Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại thị xã Sơn Tây cũ tháng 3/2026
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 2 phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương mới được hình thành từ thị xã Sơn Tây cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Nhà riêng tại thị trấn Sơn Tây cũ tăng nhiệt
Thị trường bất động sản những ngày đầu năm 2026 vẫn nhận được sự quan tâm, theo dõi của nhiều người, đặc biệt những người có nhu cầu mua nhà ở thực và giới đầu tư.
Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 3 xã, phường mới thuộc thị xã Sơn Tây cũ được đăng tải khá khiêm tốn, nhưng giá bán cũng khiến nhiều người mua bất ngờ.
Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng thiết kế 2 tầng, rộng 171m2 tại đường Phù Sa, phường Sơn Tây (tức phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây cũ) được rao bán với giá 9,43 tỷ đồng, tương đương 55,15 triệu đồng/m2.
Căn nhà riêng thiết kế 3 tầng, rộng 65m2 tại phố Chùa Thông, phường Tùng Thiện (tức phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây cũ) hiện cũng được rao bán với giá 12,8 tỷ đồng, tương đương 196,92 triệu đồng/m2.
Theo khảo sát, hiện nay trên địa bàn 2 phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương, không dễ tìm thấy những căn nhà có giá bán dưới 3 tỷ đồng/căn.
3 xã, phường mới được sáp nhập từ thị xã Sơn Tây
Phường Sơn Tây
Hiện nay, phường Sơn Tây được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Thịnh, Ngô Quyền, Viên Sơn và xã Đường Lâm thuộc thị xã Sơn Tây cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Hưng, Sơn Lộc thuộc thị xã Sơn Tây cũ và một phần diện tích tự nhiên dân số của xã Thanh Mỹ thuộc thị xã Sơn Tây cũ.
Phường Tùng Thiện
Phường Tùng Thiện hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Khanh, Trung Sơn Trầm và xã Xuân Sơn thuộc thị xã Sơn Tây cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Thanh Mỹ thuộc thị xã Sơn Tây cũ và một phần diện tích tự nhiên, dân số của các phường Trung Hưng, Sơn Lộc thuộc thị xã Sơn Tây cũ.
Xã Đoài Phương
Sau sáp nhập, xã Đoài Phương được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Kim Sơn, Sơn Đông thuộc thị xã Sơn Tây; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Cổ Đông thuộc thị xã Sơn Tây.
