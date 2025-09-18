Hà Nội: Hàng loạt công trình xây dựng sai phép xung quanh hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Thường Tín

Trước đó, vào khoảng 4h40 phút ngày 16/9 một vụ cháy lớn đã xảy ra tại thôn Văn Giáp, (xã Thường Tín, Hà Nội).

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố đã khẩn trương điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ, với 7 xe chữa cháy cùng lực lượng Cảnh sát 113 thành phố đến hiện trường phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Địa điểm xảy ra cháy là công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Căn nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã giao Công an thành phố khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xử lý theo quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn; đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.