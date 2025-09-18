Hà Nội: Hàng loạt công trình xây dựng sai phép xung quanh hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Thường Tín
GĐXH - Vụ cháy nhà xưởng cơ khí tại xã Thường Tín (TP Hà Nội) không chỉ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong, mà còn hé lộ một thực trạng đáng báo động về tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu vực này.
Điểm chung của các công trình này đó là đều không trang bị đầy đủ các trang thiết bị PCCC, một số còn nằm ngay dưới đường điện trung và cao thế, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn nếu chẳng may xảy ra sự cố.
Trước đó, vào khoảng 4h40 phút ngày 16/9 một vụ cháy lớn đã xảy ra tại thôn Văn Giáp, (xã Thường Tín, Hà Nội).
Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố đã khẩn trương điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ, với 7 xe chữa cháy cùng lực lượng Cảnh sát 113 thành phố đến hiện trường phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Địa điểm xảy ra cháy là công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Căn nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp.
Đến khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong.
Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã giao Công an thành phố khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xử lý theo quy định.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn; đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Hàng loạt công trình xây dựng sai phép xung quanh hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong ở xã Thường Tín:
Hàng loạt công trình xây dựng sai phép xung quanh hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong ở xã Thường Tín.
Cháy căn hộ chung cư ở TP HCM, nhiều người hoảng loạnThời sự - 6 giờ trước
Một căn hộ ở tầng 11 chung cư Golden Maison (phường Đức Nhuận, TP HCM) bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người lo sợ, tìm cách thoát xuống bên dưới
CSGT Hà Nội mạnh tay dẹp loạn xe ‘khủng’ phá đường Vân TrìThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Dù tuyến đường Vân Trì (xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) đã được cắm biển giới hạn tải trọng 10 tấn, hàng loạt xe tải, xe đầu kéo, xe bồn bê tông vẫn ngang nhiên đi vào mỗi ngày. Sự coi thường quy định này khiến mặt đường bong chóc, bụi bặm phủ trắng, đe dọa an toàn giao thông và sức khỏe người dân.
Lợi dụng thời tiết sau mưa bão, người đàn ông khai thác trái phép 6,893m3 gỗThời sự - 17 giờ trước
GĐXH – Sau khi tiến hành xác minh, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh (Thanh Hóa) đã xử phạt hơn 66 triệu đồng đối với ông Cao Văn Duyên vì hành vi khai thác rừng trái pháp luật.
Tin sáng 20/9: Dự báo 1 cơn bão rất mạnh có nguy cơ ảnh hưởng tới nước ta; Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nói gì sau khi người tố cô bị khởi tố?Thời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, một cơn bão rất mạnh có thể ảnh hưởng tới nước ta; Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa sau thời gian im lặng đã chính thức lên tiếng.
Va chạm với ô tô dưới cầu vượt, đôi vợ chồng tử vong tại chỗThời sự - 1 ngày trước
Trên đường từ Vĩnh Long trở lại TP Cần Thơ sau khi đi khám bệnh, đôi vợ chồng không may va chạm với xe ben dưới gầm cầu vượt Chà Và, tử vong tại chỗ.
Vụ nhân viên quán cà phê ở Hà Nội bị hành hung: Công an làm việc với ‘tổng tài’Thời sự - 1 ngày trước
Liên quan đến vụ hành hung con trai chủ quán cà phê tại Khu đô thị Times City, Hà Nội, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy xác nhận đã mời các bên liên quan đến làm việc.
Tin bão mới nhất: Bão Ragasa tiến vào Biển Đông với cường độ cấp siêu bão giật trên cấp 17, khu vực nào nước ta có thể bị ảnh hưởng?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đầu tuần tới, bão Ragasa tiến vào Biển Đông. Cơn bão này được nhận định là rất mạnh, có thể đạt cấp siêu bão (cấp 17).
Thông tin mới vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 12 người thương vong ở Quảng TrịThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm VIệt Nam, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63 vẫn còn hạn đăng kiểm.
Người dân miền Bắc lại sắp hứng chịu những đợt mưa như trút nước do ảnh hưởng của siêu bão?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong thời gian tới, Biển Đông có thể đón thêm cơn bão cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Tin sáng 19/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt kỷ lục doanh thu hơn 670 tỷ đồng; diễn biến mới vụ nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc không hút thuốc trong quánThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần 1 tháng công chiếu; Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) mời những người liên quan trong clip đánh nhân viên quán cà phê nghi do bị nhắc hút thuốc lên làm việc.
Tin sáng 19/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt kỷ lục doanh thu hơn 670 tỷ đồng; diễn biến mới vụ nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc không hút thuốc trong quánThời sự
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần 1 tháng công chiếu; Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) mời những người liên quan trong clip đánh nhân viên quán cà phê nghi do bị nhắc hút thuốc lên làm việc.