Tin sáng 1/2: Đón đợt không khí lạnh, Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ; 16 địa phương chốt môn thi thứ ba vào lớp 10

Bắc Bộ có nơi nhiệt độ xuống dưới 10 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Ở khu vực Đông Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 12–15 độ, vùng núi 10–13 độ; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 14–17 độ.

Từ ngày 1- 2/2: Bắc Bộ thấp nhất 13–16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; trung bình 17–19 độ. Bắc Trung Bộ: thấp nhất 15–18 độ; trung bình 18–20 độ.

Từ ngày 1/2 đến đêm 3/2, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(Ảnh minh họa)

Tổ chức Đợt phim từ ngày 3 - 22/2 trên phạm vi toàn quốc

Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đợt phim Chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và Mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị sản xuất phim sẽ tổ chức Đợt phim từ ngày 3 - 22/2/2026 trên phạm vi toàn quốc.

Trong khuôn khổ Đợt phim, Lễ Khai mạc sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 3/2/2026 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (số 87 Láng Hạ, Hà Nội). Bộ phim truyện "Thanh âm vượt đại dương" (Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất) được chọn chiếu Khai mạc. Chương trình phim chiếu trong Đợt phim tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia bao gồm các phim truyện: "Thanh âm vượt đại dương", "Tử chiến trên không", "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối", "Chiếc chìa khóa vàng", "Mùi cỏ cháy", "Thầu Chín ở Xiêm".

Bên cạnh các suất chiếu miễn phí phục vụ khán giả tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Cục Điện ảnh phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hệ thống Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật... các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến các bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ nhân dân trên phạm vi cả nước, chủ yếu thông qua hình thức chiếu phim lưu động, với danh sách phim riêng gồm phim truyện, phim tài liệu - khoa học và phim hoạt hình.

"Tử chiến trên không" được chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

16 địa phương chốt môn thi thứ ba vào lớp 10

Theo VTCNews, tính đến ngày 31/1/2026, tổng cộng 16/34 tỉnh, thành đã công bố phương án thi vào lớp 10, trong đó nêu rõ môn thi thứ ba. Phần lớn các địa phương tiếp tục chọn môn ngoại ngữ hoặc tiếng Anh là môn thi thứ ba. Tuyên Quang chọn môn khoa học tự nhiên. Riêng Vĩnh Long xét tuyển, nhưng thí sinh muốn thi vào trường chuyên vẫn phải làm bài thi ba môn Toán, Văn và Tiếng Anh.

Cụ thể, ngày 30/1, Sở GD&ĐT Đồng Nai thông báo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026–2027 trên địa bàn tỉnh sẽ gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Theo Sở GD&ĐT Đồng Nai, đây cũng là sự trấn an cần thiết đối với học sinh lớp 9 lần đầu tham gia kỳ thi tuyển sinh theo Chương trình GDPT 2018, giúp các em chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch ôn tập.

Trước đó một ngày, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng chính thức công bố Ngoại ngữ là môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026–2027. Theo quy định, thí sinh có thể đăng ký dự thi một trong các ngoại ngữ gồm: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn.

Thanh Hóa xác nhận chọn môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở các trường THPT công lập và dân tộc nội trú. Điều này tiếp nối xu hướng của loạt tỉnh, thành gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Huế và Nghệ An… đã chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ ba.

16 địa phương đã chốt môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. (Ảnh minh họa)

Thu giữ 874 chiếc đồng hồ nghi giả các nhãn hiệu nổi tiếng



Theo An ninh Thủ đô, ngày 29/01/2026, Tổ công tác thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1; Phòng Thu thập xử lý thông tin, giám sát hải quan trực tuyến) đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực XVI) kiểm tra thực tế một lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào có nghi vấn vi phạm về khai báo hải quan.

Theo khai báo của doanh nghiệp, lô hàng gồm 23 mục hàng gồm hàng may mặc, tiêu dùng.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá cho thấy ngoài 20 mục hàng phù hợp với khai báo hải quan, có một số mặt hàng khai báo sai và một số mặt hàng không có trong khai báo. Trong đó, điển hình có 08 mục hàng hoá có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gồm: 874 chiếc đồng hồ của các nhãn hiệu như PATEK PHILIPPE, ROLEX, HUBLOT, CARTIER… Tất cả số hàng hóa trên đều là hàng mới 100%.

Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không xuất trình được tài liệu liên quan đến sở hữu trí tuệ. Hiện cơ quan Hải quan đang tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Số đồng hồ bị thu giữ nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các nhãn hiệu nổi tiếng.

Chặn đứng 3 xe container chở hơn 12 tấn 'đặc sản' sụn gà, trứng non không rõ nguồn gốc



Ngày 31/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế vừa lập chiến công lớn khi triệt phá một điểm tập kết thực phẩm "bẩn" quy mô lớn tại xã Thanh Trì. Theo đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, khoảng 10h00 ngày 29/1, tổ liên ngành gồm Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hà Nội) chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục QLTT Hà Nội) và Công an xã Thanh Trì bất ngờ kiểm tra bãi xe tại đường Vũ Lăng (xã Thanh Trì).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 xe container đang dừng đỗ, có dấu hiệu tập kết hàng hóa nghi vấn. Tiến hành kiểm tra bên trong các thùng container, tổ công tác phát hiện một lượng lớn thực phẩm đông lạnh đang chờ tiêu thụ. Tổng trọng lượng hàng hóa lên tới 12,3 tấn, bao gồm 8,3 tấn sụn gà (bao bì in chữ nước ngoài); 3,6 tấn trứng non và 0,48 tấn mỡ động vật.

Các loại hàng hóa đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: CAHN

Theo định giá sơ bộ của cơ quan chức năng, tổng giá trị của lô hàng này ước tính lên tới hơn 1 tỷ đồng. Chủ sở hữu của lô hàng được xác định là ông Hoàng Văn Chức (sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tại phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh). Làm việc với đoàn kiểm tra tại thời điểm bị phát hiện, ông Chức không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hóa đơn nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của toàn bộ 12,3 tấn thực phẩm nói trên.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và ra quyết định tạm giữ toàn bộ tang vật. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

