Ninh Bình: Thương tâm hai cháu nhỏ bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến đuối nước

Chiều ngày 23/8, thông tin với PV Gia đình và Xã hội, ông Mai Đức Nghĩa, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Cụ thể, khoảng 14h cùng ngày, ba cháu nhỏ gồm: N.D.K (SN 2014), N.D.K (SN 2016) và N.P.T (SN 2016) cùng trú tại tổ dân phố Quang Trung, xã Hải Tiến cùng xuống tắm tại khu vực bãi biển thuộc tổ dân số Bắc Sơn, xã Hải Tiến. Cháu N.D.K. (SN 2014) và cháu N.D.K (SN 2016) là anh em ruột.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Trong lúc tắm, cháu K (SN 2016) và cháu T bị sóng biển cuốn ra xa. Thấy vậy, cháu K (SN 2014) lập tức chạy lên bờ kêu cứu.

Người dân gần đó nhanh chóng lao xuống ứng cứu, đưa được cháu T lên bờ và sơ cứu nhưng đã tử vong. Khi mọi người quay lại tìm kiếm thì không còn thấy cháu K (2016).

Lực lượng chức năng và người dân triển khai công tác tìm kiếm.

"Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình có người gặp nạn, bàn giao thi thể mai táng theo phong tục địa phương. Đồng thời, huy động lực lượng công an, bộ đội cùng các lực lượng khác khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại" - ông Nghĩa cho biết.

Trao đổi thêm với PV, bà Lưu Thị Nghiêm - Chủ tịch UBND xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin, xã và lực lượng chức năng đã nhanh chóng xuống hiện trường triển khai công tác tìm kiếm. Hiện tại tôi cùng các phòng ban liên quan đang xuống nhà nạn nhân thăm hỏi, động viên gia đình".



