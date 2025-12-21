Giải cứu 4 người trong ngôi nhà cháy giữa đêm ở Đà Lạt

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Gần 3h, ngọn lửa bùng phát tại khu vực bếp ở tầng trệt căn nhà của ông Huỳnh Tấn Công, 56 tuổi, trên đường Bùi Thị Xuân.

Chủ nhà kịp thoát ra ngoài, hô hoán mọi người báo cảnh sát. Lúc này cụ bà 77 tuổi, hai người trung niên và một cháu nhỏ bị mắc kẹt ở tầng hai. Khói lửa bao trùm dày đặc, chặn các lối thoát khiến họ không thể thoát ra ngoài.

Cảnh sát xịt nước ở khu vực bếp căn nhà. Ảnh:

Hơn 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng ở cách nơi cháy hơn hai km đến hiện trường. Tốp cảnh sát dùng xe thang tiếp cận tầng hai cao hơn 6 m để phá cửa, giải cứu các nạn nhân.

Một nhóm chiến sĩ khác phun nước ngăn lửa lan sang khu đông dân cư. Sau hơn 15 phút, đám cháy được khống chế.

Hai xe máy hư hỏng nặng sau hỏa hoạn. Ảnh:

Hỏa hoạn thiêu rụi hai xe máy ở tầng trệt, làm hư hỏng nhiều vật dụng, đồ đạc, một phần tường, trần nhà ám khói.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.