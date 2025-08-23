Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Ninh Bình: Thương tâm hai cháu nhỏ bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến đuối nước

Thứ bảy, 18:29 23/08/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ba cháu nhỏ ở xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình rủ nhau đi tắm biển, hai người bị sóng cuốn ra xa dẫn đến đuối nước thương tâm.

Chiều ngày 23/8, thông tin với PV Gia đình và Xã hội, ông Mai Đức Nghĩa, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Cụ thể, khoảng 14h cùng ngày, ba cháu nhỏ gồm: N.D.K (SN 2014), N.D.K (SN 2016) và N.P.T (SN 2016) cùng trú tại tổ dân phố Quang Trung, xã Hải Tiến cùng xuống tắm tại khu vực bãi biển thuộc tổ dân số Bắc Sơn, xã Hải Tiến. Cháu N.D.K. (SN 2014) và cháu N.D.K (SN 2016) là anh em ruột.

Ninh Bình: Thương tâm hai cháu nhỏ bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến đuối nước- Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Trong lúc tắm, cháu K (SN 2016) và cháu T bị sóng biển cuốn ra xa. Thấy vậy, cháu K (SN 2014) lập tức chạy lên bờ kêu cứu.

Người dân gần đó nhanh chóng lao xuống ứng cứu, đưa được cháu T lên bờ và sơ cứu nhưng đã tử vong. Khi mọi người quay lại tìm kiếm thì không còn thấy cháu K (2016).

Ninh Bình: Thương tâm hai cháu nhỏ bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến đuối nước- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng và người dân triển khai công tác tìm kiếm.

"Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình có người gặp nạn, bàn giao thi thể mai táng theo phong tục địa phương. Đồng thời, huy động lực lượng công an, bộ đội cùng các lực lượng khác khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại" - ông Nghĩa cho biết.

Trao đổi thêm với PV, bà Lưu Thị Nghiêm - Chủ tịch UBND xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin, xã và lực lượng chức năng đã nhanh chóng xuống hiện trường triển khai công tác tìm kiếm. Hiện tại tôi cùng các phòng ban liên quan đang xuống nhà nạn nhân thăm hỏi, động viên gia đình".


Nhật Tân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ninh Bình: Cứu thành công 5 du khách đuối nước ở khu vực nhà thờ đổ Hải Lý

Ninh Bình: Cứu thành công 5 du khách đuối nước ở khu vực nhà thờ đổ Hải Lý

Hai học sinh tiểu học tử vong thương tâm do đuối nước ở Nghệ An

Hai học sinh tiểu học tử vong thương tâm do đuối nước ở Nghệ An

Đi xe bán tải vào lòng hồ cạn, vợ chồng tài xế bị đuối nước tử vong

Đi xe bán tải vào lòng hồ cạn, vợ chồng tài xế bị đuối nước tử vong

Truy tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho thanh niên cứu 4 học sinh đuối nước

Truy tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho thanh niên cứu 4 học sinh đuối nước

Người đàn ông 43 tuổi ở Quảng Trị cứu phụ nữ đuối nước rồi lặng lẽ rời đi

Người đàn ông 43 tuổi ở Quảng Trị cứu phụ nữ đuối nước rồi lặng lẽ rời đi

Cùng chuyên mục

Hà Nội cấm đường từ 12 giờ 30 ngày 24-8 để phục vụ tổng hợp luyện A80 lần 2

Hà Nội cấm đường từ 12 giờ 30 ngày 24-8 để phục vụ tổng hợp luyện A80 lần 2

Thời sự - 3 giờ trước

Từ 12 giờ 30 ngày 24/8, Công an TP Hà Nội cấm triệt để tất cả các phương tiện trên nhiều tuyến phố để phục vụ tổng hợp luyện A80 lần 2.

Những mẫu súng trang bị cho các khối diễu binh Quân đội, Công an

Những mẫu súng trang bị cho các khối diễu binh Quân đội, Công an

Thời sự - 12 giờ trước

Các khối Quân đội, Công an tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được trang bị dòng súng khác nhau.

Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, gió giật cấp 9 và khả năng mạnh thành bão

Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, gió giật cấp 9 và khả năng mạnh thành bão

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động gần biển Đông. Khả năng áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão.

Gỡ khó cho cụm công nghiệp tại Thanh Hóa

Gỡ khó cho cụm công nghiệp tại Thanh Hóa

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Một số chủ đầu tư và địa phương chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết, trong khi những quy định pháp luật phức tạp và thời gian giải quyết kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án cụm công nghiệp.

Tin sáng 22/8: Hà Nội tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình; thời tiết ba miền đều đổ mưa

Tin sáng 22/8: Hà Nội tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình; thời tiết ba miền đều đổ mưa

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành A80; Miền Bắc có mưa lớn ở vùng núi. Các nơi khác ở Bắc Bộ đến Nam Bộ mưa giông. Riêng Trung Bộ có nắng nóng.

Miền Bắc tiếp tục có mưa lớn tầm tã, khu vực nào là tâm điểm?

Miền Bắc tiếp tục có mưa lớn tầm tã, khu vực nào là tâm điểm?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa lớn ở vùng núi với lượng mưa đến 250mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông.

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình

Thời sự - 1 ngày trước

Điểm nhấn của buổi tổng hợp luyện A80 tại Quảng trường Ba Đình là sự xuất hiện của nhiều khí tài hiện đại do Việt Nam sản xuất như xe chiến đấu tên lửa, UAV,...

Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp

Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp

Thời sự - 1 ngày trước

Sau nhiều tháng tập luyện, các khối Quân đội, Công an cùng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an đã tổng hợp luyện lần 1 tại Quảng trường Ba Đình vào tối 21/8.

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh

Xã hội - 1 ngày trước

21 phát đại bác rền vang tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, mở màn buổi tổng hợp luyện Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 21/8, 15 khẩu pháo lễ tại sân vận động Mỹ Đình đã đồng loạt khai hỏa, luyện tập cho nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Xem nhiều

Gỡ khó cho cụm công nghiệp tại Thanh Hóa

Gỡ khó cho cụm công nghiệp tại Thanh Hóa

Thời sự

GĐXH - Một số chủ đầu tư và địa phương chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết, trong khi những quy định pháp luật phức tạp và thời gian giải quyết kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án cụm công nghiệp.

Tin sáng 22/8: Hà Nội tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình; thời tiết ba miền đều đổ mưa

Tin sáng 22/8: Hà Nội tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình; thời tiết ba miền đều đổ mưa

Xã hội
Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Thời sự
Chờ xem tổng hợp luyện A80, cựu binh kể chuyện 10 lần dự lễ truy điệu chính mình

Chờ xem tổng hợp luyện A80, cựu binh kể chuyện 10 lần dự lễ truy điệu chính mình

Xã hội
21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top