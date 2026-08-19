Hà Nội: Cháy kho xưởng Chương Mỹ, phát hiện thi thể người tử vong sau khi dập lửa

Theo đó, vào khoảng 10h20 ngày 19/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một xưởng gỗ nằm trong khu vực tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa (phường Chương Mỹ, Hà Nội). Theo các nhân chứng, ngọn lửa cùng cột khói đen đã bốc lên ngùn ngụt tại khu xưởng nằm giáp quốc lộ 6 và đường Hòa Sơn, khiến nhiều người làm việc bên trong hốt hoảng tháo chạy ra ngoài.

Đám cháy kho xưởng tại phường Chương Mỹ sáng ngày 19/8. Ảnh cắt từ video

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 28 và khu vực 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Ông Bùi Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND phường Chương Mỹ cũng đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Vào 12h ngày 19/8, đám cháy đã được khống chế không để cháy lây lan.

Hiện trường vụ cháy kho xưởng ở Chương Mỹ sáng 19/8. Ảnh: Đức Tuấn

Thông tin từ lãnh đạo UBND phường Chương Mỹ cho biết vào khoảng 14h, sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa 3 thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra, làm rõ.