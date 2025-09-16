Mới nhất
Hà Nội: 4 người tử vong thương tâm trong đám cháy lúc rạng sáng

Thứ ba, 09:56 16/09/2025 | Thời sự
GĐXH - Sáng 16/9, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại căn nhà ở thôn Văn Giáp (xã Thường Tín, TP Hà Nội). Thời điểm cháy, 4 người trong nhà gồm cặp vợ chồng và hai người con không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ.

Ngày 16/9, Công an TP Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở xã Thường Tín.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h30 sáng cùng ngày, một vụ cháy lớn đã bất ngờ xảy ra tại một căn nhà ở thôn Văn Giáp (xã Thường Tín).

Hiện trường vụ cháy tại xã Thường Tín khiến 4 người tử vong.

Thời điểm đám cháy xảy ra có 4 người đang ngủ trong nhà gồm một cặp vợ chồng và hai người con (cháu nhỏ mới khoảng 4 tháng tuổi). Khi vụ cháy xảy ra, cả 4 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài.

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5, số 31, số 32 và số 34 phối hợp cùng công an và chính quyền xã Thường Tín tới hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Tới khoảng 5h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Ghi nhận vào sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Nguyên nhân cháy đang được tiếp tục được điều tra, làm rõ.

