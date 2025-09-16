Mới nhất
Cháy chung cư mini ở Hà Nội, mùi khét nồng nặc, người dân hoảng loạn

Thứ ba, 21:37 16/09/2025 | Thời sự
Phát hiện vụ cháy, nhiều người hoảng sợ, hô hoán nhau chạy xuống tầng 1 thoát ra ngoài. Lúc này bên trong khói tỏa ra mùi khét nồng nặc.

Theo thông tin đầu, khoảng 16h30 ngày 16/9, một vụ cháy đã xảy ra tại chung cư mini số 8, ngõ 50 Đình Thôn (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Cháy chung cư mini ở Hà Nội, mùi khét nồng nặc, người dân hoảng loạn - Ảnh 1.

Khu chung cư mini xảy ra cháy. Ảnh: Đ.H

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, tại khu vực tum của ngôi nhà đang có hoạt động hàn xì, sửa chữa thì bất ngờ muội cháy rơi xuống khu vực tầng 2, trúng một cây chổi gây ra cháy.

"Khi phát hiện sự việc nhiều người đã hô hoán nhau chạy xuống tầng 1 thoát ra ngoài. Lúc này bên trong khói tỏa ra mùi khét nồng nặc khiến nhiều người hoảng sợ", nhân chứng cho biết.

Cháy chung cư mini ở Hà Nội, mùi khét nồng nặc, người dân hoảng loạn - Ảnh 2.

Công nhân hàn xì làm việc với công an. Ảnh: Đ.H

Cháy chung cư mini ở Hà Nội, mùi khét nồng nặc, người dân hoảng loạn - Ảnh 3.

Hiện trường khu vực xảy ra cháy. Ảnh: Đ.H

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa và hướng dẫn thoát nạn. Đã có 7 người được hướng dẫn thoát ra bên ngoài an toàn. Vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Chủ chung cư mini bị cháy khiến 56 người thiệt mạng ở Hà Nội được giảm ánChủ chung cư mini bị cháy khiến 56 người thiệt mạng ở Hà Nội được giảm án

Chiều nay (19/6), TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân làm 56 người chết ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định giảm án cho chủ chung cư mini bị cháy.

Đình Hiếu
