Hai bé sinh đôi 19 tháng tuổi tử vong do đuối nước: Cảnh báo đuối nước ở trẻ mùa mưa lũ
GĐXH - Hai bé trai song sinh rơi xuống ao trong khuôn viên nhà, dù được nỗ lực cấp cứu nhưng không qua khỏi do não tổn thương không hồi phục.
Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết đã tiếp nhận hai trường hợp đuối nước là hai anh em sinh đôi (19 tháng, ở Hà Nội).
Theo thông tin từ gia đình, khoảng 16h chiều ngày 5/10, hai trẻ được phát hiện rơi xuống ao (không rõ thời gian bị chìm dưới nước).
Bé M.Đ được vớt lên trước, trong tình trạng tím tái, ngưng thở. Ngay tại hiện trường, gia đình đã tiến hành ép tim – thổi ngạt trong khoảng 10 phút theo các thông tin được giáo dục tuyên truyền (không thực hiện động tác dốc ngược trẻ và chạy, như nhiều người vẫn lầm tưởng). Tuy nhiên, do gia đình chưa thực hiện thành thạo các hướng dẫn, nên trẻ chưa có nhịp tim trở lại tại thời điểm đó. Trên đường di chuyển đến trạm y tế xã và bệnh viện địa phương, việc ép tim – thổi ngạt được duy trì liên tục trong khoảng 10 phút.
Tại cơ sở y tế ban đầu, bé M.Đ tiếp tục được các bác sĩ cấp cứu khoảng 20 phút, trẻ có nhịp tim trở lại, được đặt nội khí quản, duy trì thuốc vận mạch và chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tại đây, các bác sĩ áp dụng mọi biện pháp hồi sức tích cực như: hỗ trợ chức năng đa cơ quan bằng thở máy, lọc máu và kiểm soát thân nhiệt theo đích. Tuy nhiên rất đáng tiếc, sau 4 ngày điều trị, trẻ đã rơi vào tình trạng suy đa cơ quan, tổn thương não, hôn mê sâu và không qua khỏi.
Người anh song sinh đuối nước cùng thời điểm, được vớt lên sau M.Đ và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương trong thời gian lâu hơn (ước tính khoảng 45 phút). Mặc dù trẻ có nhịp tim trở lại, tuy nhiên khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ đã hôn mê sâu, đồng tử giãn tối đa, xác định tình trạng mất não, vì vậy, gia đình xin về trong đêm. Nguyên nhân tử vong của hai trẻ được xác định là do tổn thương não không hồi phục và suy đa cơ quan do thiếu oxy não kéo dài.
Phòng tránh đuối nước cho trẻ trong mùa mưa lũ
Từ sự việc đáng tiếc này, ThS.BS Trần Bá Dũng – Khoa Điều trị tích cực Nội khoa khuyến cáo cha mẹ cần đặc biệt chú ý các biện pháp phòng tránh đuối nước cho trẻ, nhất là trong mùa mưa lũ, cụ thể như sau:
Kỹ năng sơ cấp cứu đuối nước đúng cách
Việc sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ đuối nước rất quan trọng vì thời gian chịu đựng thiếu oxy của não tối đa chỉ khoảng từ 4-5 phút, nếu quá thời gian này sẽ dẫn tới tổn thương não không hồi phục, gây tử vong hoặc di chứng thần kinh.
Vì vậy, khi tiến hành cấp cứu tại chỗ cho trẻ đuối nước có ngừng tim, việc ép tim – thổi ngạt đúng cách là biện pháp cấp cứu quan trọng và hiệu quả nhất. Tuyệt đối không được dốc ngược chạy, vì điều này có thể làm mất cơ hội vàng cứu sống trẻ.
