Lao động tự do mua nhà ở xã hội: Có phải nộp giấy chứng minh đối tượng như thế nào?

Theo khoản 2 Điều 30 Nghị định 100/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 33 Nghị định 54/2026/NĐ-CP), trường hợp người thu nhập thấp tại đô thị theo khoản 5 Điều 76 Luật Nhà ở 2023 mà không có hợp đồng lao động thì phải đáp ứng điều kiện về thu nhập và được Công an cấp xã nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận.

Cụ thể, trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị, Công an cấp xã có trách nhiệm xác nhận các thông tin cơ bản của công dân như: họ tên, ngày sinh, giới tính, số định danh cá nhân, ngày cấp căn cước và nơi cư trú.

Người làm đơn sẽ tự kê khai và cam kết về mức thu nhập bình quân hằng tháng của mình. Trong trường hợp cần thiết, Công an cấp xã có thể phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh, hậu kiểm thông tin này.

Điểm đáng chú ý là: đơn đề nghị xác nhận điều kiện về thu nhập cũng chính là giấy tờ chứng minh đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Nói cách khác, lao động tự do không phải nộp thêm một loại giấy tờ riêng để chứng minh mình thuộc diện được hỗ trợ. Chỉ cần nộp đơn đề nghị xác nhận điều kiện thu nhập – và thực hiện đầy đủ việc kê khai, cam kết thu nhập – là đã đáp ứng yêu cầu về chứng minh đối tượng.

Lưu ý, đối với hồ sơ mua nhà ở xã hội đã nộp trước ngày 9/2/2026 mà chưa có kết quả giải quyết, người dân không phải bổ sung thêm giấy tờ, trừ trường hợp cơ sở dữ liệu liên quan chưa được khai thác hoặc vận hành.

