽ được sử dụng làm bãi đỗ xe. Lối ra vào xe cơ giới được nghiên cứu bố trí đấu nối từ phố Cầu Gỗ, còn các lối đi bộ lên xuống tầng hầm sẽ được bố trí xung quanh khu vực quảng trường.

Mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 chỉnh trang quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và hoàn thành di dời các công trình phía Đông trước ngày 2/9. Toàn bộ dự án chỉnh trang dự kiến sẽ hoàn thành ngay trong tháng 8/2025.

Sự thay đổi này hứa hẹn sẽ mang lại một diện mạo mới mẻ, hiện đại hơn cho khu vực trung tâm Thủ đô, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Hồ Gươm.