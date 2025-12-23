Hà Nội: Chợ Xanh bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, hàng loạt kiot bị thiêu rụi
GĐXH - Rạng sáng 23/12, vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại chợ Xanh (phường Phương Liệt, TP Hà Nội). Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ dân xung quanh phải sơ tán khẩn cấp.
Vụ hỏa hoạn khởi phát vào khoảng 4h10 sáng ngày 23/12 từ một ki-ốt bán hải sản, sau đó lan nhanh ra các khu vực lân cận trong Chợ Xanh trên phố Trịnh Đình Cửu (phường Phương Liệt)
Nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP đã điều động 5 xe chữa cháy cùng gần 30 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 12, số 13 và Phân đội số 2 (Đội khu vực số 12) khẩn trương đến hiện trường.
Khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ hiện trường vụ cháy được người dân ghi lại.
Theo Công an Hà Nội, ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng nhận định đám cháy đã phát triển lớn. Do bên trong chợ chứa nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy (quần áo, vải vóc, đồ nhựa...), đám cháy sinh ra nhiều khói khí độc, vận tốc cháy lan rất nhanh và đe dọa trực tiếp đến các ki-ốt chưa cháy cũng như nhà dân liền kề.
Trước tình thế cấp bách, chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo các mũi tấn công khai thác triệt để nguồn nước tại chỗ và xung quanh khu vực. Các chiến sĩ đã triển khai nhiều hướng phun nước để chống cháy lan, đồng thời liều mình tiếp cận sâu vào gốc lửa để dập tắt đám cháy.
Để hỗ trợ công tác chữa cháy hiệu quả hơn, chính quyền địa phương đã huy động máy xúc đến hiện trường để phá dỡ các cấu kiện bị sụp đổ, mở lối cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiến sâu vào bên trong làm nhiệm vụ.
Nhờ các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt, đến khoảng 4h57 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát đã khống chế thành công đám cháy, khoanh vùng không để ngọn lửa lan rộng ra các khu vực còn lại của chợ và nhà dân xung quanh.
Đến khoảng 6h sáng, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Hiện Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.
