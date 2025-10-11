Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nước

Ngày 11/10, bà Hồ Vũ Ngọc Lợi, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Thủy (TP Huế) cho biết, vừa tổ chức khen thưởng đột xuất ông Ngô Văn Năm (trú tại tổ dân phố Lang Xá Cồn) vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Lãnh đạo phường Thanh Thủy trao giấy khen cho ông Ngô Văn Năm. Ảnh: Hiệp Nguyễn.

Trưa 5/10, khi đang lưu thông trên đường Đặng Văn Ngữ, ông Năm nghe thấy tiếng kêu cứu của người dân về việc có người bị đuối nước trên sông An Cựu.

Không do dự, ông Năm nhanh chóng lao xuống dòng nước sâu, bơi ra giữa sông để cứu ông Trần Thiều Dương (trú tại tổ dân phố 8, phường Thanh Thủy).

Nhờ sự can đảm và quyết đoán của ông Năm cùng sự hỗ trợ kịp thời của người dân xung quanh, nạn nhân được đưa lên bờ an toàn. Sau khi được sơ cứu tại chỗ, ông Dương tỉnh táo và trở về nhà trong tình trạng ổn định.

Lãnh đạo phường Thanh Thủy cho biết, hành động của ông Năm thể hiện tinh thần dũng cảm, là tấm gương đẹp cần được lan tỏa trong cộng đồng.

