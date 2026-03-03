Mới nhất
Lao động tự do mua nhà ở xã hội: Có phải nộp giấy chứng minh đối tượng như thế nào?

Thứ ba, 10:35 03/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Nhiều người lao động tự do khi làm hồ sơ mua nhà ở xã hội thường băn khoăn ngoài việc kê khai thu nhập, liệu có phải nộp thêm giấy chứng minh thuộc diện được hưởng chính sách hay không?

Theo khoản 2 Điều 30 Nghị định 100/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 33 Nghị định 54/2026/NĐ-CP), trường hợp người thu nhập thấp tại đô thị theo khoản 5 Điều 76 Luật Nhà ở 2023 mà không có hợp đồng lao động thì phải đáp ứng điều kiện về  thu nhập và được Công an cấp xã nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận.

Cụ thể, trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị, Công an cấp xã có trách nhiệm xác nhận các thông tin cơ bản của công dân như: họ tên, ngày sinh, giới tính, số định danh cá nhân, ngày cấp căn cước và nơi cư trú.

Người làm đơn sẽ tự kê khai và cam kết về mức thu nhập bình quân hằng tháng của mình. Trong trường hợp cần thiết, Công an cấp xã có thể phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh, hậu kiểm thông tin này.

Điểm đáng chú ý là: đơn đề nghị xác nhận điều kiện về thu nhập cũng chính là giấy tờ chứng minh đối tượng được hưởng chính sách  nhà ở xã hội.

Nói cách khác, lao động tự do không phải nộp thêm một loại giấy tờ riêng để chứng minh mình thuộc diện được hỗ trợ. Chỉ cần nộp đơn đề nghị xác nhận điều kiện thu nhập – và thực hiện đầy đủ việc kê khai, cam kết thu nhập – là đã đáp ứng yêu cầu về chứng minh đối tượng.

Lưu ý, đối với hồ sơ mua nhà ở xã hội đã nộp trước ngày 9/2/2026 mà chưa có kết quả giải quyết, người dân không phải bổ sung thêm giấy tờ, trừ trường hợp cơ sở dữ liệu liên quan chưa được khai thác hoặc vận hành.

Hướng dẫn kê khai thu nhập khi mua nhà ở xã hội với lao động tự do

GĐXH - Từ ngày 15/2/2026, lao động tự do muốn mua nhà ở xã hội cần phải kê khai thu nhập theo mẫu 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2026/TT-BXD.

Người dân hết sức lưu ý: Thay đổi 3 mẫu giấy tờ quan trọng khi làm hồ sơ mua nhà ở xã hội

GĐXH - Ba mẫu giấy tờ trong hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội vừa được thay thế theo quy định mới của Bộ Xây dựng. Người dân có nhu cầu cần đặc biệt chú ý để tránh nộp sai mẫu, ảnh hưởng đến quá trình xét duyệt.

Giá xe SH Mode mới nhất giảm mạnh, thấp chưa từng có, khách đua chốt đơn thay Vision, Lead vì rẻ

Giá xe SH Mode mới nhất giảm mạnh, thấp chưa từng có, khách đua chốt đơn thay Vision, Lead vì rẻ

Giá cả thị trường - 7 phút trước

GĐXH - Giá xe SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode sau tết.

Lao động bỏ phố về quê tìm việc và những cơ hội rộng mở

Lao động bỏ phố về quê tìm việc và những cơ hội rộng mở

Sản phẩm - Dịch vụ - 38 phút trước

GĐXH - Thay vì rời quê đến các trung tâm công nghiệp lớn, nhiều lao động ở Nghệ An đang chuyển hướng di chuyển trong nội tỉnh hoặc khu vực lân cận để tìm việc. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh các khu công nghiệp địa phương mở rộng tuyển dụng và cải thiện mức thu nhập, phúc lợi.

Giá vàng hôm nay 3/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 3/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 55 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng, rời mốc 190 triệu đồng/lượng.

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm cực sốc tới 51 triệu đồng, rẻ nhất lịch sử phân khúc hạng A, Kia Morning khó so nổi doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm cực sốc tới 51 triệu đồng, rẻ nhất lịch sử phân khúc hạng A, Kia Morning khó so nổi doanh số

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất ở thời điểm tháng 3/2026 rất rẻ nhờ chương trình ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay, có thể đánh bại cả Kia Morning.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 3 - 8/3/2026: Số lượng khu dân cư nằm trong diện mất điện tăng cao

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 3 - 8/3/2026: Số lượng khu dân cư nằm trong diện mất điện tăng cao

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Trải nghiệm xe số 110cc của Honda trang bị đẳng cấp hơn Future, Wave Alpha, phanh CBS có giá bao nhiêu?

Trải nghiệm xe số 110cc của Honda trang bị đẳng cấp hơn Future, Wave Alpha, phanh CBS có giá bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe số 110cc hoàn toàn mới của Honda đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá hấp dẫn, thiết kế đẹp lấn át Wave Alpha và RSX.

Hà Nội sắp tổ chức hội nghị thúc đẩy tiêu dùng, đưa bán lẻ tăng trên 13% trong năm 2026

Hà Nội sắp tổ chức hội nghị thúc đẩy tiêu dùng, đưa bán lẻ tăng trên 13% trong năm 2026

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước

GĐXH - Theo kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu dùng, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2026, bán lẻ tăng trưởng 13%.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 3 - 8/3/2026): Cúp điện từ 10 – 12 tiếng/ngày cả loạt khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 3 - 8/3/2026): Cúp điện từ 10 – 12 tiếng/ngày cả loạt khu dân cư và tuyến đường

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Vì sức khỏe cộng đồng: Hà Nội phát động thi đua 'An toàn thực phẩm' giai đoạn 2026 - 2030

Vì sức khỏe cộng đồng: Hà Nội phát động thi đua 'An toàn thực phẩm' giai đoạn 2026 - 2030

Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 2/3/2026 về tổ chức phong trào thi đua "An toàn thực phẩm" (ATTP) trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Hà Nội đặt lộ trình đến 2030 chuyển đổi 100% taxi sang sử dụng điện, năng lượng xanh như thế nào?

Hà Nội đặt lộ trình đến 2030 chuyển đổi 100% taxi sang sử dụng điện, năng lượng xanh như thế nào?

Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trước

GĐXH - Trong kế hoạch về chuyển đổi phương tiện taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn Thủ đô vừa công bố, Hà Nội đặt mốc chậm nhất đến năm 2030 sẽ hoàn thành chuyển đổi 100% xe taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe taxi điện, năng lượng xanh.

