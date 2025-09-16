Hà Nội: 4 người tử vong thương tâm trong đám cháy lúc rạng sáng
GĐXH - Sáng 16/9, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại căn nhà ở thôn Văn Giáp (xã Thường Tín, TP Hà Nội). Thời điểm cháy, 4 người trong nhà gồm cặp vợ chồng và hai người con không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ.
Ngày 16/9, Công an TP Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở xã Thường Tín.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h30 sáng cùng ngày, một vụ cháy lớn đã bất ngờ xảy ra tại một căn nhà ở thôn Văn Giáp (xã Thường Tín).
Thời điểm đám cháy xảy ra có 4 người đang ngủ trong nhà gồm một cặp vợ chồng và hai người con (cháu nhỏ mới khoảng 4 tháng tuổi). Khi vụ cháy xảy ra, cả 4 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài.
Sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5, số 31, số 32 và số 34 phối hợp cùng công an và chính quyền xã Thường Tín tới hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.
Tới khoảng 5h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Ghi nhận vào sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.
Nguyên nhân cháy đang được tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá (Ninh Bình): Một nạn nhân không qua khỏi, công an vào cuộcThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình đã được chính quyền địa phương giao cơ quan công an kiểm tra, xử lý sau phản ánh của Gia đình và Xã hội. Nạn nhân trong vụ việc sau nhiều ngày điều trị đã không qua khỏi.
Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vongThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định liên quan đến vụ cháy xưởng cơ khí xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Thường Tín khiến 4 người tử vong.
Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong ở Hà NộiThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Rạng sáng 16/9, tại xã Thường Tín (TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy để lại hậu quả nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Ngôi nhà bị cháy được dựng bằng khung thép, lợp mái tôn... là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Video: Kinh hoàng cơn lũ ống cuồn cuộn ở Khánh HòaThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Dòng lũ ống cuồn cuộn sau cơn mưa lớn chiều 15/9 đã tàn phá nhiều diện tích hoa màu ở Khánh Hòa. Nhiều hộ gia đình chỉ kịp di dời một số tài sản khỏi khu vực thấp trũng.
Tin sáng 16/9: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do đơn vị nào thi công; xuất hiện vùng áp thấp trên Biển ĐôngXã hội - 12 giờ trước
GĐXH - Công trình Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang được cải tạo, mở rộng, thu hút nhiều ý kiến tranh luận; Một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông.
Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh mạnh nhất gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tớiThời sự - 12 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh bắt đầu hoạt động mạnh từ tháng 10, đặc biệt trong tháng 11–12. Rét đậm có thể xuất hiện ở miền Bắc từ nửa cuối tháng 12.
Chị em song sinh cùng đạt 30 điểm vào Học viện Quân yXã hội - 21 giờ trước
Ngày 15/9, Học viện Quân y tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026, với 182 bác sĩ quân y trúng tuyển và 235 học viên hệ dân sự được đào tạo trở lại. Năm nay, điểm đặc biệt là lần đầu tiên có ba anh em trong một gia đình ở Hà Nội cùng theo học tại Học viện.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do đơn vị nào thi công?Xã hội - 22 giờ trước
Sau khi tòa nhà Hàm Cá Mập tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) được phá bỏ, công trình Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang được cải tạo, mở rộng và chỉnh trang, thu hút nhiều ý kiến tranh luận.
Sẽ đánh giá công chức liên tục, không đợi cuối năm mới bình xétXã hội - 23 giờ trước
Bộ Chính trị sẽ ban hành quy định mới về đánh giá, xếp loại hằng năm và việc đánh giá công chức không đợi cuối năm mới bình xét mà thực hiện thường xuyên, liên tục.
6,6 triệu lượt người tham quan khí tài Quân đội tại Triển lãm thành tựu đất nướcXã hội - 23 giờ trước
Khu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước đón tiếp đông đảo các đoàn đại biểu và khoảng 6,6 triệu lượt người dân, du khách đến tham quan.
Khối không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng cuối tháng 9, khả năng miền Bắc xuất hiện không khí lạnh. Tuy nhiên cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về chế độ nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc.