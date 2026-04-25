Hà Nội: Cháy dữ dội tại kho sơn ở Đông Anh, ngọn lửa bốc cao hàng chục mét

Thứ bảy, 21:07 25/04/2026 | Đời sống
GĐXH - Tối 25/4, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại một kho xưởng chứa sơn, dung môi... nằm trên quốc lộ 3 (xã Đông Anh, Hà Nội). Cột khói đen bốc cao hàng chục mét kèm theo nhiều tiếng nổ lớn từ các thùng dung môi khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h20 tối ngày 25/4/2026, người dân lưu thông trên quốc lộ 3 và khu vực lân cận thuộc địa bàn xã Đông Anh (TP Hà Nội) bất ngờ phát hiện lửa và khói bốc lên dữ dội từ một xưởng sản xuất sơn.

Ngọn lửa bùng phát rất nhanh và mạnh do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như sơn thành phẩm và các loại dung môi pha chế. Cột khói đen đặc quánh bốc cao hàng chục mét, đứng từ xa nhiều kilomet vẫn có thể quan sát rõ.

Đáng chú ý, trong quá trình hỏa hoạn, nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ bên trong xưởng khiến người dân xung quanh và người qua đường vô cùng hoảng sợ, không ai dám lại gần.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm cứu nạn và tổ chức dập lửa.

Liên quan đến vụ việc, thông tin từ UBND xã Đông Anh xác nhận vụ cháy xảy ra tại một xưởng sơn chứ không phải kho xăng dầu như một số trang mạng xã hội đăng tải. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực phun vòi rồng để ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận và làm mát hiện trường.

Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chuyên môn phối hợp điều tra, làm rõ.

Cháy lớn tại xưởng sơn Đông Anh Hà Nội ngày 25 / 4 gây hoang mang - Ảnh 2.

GĐXH - Khoảng 11h54 ngày 14/4, một vụ cháy xảy ra tại chung cư số 2 phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình (Hà Nội), khiến người dân khu vực hoảng hốt.

Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ nhỏ lúc rạng sáng, một người mắc kẹt được giải cứu kịp thời

Hà Nội: 5 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà cao tầng ở phường Hồng Hà

Cháy phòng trọ ở TPHCM, 2 người chết, 5 người bị thương

Hà Nội: Chập chờn nỗi lo cháy nổ tại cụm sân pickleball và bãi đỗ xe cạnh đường Thị Cấm ở phường Xuân Phương

Hà Nội: Xe tải cẩu vướng dây điện rồi bốc cháy khiến một người tử vong

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều tác phẩm phong lan, cây kiểng đặc sắc được cung tiến vào Hoàng cung Huế qua lễ "Cung tiến Kỳ hoa Dị thảo", tái hiện nghi lễ thời nhà Nguyễn.

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động được ứng lương nếu đáp ứng đủ điều kiện. Năm 2026, quy định về ứng lương cho người lao động có điểm gì mới?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí kiên định, nhờ đó mà càng về hậu vận càng dễ đạt cuộc sống đủ đầy, an nhàn.

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi được đánh giá là có trí thông minh thiên bẩm, thể hiện qua sự nhanh nhạy, khả năng phân tích và tư duy vượt trội.

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương hưu thấp nhất là bao nhiêu theo Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng mới nhất của Bộ Nội vụ? Dưới đây là thông tin cụ thể.

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Thời tiết dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 trên cả nước có nhiều biến động, đan xen mưa - nắng.

Đời sống - 1 ngày trước

Hà Nội triển khai kế hoạch điều phối vận tải hành khách công cộng quy mô lớn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5, đồng thời áp dụng chính sách miễn phí toàn bộ mạng lưới xe buýt, đường sắt đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dự án đường kết nối Bắc Kạn – hồ Ba Bể – Na Hang với tổng vốn hơn 3.700 tỷ đồng đang tăng tốc thi công, đạt gần 60% khối lượng xây lắp. Khi khớp nối hoàn toàn, tuyến huyết mạch này sẽ mở toang cánh cửa phát triển du lịch, kinh tế giữa tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng do Bộ Nội vụ xây dựng, từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 24/4, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

Đời sống

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi được đánh giá là có trí thông minh thiên bẩm, thể hiện qua sự nhanh nhạy, khả năng phân tích và tư duy vượt trội.

Đời sống
Đời sống
Đời sống
Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

