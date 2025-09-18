Mới nhất
Hà Nội: Hàng loạt công trình xây dựng sai phép xung quanh hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Thường Tín

Thứ năm, 19:20 18/09/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vụ cháy nhà xưởng cơ khí tại xã Thường Tín (TP Hà Nội) không chỉ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong, mà còn hé lộ một thực trạng đáng báo động về tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu vực này.

Hàng loạt công trình xây dựng sai phép xung quanh hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Thường Tín - Ảnh 1.

Rạng sáng 16/9, đám cháy lớn đã xảy ra tại một nhà xưởng cơ khí ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 4 người trong một gia đình tử vong. Đáng nói, công trình bị cháy được xác định là xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Hàng loạt công trình xây dựng sai phép xung quanh hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Thường Tín - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, tại xóm 1, thôn Văn Giáp (xã Thường Tín), xung quanh khu vực hiện trường vụ cháy hiện đang tồn tại hàng loạt công trình kiên cố, được dựng bằng khung thép, quây tôn kín mít có dấu hiệu xây dựng trái phép.

Hàng loạt công trình xây dựng sai phép xung quanh hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Thường Tín - Ảnh 3.

Nhìn từ trên cao, các công trình nhà xưởng, bãi xe, sân bóng... mọc lên dày đặc xung quanh hiện trường vụ cháy.

Hàng loạt công trình xây dựng sai phép xung quanh hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Thường Tín - Ảnh 4.

Các công trình này được sử dụng để kinh doanh quán ăn, cửa hàng tạp hóa, xưởng cơ khí và vật liệu xây dựng.

Hàng loạt công trình xây dựng sai phép xung quanh hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Thường Tín - Ảnh 5.

Theo tìm hiểu của PV, toàn bộ khu đất nơi các công trình này mọc lên đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm... Một số diện tích đất đang nằm trong quy hoạch dự án giao thông của thành phố.

Điểm chung của các công trình này đó là đều không trang bị đầy đủ các trang thiết bị PCCC, một số còn nằm ngay dưới đường điện trung và cao thế, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn nếu chẳng may xảy ra sự cố.

Hàng loạt công trình xây dựng sai phép xung quanh hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Thường Tín - Ảnh 9.

Theo ghi nhận, sau khi vụ cháy xảy ra, ngày 18/9, các cơ sở kinh doanh tại đây đa phần đã đóng cửa, dừng hoạt động.

Hàng loạt công trình xây dựng sai phép xung quanh hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Thường Tín - Ảnh 10.

Trước đó, Công an Hà Nội xác định nơi xảy ra vụ cháy là công trình tạm, khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m, diện tích khoảng 90m², được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đây là khu vực vừa dùng làm xưởng cơ khí, vừa làm nơi sinh hoạt gia đình.

Hàng loạt công trình xây dựng sai phép xung quanh hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Thường Tín - Ảnh 11.

Liên quan đến sự việc, thông tin từ UBND xã Thường Tín cho biết, địa điểm xảy ra vụ cháy là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, tồn tại từ trước năm 2010 thuộc xã Văn Bình (cũ)...

Hàng loạt công trình xây dựng sai phép xung quanh hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Thường Tín - Ảnh 12.

Trước khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức hoạt động, UBND huyện Thường Tín (cũ) đã yêu cầu các địa phương rà soát, tổng hợp và xử lý nghiêm những vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Công trình trên cũng đã được UBND xã Văn Bình thiết lập hồ sơ xử lý.

Hàng loạt công trình xây dựng sai phép xung quanh hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Thường Tín - Ảnh 13.

Về xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ cháy, UBND xã Thường Tín hiện đang phối hợp với Cơ quan CSĐT để làm rõ nguyên nhân. Căn cứ kết luận điều tra, xã Thường Tín sẽ có hình thức xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

Hàng loạt công trình xây dựng sai phép xung quanh hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Thường Tín - Ảnh 14.

Vụ cháy tại xã Thường Tín là một thảm kịch đau lòng, phản ánh những rủi ro nghiêm trọng từ việc sinh sống trong các công trình xây dựng trái phép, kết hợp sản xuất, sinh hoạt nhưng không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Hàng loạt công trình xây dựng sai phép xung quanh hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Thường Tín - Ảnh 15.

Sự việc đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương khi để tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp diễn ra trong thời gian dài mà không được xử lý triệt để.

Trước đó, vào khoảng 4h40 phút ngày 16/9 một vụ cháy lớn đã xảy ra tại thôn Văn Giáp, (xã Thường Tín, Hà Nội).

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố đã khẩn trương điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ, với 7 xe chữa cháy cùng lực lượng Cảnh sát 113 thành phố đến hiện trường phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Địa điểm xảy ra cháy là công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Căn nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã giao Công an thành phố khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xử lý theo quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn; đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hàng loạt công trình xây dựng sai phép xung quanh hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong ở xã Thường Tín:

Hàng loạt công trình xây dựng sai phép xung quanh hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong ở xã Thường Tín.


Trung Sơn
