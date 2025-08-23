Mới nhất
Mùa tựu trường và lời cảnh báo sau vụ tai nạn giao thông khiến 4 học sinh ở Thanh Hóa thương vong khi đi xe máy chưa đủ tuổi

Thứ bảy, 11:20 23/08/2025 | Xã hội
GĐXH – Vụ tai nạn giao thông tại Thanh Hóa khiến 4 học sinh thương vong khi đi xe máy khi chưa đủ tuổi. Vụ việc là lời cảnh báo cho học sinh và phụ huynh về việc chấp hành luật giao thông.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh khiến 2 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo đó, vào hồi 20h20 ngày 20/8, tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe mô tô. Cụ thể, hai em L.T.A. (SN 2008, trú tại xã Thiệu Hóa) và H.Đ.B. (SN 2008, trú tại xã Thiệu Tiến), học sinh của một trường THPT trên địa bàn đi trên xe mô tô không BKS va chạm với xe mô tô 36F8-48xx, trên xe là hai học sinh N.V.L. (SN 2010) và N.D.M. (SN 2012), cùng trú tại xã Thiệu Tiến, học sinh trường THCS trên địa bàn.

Mùa tựu trường và lời cảnh báo sau vụ tai nạn giao thông khiến 4 học sinh ở Thanh Hóa thương vong khi đi xe máy chưa đủ tuổi - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 em tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn làm em L.T.A. và N.V.L. tử vong tại chỗ, em N.D.M. và H.Đ.B. bị thương phải đi cấp cứu, 2 phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn đau lòng trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng học sinh vi phạm các quy định khi tham gia giao thông. Cả 4 em đều chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô theo quy định. 

Vụ việc cũng đặt ra trách nhiệm lớn đối với các bậc phụ huynh, cần xem xét và làm rõ việc buông lỏng quản lý, để con em mình sử dụng, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Mùa tựu trường và lời cảnh báo sau vụ tai nạn giao thông khiến 4 học sinh ở Thanh Hóa thương vong khi đi xe máy chưa đủ tuổi - Ảnh 2.

Nhiều vụ tai nạn thương tâm liên quan tới học sinh xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Thống kê cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông, trong đó nhiều vụ liên quan đến học sinh. Điển hình, ngày 16/2, tại Km 367+120m, Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn cũ) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và một xe đạp do một học sinh 15 tuổi điều khiển. Vụ tai nạn khiến em học sinh tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nạn nhân chuyển hướng xe không an toàn, dẫn đến tai nạn.

Ngày 12/3, tại ngã tư Phú Sơn (TP Thanh Hóa cũ), ô tô mang biển kiểm soát 36N-08xx do anh Đ.S.T. (trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa cũ) điều khiển va chạm với xe gắn máy biển số 36A-361.xx, chở hai học sinh lớp 8. Hậu quả, một em tử vong, một em bị thương nặng.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo và yêu cầu người dân nói chung, các bậc phụ huynh nói riêng, đặc biệt là các em học sinh khi tham gia giao thông trong thời điểm tựu trường, khai giảng năm học mới 2025 - 2026 sắp đến gần phải chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Hai bố con tử vong sau vụ tai nạn liên hoànHai bố con tử vong sau vụ tai nạn liên hoàn

GĐXH - Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh khiến hai bố con tử vong thương tâm.

Ngọc Hưng
