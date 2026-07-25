Hà Nội: Cháy lớn tại quán bia ở phường Thanh Liệt, cột khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu vực

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h40 phút ngày 25/7/2026 tại một cơ sở kinh doanh quán bia nằm trên tuyến đường Vũ Đức Úy thuộc Khu Tân Triều mới, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.

Do khu vực xảy ra hỏa hoạn là nhà có kết cấu khung sắt, quây tôn kết hợp với nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội. Chỉ trong thời gian ngắn, cột khói đen dày đặc đã bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả một khu vực rộng lớn khiến nhiều người dân sinh sống và di chuyển qua đây vô cùng hoảng loạn.

Vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ bùng phát tại một cơ sở kinh doanh trên đường 25m thuộc Khu Tân Triều mới.

Đặc biệt, ngọn lửa đã nhanh chóng lan sang một số công trình liền kề, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh lân cận.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng điều động phương tiện chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ lập tức có mặt tại hiện trường.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: NDCC

Các mũi chữa cháy được triển khai đồng bộ nhằm phun nước khống chế, khoanh vùng ngọn lửa, ngăn chặn không để cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chữa cháy và cứu nạn vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Nguyên nhân vụ việc cũng như mức độ thiệt hại sẽ được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ khi dập tắt hoàn toàn đám cháy.