Tháng 3/2026, bất ngờ trước giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội)
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng vẫn duy trì ở ngưỡng cao.
Giá nhà riêng thuê tại 3 phường mới thuộc quận Hai Bà Trưng cũ vẫn duy trì ở ngưỡng cao
Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê nhà riêng tại khu vực 3 phường mới Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) tuy được đăng tải không quá rầm rộ, nhưng giá cho thuê vẫn duy trì ở ngưỡng cao.
Đơn cử có thể kể đến một căn nhà riêng thiết kế 3 tầng, rộng 60m2 tại ngõ 3 đường Minh Khai, phường Bạch Mai hiện đang được cho thuê với giá 30 triệu đồng/tháng.
Căn nhà riêng thiết kế 3 tầng, rộng 80m2, tại đường Phố Huế, phường Hai Bà Trưng (tức phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 70 triệu đồng/tháng.
Tại ngõ 139 đường Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, căn nhà 3 tầng, rộng 78m2 hiện đang được cho thuê với giá 14 triệu đồng/tháng.
Hiện nay, theo khảo sát, giá nhà riêng, chủ yếu là những căn nhà nằm trong ngõ, phù hợp cho hộ gia đình sinh sống trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy đang được cho thuê với giá từ 5-30 triệu đồng/căn/tháng. Đối với những căn nhà có vị trí đẹp hơn, thuận tiện cho kinh doanh thường có giá cho thuê cao hơn, từ 30-70 triệu đồng/căn/tháng.
3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập
Phường Hai Bà Trưng
Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
Phường Vĩnh Tuy
Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
Phường Bạch Mai
Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.
