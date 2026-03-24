Hồ sơ vay mua nhà tại ngân hàng gồm những gì?

Thứ ba, 13:05 24/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ là bước quan trọng giúp quá trình vay mua nhà tại ngân hàng diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

Theo quy định chung, để được xét duyệt vay mua nhà, khách hàng cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản như: là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động (thường từ 18 đến 75 tuổi), có thu nhập ổn định, có tài sản bảo đảm hợp pháp và không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh điều kiện, hồ sơ vay vốn là yếu tố then chốt quyết định tiến độ giải ngân. Thông thường, một bộ hồ sơ vay  mua nhà sẽ bao gồm các giấy tờ sau:

Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu của ngân hàng

Giấy tờ tùy thân:  Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân

Giấy tờ cư trú: Sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú

Chứng minh thu nhập: Hợp đồng lao động, bảng lương, sao kê tài khoản hoặc các giấy tờ chứng minh nguồn thu khác

Hồ sơ tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc các tài sản có giá trị khác

Trong quá trình xét duyệt, ngân hàng sẽ thẩm định khả năng tài chính và giá trị tài sản thế chấp để đưa ra hạn mức vay phù hợp.

Để tăng khả năng được phê duyệt và hưởng lãi suất tốt, người vay nên chủ động chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, minh bạch thu nhập và giữ lịch sử tín dụng ở mức tốt. Đồng thời, cần tìm hiểu kỹ các gói vay, chính sách ưu đãi cũng như phương thức trả nợ (theo tháng, quý hoặc năm) để lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu không chỉ giúp rút ngắn thời gian xét duyệt mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người vay tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý.

Hiểu về cách tính lãi suất vay mua nhà phổ biến tại các ngân hàng

GĐXH - Hiểu rõ cách tính lãi vay mua nhà giúp người vay chủ động tài chính và lựa chọn gói vay phù hợp. Hiện nay, đa số ngân hàng áp dụng phương pháp tính lãi theo dư nợ giảm dần.

Ngân hàng tung lãi suất tới 8,3% khi gửi 100 triệu đồng: Bất ngờ số tiền lãi về tay

GĐXH - Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng, người gửi tiền có thể nhận lãi suất trên 8%/năm mà không kèm điều kiện.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Ra mắt năm 2021, thương hiệu tài chính VPBank Prime không ngừng đổi mới và thấu hiểu thế hệ Millennials – GenZ nhờ hệ sinh thái linh hoạt, công nghệ thân thiện và trải nghiệm số hóa toàn diện.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH - Đa dạng mẫu vòng tay đá phong thủy giá rẻ được tung ra thị trường để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở SJC và nhẫn trơn cũng đồng loạt bật tăng trở lại sau khi ‘sập’ xuống 162 triệu đồng/lượng.

GĐXH - Tại Ninh Bình, căn cứ theo quyết định mới nhất của UBND tỉnh, khi tách thửa đất ở tại các phường, thị trấn, thửa đất sau khi tách thửa phải có diện tính tối thiểu là 40m2 và có chiều rộng, chiều sâu từ 3,5m trở lên mới được cấp sổ đỏ.

GĐXH - SUV hạng B thu hút sự chú ý mạnh mẽ khi sở hữu mức giá khởi điểm chỉ từ 255 triệu đồng, thấp hơn cả những mẫu xe đô thị hạng A như Kia Morning và Hyundai Grand i10.

GĐXH - Xe ga 125cc hoàn toàn mới của Honda vừa cập bến đại lý và được mở bán với mức giá chỉ từ 31 triệu đồng, thiết kế thể thao hơn cả Air Blade và Vario.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH - Xe máy điện Honda gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, pin lithium cho quãng đường gần 100km/lần sạc và mức giá chỉ từ 13,8 triệu đồng.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

