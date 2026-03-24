Hồ sơ vay mua nhà tại ngân hàng gồm những gì?
GĐXH - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ là bước quan trọng giúp quá trình vay mua nhà tại ngân hàng diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.
Theo quy định chung, để được xét duyệt vay mua nhà, khách hàng cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản như: là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động (thường từ 18 đến 75 tuổi), có thu nhập ổn định, có tài sản bảo đảm hợp pháp và không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng.
Bên cạnh điều kiện, hồ sơ vay vốn là yếu tố then chốt quyết định tiến độ giải ngân. Thông thường, một bộ hồ sơ vay mua nhà sẽ bao gồm các giấy tờ sau:
Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu của ngân hàng
Giấy tờ tùy thân: Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân
Giấy tờ cư trú: Sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú
Chứng minh thu nhập: Hợp đồng lao động, bảng lương, sao kê tài khoản hoặc các giấy tờ chứng minh nguồn thu khác
Hồ sơ tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc các tài sản có giá trị khác
Trong quá trình xét duyệt, ngân hàng sẽ thẩm định khả năng tài chính và giá trị tài sản thế chấp để đưa ra hạn mức vay phù hợp.
Để tăng khả năng được phê duyệt và hưởng lãi suất tốt, người vay nên chủ động chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, minh bạch thu nhập và giữ lịch sử tín dụng ở mức tốt. Đồng thời, cần tìm hiểu kỹ các gói vay, chính sách ưu đãi cũng như phương thức trả nợ (theo tháng, quý hoặc năm) để lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu.
Việc chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu không chỉ giúp rút ngắn thời gian xét duyệt mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người vay tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý.
