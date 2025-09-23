Mới nhất
Hà Nội: Cháy nhà dân tại đường Lạc Long Quân khiến 1 người bị bỏng nặng

Thứ ba, 09:48 23/09/2025 | Đời sống
GĐXH - Tối 22/9, ngôi nhà nằm trong ngõ 175 Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ cháy khiến 1 người bị bỏng nặng, được hỗ trợ đưa tới bệnh viện cấp cứu...

Ngày 23/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 20 giờ 54 phút, ngày 22/9, tại nhà dân địa chỉ ngõ 175 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ đã xảy ra đám cháy lớn.

‎‎Nhận được tin báo của người dân qua số máy 114, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 24 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường phối hợp chính quyền, công an phường và người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ./p>

Cháy nhà dân ở Lạc Long Quân khiến 1 người bị bỏng nặng tại Hà Nội - Ảnh 1.

Ngôi nhà bị cháy nằm trong ngõ 175 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.

Cùng với đó, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Thành phố cũng điều động 2 xe chỉ huy và xe tải chở phương tiện đặc chủng trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH.

Tại hiện trường, đám cháy bùng lên dữ dội tại khu vực tầng một của ngôi nhà 3 tầng với rất nhiều khói, khí độc bao trùm và đang lan lên các tầng, các gian phòng theo cầu thang bộ bên trong nhà.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ đồng thời khống chế đám cháy tại khu vực tầng 1 không để cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà dân liền kề.

Cháy nhà dân ở Lạc Long Quân khiến 1 người bị bỏng nặng tại Hà Nội - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn người dân thoát nạn.

Đến khoảng 21 giờ 26 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, đồng thời lực lượng chức năng đã trấn an tinh thần, hướng dẫn 1 phụ nữ thoát ra an toàn.

‎Trước đó, vụ cháy đã làm 1 người bị thương (con trai chủ nhà) và được người dân hỗ trợ, liên hệ bàn giao lực lượng y tế đưa đi cấp cứu (hiện sức khỏe đã ổn định).

‎Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

GĐXH - Sáng 16/9, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại căn nhà ở thôn Văn Giáp (xã Thường Tín, TP Hà Nội). Thời điểm cháy, 4 người trong nhà gồm cặp vợ chồng và hai người con không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ.

