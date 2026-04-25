Hà Nội: Cháy dữ dội tại kho sơn ở Đông Anh, ngọn lửa bốc cao hàng chục mét
GĐXH - Tối 25/4, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại một kho xưởng chứa sơn, dung môi... nằm trên quốc lộ 3 (xã Đông Anh, Hà Nội). Cột khói đen bốc cao hàng chục mét kèm theo nhiều tiếng nổ lớn từ các thùng dung môi khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h20 tối ngày 25/4/2026, người dân lưu thông trên quốc lộ 3 và khu vực lân cận thuộc địa bàn xã Đông Anh (TP Hà Nội) bất ngờ phát hiện lửa và khói bốc lên dữ dội từ một xưởng sản xuất sơn.
Ngọn lửa bùng phát rất nhanh và mạnh do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như sơn thành phẩm và các loại dung môi pha chế. Cột khói đen đặc quánh bốc cao hàng chục mét, đứng từ xa nhiều kilomet vẫn có thể quan sát rõ.
Đáng chú ý, trong quá trình hỏa hoạn, nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ bên trong xưởng khiến người dân xung quanh và người qua đường vô cùng hoảng sợ, không ai dám lại gần.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm cứu nạn và tổ chức dập lửa.
Liên quan đến vụ việc, thông tin từ UBND xã Đông Anh xác nhận vụ cháy xảy ra tại một xưởng sơn chứ không phải kho xăng dầu như một số trang mạng xã hội đăng tải. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người.
Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực phun vòi rồng để ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận và làm mát hiện trường.
Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chuyên môn phối hợp điều tra, làm rõ.
