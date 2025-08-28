Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, một người tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 4h30 sáng 28/8, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa hai xe đầu kéo, khiến một tài xế tử vong tại bệnh viện.

Cabin xe đầu kéo 75H-XXX.96 bị gãy nát, biến dạng.

Theo đó, xe đầu kéo biển số 75H-XXX.96 do tài xế L.K.D (SN 1985, trú TP Huế) cùng phụ xe lưu thông hướng Bắc - Nam đã tông thẳng vào đuôi xe đầu kéo biển số 36H-055.XX chạy cùng chiều phía trước. Cú đâm mạnh khiến phần cabin xe 75H-XXX.96 gãy nát, biến dạng.

Sau đó, tài xế D. cùng phụ xe được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng anh D. đã không qua khỏi, còn phụ xe chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau tai nạn, Đội tuần tra kiểm soát giao thông cao tốc số 6 (thuộc Cục Cảnh sát Giao thông) đã có mặt điều tiết, đặt biển cảnh báo và phong tỏa tạm thời hướng lưu thông Bắc - Nam. Các phương tiện được chuyển hướng đi Quốc lộ 1 để giảm ùn ứ.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.