Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026

Nhà riêng tại huyện Đan Phượng cũ tăng nhiệt

Thị trường bất động sản những ngày đầu năm 2026 vẫn nhận được sự quan tâm, theo dõi của nhiều người, đặc biệt những người có nhu cầu mua nhà ở thực và giới đầu tư.

Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 3 xã mới thuộc huyện Đan Phượng cũ được đăng tải không quá rầm rộ, nhưng giá bán cũng khiến nhiều người mua bất ngờ. Giá bán tại đây dao động từ 90 đến hơn 200 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng thiết kế 6 tầng, rộng 50m2 tại đường Phùng Hưng, xã Đan Phượng (tức Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng cũ) hiện nay đang được đăng thông tin rao bán với giá 9 tỷ đồng, tương đương 180 triệu đồng/m2.

Căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 55,2m2 tại khu đô thị mới Tân Tây Đô, đường Quốc lộ 32, xã Ô Diên (tức xã Tân Lập, huyện Đan Phượng cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 11,4 tỷ đồng, tương đương 206,52 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát, hiện nay trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh, không dễ tìm thấy những căn nhà có giá bán dưới 3 tỷ đồng/căn.

3 xã mới được sáp nhập từ huyện Đan Phượng

1.Xã Đan Phượng

Hiện nay, xã Đan Phượng được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Phùng và các xã Đồng Tháp, Song Phượng, Thượng Mỗ, Đan Phượng thuộc huyện Đan Phượng cũ.

2.Xã Ô Diên

Sau sáp nhập, xã Ô Diên được hình thành từ việc hợp nhất từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hạ Mỗ, xã Tân Hội, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Liên Hà, Hồng Hà, Liên Hồng, Liên Trung (huyện Đan Phượng), một phần diện tích tự nhiên của xã Văn Khê (huyện Mê Linh cũ), phần còn lại của phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và phần còn lại của xã Tân Lập (huyện Đan Phượng cũ).

3.Xã Liên Minh

Xã Liên Minh hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phương Đình, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Trung Châu, Thọ Xuân và Thọ An (huyện Đan Phượng cũ), một phần diện tích tự nhiên của xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng cũ) và xã Tiến Thịnh (huyện Mê Linh cũ).

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại các xã Đan Phượng, Liên Minh và Ô Diên diễn ra trong tháng 3/2026 GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường đất ở tại 3 xã mới: Đan Phượng, Liên Minh và Ô Diên được hình thành từ huyện Đan Phượng cũ liên tục ấm nóng.