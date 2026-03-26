Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại thị xã Sơn Tây cũ tháng 3/2026

Thứ năm, 14:43 26/03/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 2 phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương mới được hình thành từ thị xã Sơn Tây cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Nhà riêng tại thị trấn Sơn Tây cũ tăng nhiệt

Thị trường bất động sản những ngày đầu năm 2026 vẫn nhận được sự quan tâm, theo dõi của nhiều người, đặc biệt những người có nhu cầu  mua nhà ở thực và giới đầu tư.

Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 3 xã, phường mới thuộc thị xã Sơn Tây cũ được đăng tải khá khiêm tốn, nhưng giá bán cũng khiến nhiều người mua bất ngờ.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng thiết kế 2 tầng, rộng 171m2 tại đường Phù Sa, phường Sơn Tây (tức phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây cũ) được rao bán với giá 9,43 tỷ đồng, tương đương 55,15 triệu đồng/m2.

Căn nhà riêng thiết kế 3 tầng, rộng 65m2 tại phố Chùa Thông, phường Tùng Thiện (tức phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây cũ) hiện cũng được rao bán với giá 12,8 tỷ đồng, tương đương 196,92 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát, hiện nay trên địa bàn 2 phường  Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương, không dễ tìm thấy những căn nhà có giá bán dưới 3 tỷ đồng/căn.

3 xã, phường mới được sáp nhập từ thị xã Sơn Tây

Phường Sơn Tây

Hiện nay, phường Sơn Tây được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Thịnh, Ngô Quyền, Viên Sơn và xã Đường Lâm thuộc thị xã Sơn Tây cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Hưng, Sơn Lộc thuộc thị xã Sơn Tây cũ và một phần diện tích tự nhiên dân số của xã Thanh Mỹ thuộc thị xã Sơn Tây cũ.

Phường Tùng Thiện

Phường Tùng Thiện hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Khanh, Trung Sơn Trầm và xã Xuân Sơn thuộc thị xã Sơn Tây cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Thanh Mỹ thuộc thị xã Sơn Tây cũ và một phần diện tích tự nhiên, dân số của các phường Trung Hưng, Sơn Lộc thuộc thị xã Sơn Tây cũ.

Xã Đoài Phương

Sau sáp nhập, xã Đoài Phương được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Kim Sơn, Sơn Đông thuộc thị xã Sơn Tây; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Cổ Đông thuộc thị xã Sơn Tây.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 3 xã, phường được hình thành từ thị xã Sơn Tây trong tháng 3/2026

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường đất ở tại 2 phường Sơn Tây, phường Thiện Tùng và xã Đoài Phương được hình thành từ thị xã Sơn Tây cũ liên tục ấm nóng.

Tháng 3/2026, bất ngờ trước giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội)

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng vẫn duy trì ở ngưỡng cao.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 3 xã, phường được hình thành từ thị xã Sơn Tây trong tháng 3/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 3 xã, phường được hình thành từ thị xã Sơn Tây trong tháng 3/2026

Diễn biến giá đất nền tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội những tháng cuối năm 2024

Diễn biến giá đất nền tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội những tháng cuối năm 2024

Hà Nội: UBND Thị xã Sơn Tây ra Quyết định xử phạt hành chính Khu sinh thái Đồi Vua

Hà Nội: UBND Thị xã Sơn Tây ra Quyết định xử phạt hành chính Khu sinh thái Đồi Vua

Lan truyền thông tin sai sự thật về xét nghiệm kẹo, một phụ nữ ở Sơn Tây bị phạt

Lan truyền thông tin sai sự thật về xét nghiệm kẹo, một phụ nữ ở Sơn Tây bị phạt

Chuyên gia chia sẻ món bánh tẻ Phú Nhi ngon nổi tiếng của Sơn Tây, Hà Nội khiến bao người chỉ muốn được ăn ngay lập tức

Chuyên gia chia sẻ món bánh tẻ Phú Nhi ngon nổi tiếng của Sơn Tây, Hà Nội khiến bao người chỉ muốn được ăn ngay lập tức

MPV 7 chỗ giá 489 triệu đồng của Hyundai về đại lý Việt đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ nhất phân khúc

MPV 7 chỗ giá 489 triệu đồng của Hyundai về đại lý Việt đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ nhất phân khúc

GĐXH - MPV 7 chỗ giá rẻ về các đại lý, chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện một màn cạnh tranh quyết liệt với Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross.

Giá bạc hôm nay 26/3: Thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh, xu hướng giảm chiếm ưu thế

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 26/3 tiếp tục có sự điều chỉnh theo hướng giảm, từ vùng giá 73 triệu đồng/kg lùi về mốc 71 triệu đồng/kg.

Thực tế xe máy điện giá 14,5 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, cốp rộng, pin bền, đi 75km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý khi sở hữu thiết kế trẻ trung, chi phí vận hành thấp và phạm vi di chuyển phù hợp nhu cầu đô thị.

Dâu tằm vùng ngoại thành Hà Nội vào vụ, giá tốt nhưng mất mùa, nông dân khó trọn niềm vui

GĐXH - Thủ phủ dâu tằm ở ngoại thành Hà Nội đang vào vụ chính, mưa ít và sương muối khiến nhiều hộ trồng dâu tằm ngán ngẩm. Tuy nhiên với kinh nghiệm trồng dâu lâu năm, người dân tại xã Hát Môn (xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ cũ) vẫn có được nguồn thu nhập tương đối ổn định.

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (26/3): 'Chợ đen' tiếp tục hạ nhiệt

GĐXH - Sáng 26/3, tỷ giá USD/VND ghi nhận xu hướng giảm nhẹ, trong đó thị trường tự do tiếp tục “hạ nhiệt” sau chuỗi ngày biến động mạnh.

Giá vàng hôm nay 26/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại SJC đang niêm yết 170,5- 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Cận cảnh Honda SH 2026 phiên bản mới nhất ở Việt Nam đẹp long lanh có giá ra sao mà khiến khách hàng 'đứng ngồi không yên'?

GĐXH - Honda SH 2026 phiên bản mới đẹp long lanh vừa chính thức cập bến đại lý Việt Nam khiến dân tình ‘đứng ngồi không yên’.

Xe ga 150cc giá 51 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Air Blade

GĐXH - Xe ga 150cc mới vừa ra mắt đang khiến công chúng rúng động vì giá bán rẻ hơn cả Honda SH Mode, trong khi trang bị an toàn có thể sánh vai với Honda SH 160i.

Giá xăng dầu giảm mạnh gần 5.000 đồng/lít, giá bán xăng về mức 28.000 đồng/lít

GĐXH - Chiều 25/3, Bộ Công thương công bố giá bán xăng dầu mới áp dụng từ 14h chiều cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá bán các mặt hàng xăng dầu đều giảm mạnh, mức giảm lên đến 4.100 đồng/lít.

Giá bạc hôm nay (25/3): Sau kỳ tăng ngắn hạn, thị trường liên tục điều chỉnh biên độ tăng, giảm nhẹ nhàng

GĐXH - Giá bạc trong nước ngày 25/3 tiến từ vùng 74 triệu đồng/kg lên quanh mốc 76 triệu đồng/kg trước khi xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên.

Giá vàng hôm nay 25/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 25/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng, vọt lên 175 triệu đồng/lượng.

Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, pin bền, đi 70km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Xe ga 125cc giá 45,5 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Lead được lòng chị em

Giá vàng hôm nay 26/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

SUV hạng A giá 142 triệu đồng của Hyundai đẹp long lanh, trang bị tiện nghi, an toàn cao, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH phù hợp với người chưa giàu

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

