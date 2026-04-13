Hà Nội: 5 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà cao tầng ở phường Hồng Hà
GĐXH - Chỉ trong vòng 20 phút nỗ lực triển khai đội hình, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô đã giải cứu thành công 5 người dân, trong đó có một cụ già và một trẻ nhỏ, thoát khỏi ngôi nhà 6 tầng đang bị hỏa hoạn bao trùm tại ngõ 131 Hồng Hà (phường Hồng Hà, Hà Nội)
Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 02 phút ngày 12/4 tại ngôi nhà số 47, ngõ 131 Hồng Hà (phường Hồng Hà, TP. Hà Nội). Với quy mô 6 tầng, ngọn lửa bắt đầu bùng phát mạnh từ tầng 1, tạo ra lượng khói khí độc khổng lồ nhanh chóng len lỏi theo cầu thang bộ lan lên các tầng phía trên. Thời điểm xảy ra cháy vào đêm muộn, khi các thành viên trong gia đình đang nghỉ ngơi, khiến tình hình trở nên đặc biệt nguy cấp.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội đã huy động tổng lực với 5 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều đội chuyên trách, bao gồm cả Đội CC&CNCH trên Sông và lực lượng an ninh cơ sở.
Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, khói đen đã đặc quánh toàn bộ không gian, che khuất tầm nhìn và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của những người còn kẹt lại phía trên.
Trong khi 2 thành viên may mắn tự thoát nạn ngay từ những phút đầu, thông tin về 5 người còn mắc kẹt, đặc biệt là sự hiện diện của một người lớn tuổi và một trẻ em sinh năm 2025, đã tạo áp lực cực lớn lên đội ngũ cứu hộ.
Các chiến sĩ đã phải sử dụng thiết bị chuyên dụng, chia làm nhiều mũi tiếp cận để vừa dập lửa tại tầng 1, vừa tổ chức tìm kiếm người bị nạn trong làn khói độc.
Bằng sự quyết đoán và kỹ thuật chuyên môn, đến 23 giờ 25 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng lần lượt đưa được cả 5 nạn nhân ra ngoài an toàn. Ngay lập tức, các nạn nhân đã được bàn giao cho nhân viên y tế để tiến hành các biện pháp sơ cứu và kiểm tra sức khỏe chuyên sâu.
Theo thông tin mới nhất, sức khỏe của cả 5 nạn nhân, bao gồm cả cháu bé hơn 1 tuổi, hiện đã dần ổn định. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, xác minh làm rõ.
