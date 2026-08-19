Hà Nội: Cháy lớn tại khu nhà xưởng ở phường Chương Mỹ, công nhân hốt hoảng tháo chạy

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Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h ngày 19/8 tại một xưởng gỗ nằm trong khu vực tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, giáp Quốc lộ 6 và đường Hòa Sơn, thuộc phường Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Khu vực xưởng gỗ xảy ra hỏa hoạn tại phường Chương Mỹ, Hà Nội.

Khi phát hiện hỏa hoạn, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát kèm theo cột khói đen bốc lên ngùn ngụt. Nhiều công nhân đang làm việc bên trong khu xưởng đã vô cùng hoảng hốt, tìm cách tháo chạy ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Khu vực 28 và Khu vực 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội) đã được điều động đến hiện trường để tổ chức dập lửa.

Trong kho xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy vì vậy ngọn lửa bùng lên dữ dội. Ảnh: NDCC

Khoảng 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ, phối hợp với lực lượng tại chỗ chia thành nhiều mũi tiến công, ngăn đám cháy lan rộng sang các kho xưởng xung quanh. Đến khoảng 12h cùng ngày ngọn lửa đã cơ bản được khống chế, cơ quan chức năng ghi nhận chưa có người thương vong trong vụ cháy.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục khống chế đám cháy hoàn toàn và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.