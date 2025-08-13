Hà Nội: Hiện trạng một phần nhà hàng Thủy Tạ đã được phá dỡ, di dời bãi xe để mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục
GĐXH - Để mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), sau khi phá dỡ tòa nhà "hàm cá mập", lực lượng chức năng đang phá dỡ một số hạng mục của nhà hàng Thủy Tạ nằm sát hồ Gươm đồng thời di dời bãi xe trên đường đôi Đinh Tiên Hoàng.
Ngày 13/8, Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, một phần của nhà hàng Thủy Tạ đã được phá dỡ. Phần nhà hàng nằm trên vỉa hè hồ Hoàn Kiếm ở đường đầu nút giao phố Lê Thái Tổ - Đinh Tiên Hoàng được quây tôn.
Công nhân cùng máy móc đang gấp rút phá dỡ một số hạng mục chắp vá, mái tôn, các công trình tạm của nhà hàng... Việc này nhằm khôi phục kiến trúc nguyên gốc của công trình, đảm bảo mỹ quan khu vực Hồ Gươm.
Đồng thời, tòa nhà "Hàm cá mập" (số 1-3-5 phố Đinh Tiên Hoàng) đến thời điểm hiện tại đã hoàn tất việc tháo dỡ. Tòa nhà được xây dựng từ năm 1991 - 1993 này đã được phá bỏ để mở rộng không gian, tạo sự liền mạch cho quảng trường.
Sau khi tháo dỡ công trình "Hàm cá mập", diện tích của Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sẽ được mở rộng đáng kể. Theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt, quảng trường sau cải tạo sẽ có diện tích lên tới gần 14.000m2.
Ở giai đoạn 1, bên cạnh việc phá dỡ, phường Hoàn Kiếm cũng đang chỉnh trang đầu hồi tòa nhà số 7-9 Đinh Tiên Hoàng để lắp đặt màn hình LED, đồng thời chỉnh trang mặt đứng các công trình lân cận.
Bãi đỗ xe và dải phân cách trên đường đôi Đinh Tiên Hoàng cũng đã được di dời, giữ lại nguyên trạng hệ thống cây xanh hiện có. Cơ quan chức năng đang nghiên cứu phương án phân luồng giao thông và sẽ bố trí thêm các chậu cây di động để đảm bảo sự linh hoạt. Toàn bộ mặt nền quảng trường sẽ được thảm bê tông để tạo mặt phẳng, dốc về phía hồ Hoàn Kiếm.
Trong giai đoạn 2, phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện không gian kiến trúc cảnh quan. Dự kiến, sẽ có thêm các tiện ích đô thị như tháp ánh sáng và hệ thống lát đá tổng thể cho toàn bộ quảng trường.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là kế hoạch xây dựng không gian ngầm. Theo quy hoạch tổng thể, sẽ có 3 tầng hầm được xây dựng dưới lòng quảng trường.
Tầng hầm 1 dự kiến sẽ là không gian văn hóa, thương mại, trong khi tầng hầm 2 và 3 sẽ được sử dụng làm bãi đỗ xe. Lối ra vào xe cơ giới được nghiên cứu bố trí đấu nối từ phố Cầu Gỗ, còn các lối đi bộ lên xuống tầng hầm sẽ được bố trí xung quanh khu vực quảng trường.
Mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 chỉnh trang quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và hoàn thành di dời các công trình phía Đông trước ngày 2/9. Toàn bộ dự án chỉnh trang dự kiến sẽ hoàn thành ngay trong tháng 8/2025.
Sự thay đổi này hứa hẹn sẽ mang lại một diện mạo mới mẻ, hiện đại hơn cho khu vực trung tâm Thủ đô, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Hồ Gươm.
Miền Bắc sắp hết nắng nóng?Thời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có nắng nóng, trong đó có khu vực Bắc Bộ. Dự báo từ ngày 15/8, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kết thúc.
Tin sáng 13/8: Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng; những trụ sở cơ quan nào phải di dời để phục vụ cải tạo khu vực Hồ Gươm?Thời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Nhiều trụ sở cơ quan bên Hồ Gươm thu dọn đồ đạc, trang thiết bị để di dời, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo không gian phía Đông Hồ Gươm; Một hãng luật đã nhận bào chữa miễn phí trong vụ án người nông dân nuôi, bán 13 con gà lôi trắng lĩnh án 6 năm tù.
Dàn dựng, đăng clip nhạy cảm trên không gian mạng, nhóm thanh niên ở Ninh Bình bị xử lýThời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Tối ngày 12/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an phường Phủ Lý đã xác minh, làm rõ vụ việc 3 đối tượng dàn dựng, đăng clip sai sự thật trên không gian mạng.
Sạt lở ở quán cà phê Đà Lạt, hai người bị vùi lấp tử vongThời sự - 20 giờ trước
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở phường Xuân Trường - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập. Bờ taluy quán cà phê sạt lở khiến 2 người bị vùi lấp, tử vong.
Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tai nạn lao động tại Đắk Lắk làm 2 người tử vongThời sự - 23 giờ trước
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm liên quan vụ tai nạn lao động tại dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh.
Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật ĐảngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng 12/8/2025, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có kết luận chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật Đảng đối với Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng do gây tai nạn nghiêm trọng.
Thông tin mới nhất vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến nhiều người thương vongThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng (nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh) đang nguy kịch.
Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Tài xế là cán bộ xãThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến vụ ô tô tông trúng nhóm trẻ ở xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) tối ngày 11/8, tài xế ô tô được xác định là lãnh đạo xã Phong Dụ Thượng.
Tiếp vụ xe trọng tải 'khủng' náo loạn đường Vân Trì (Hà Nội): Hung thần chạy rầm rộ, CSGT sẽ xử lý dứt điểmThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng CSGT đội số 15 tiếp tục xử lý tình trạng xe tải “khủng” náo loạn đường Vân Trì (Hà Nội), nhiều phương tiện bị phạt.
Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay khi Hà Nội và miền Bắc tiếp tục nắng nóngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng tiếp tục xảy ra lại khu vực Hà Nội và miền Bắc. Nhiều nơi mức nhiệt cao dao động trong khoảng 35 - 36 độ.
Tin sáng 13/8: Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng; những trụ sở cơ quan nào phải di dời để phục vụ cải tạo khu vực Hồ Gươm?Thời sự
GĐXH - Nhiều trụ sở cơ quan bên Hồ Gươm thu dọn đồ đạc, trang thiết bị để di dời, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo không gian phía Đông Hồ Gươm; Một hãng luật đã nhận bào chữa miễn phí trong vụ án người nông dân nuôi, bán 13 con gà lôi trắng lĩnh án 6 năm tù.