Học luật bằng 'phiên tòa giả định': Cách tiếp cận mới khiến học sinh hào hứng

Từ một vụ gây rối trật tự công cộng được tái hiện trực quan, học sinh có cơ hội hiểu rõ hậu quả pháp lý của hành vi bộc phát và học cách ứng xử có trách nhiệm hơn trong cuộc sống.

Ngày 22/5, tại Trường THPT Nga Sơn, Thanh Hóa đã diễn ra chương trình phiên tòa giả định với chủ đề giáo dục pháp luật cho học sinh. Hoạt động nhằm giúp các em học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật bằng hình thức trực quan, sinh động và dễ hiểu.

Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo địa phương, Công an xã Nga Sơn, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5, Tòa án nhân dân khu vực 5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nga Sơn, Ban Giám hiệu Trường THPT Nga Sơn, tập thể giáo viên và toàn thể học sinh nhà trường.

Chương trình được tổ chức với sự phối hợp của nhiều đơn vị, góp phần tạo nên một buổi tuyên truyền pháp luật thiết thực trong môi trường học đường.

Phiên tòa giả định tái hiện tình huống dễ gặp ngoài đời

Nội dung trọng tâm của chương trình là phiên tòa giả định liên quan đến tình huống gây rối trật tự công cộng. Theo tình huống được xây dựng, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, sau đó dẫn đến hành vi truy đuổi nhau bằng xe mô tô trên đường, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và đời sống người dân xung quanh.

Trong chương trình, các nội dung được triển khai theo trình tự gồm ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, tổ chức phiên tòa giả định, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập, phát biểu của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5, phát biểu của đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Nga Sơn và bế mạc chương trình.

Tại phiên tòa giả định, các phần xét hỏi, luận tội, tranh luận và tuyên án được tái hiện theo trình tự cơ bản của một phiên xét xử thực tế. Qua đó, học sinh có thêm hiểu biết về hoạt động tố tụng, vai trò của các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như trách nhiệm pháp lý khi có hành vi vi phạm pháp luật.

Nhiều học sinh cho biết cách học trực quan này giúp các em dễ hình dung hơn về hậu quả của những hành động thiếu kiểm soát trong cuộc sống hàng ngày.

Học sinh được nhắc nhở về trách nhiệm với cộng đồng

Thông qua tình huống giả định, học sinh được nhắc nhở cần biết kiềm chế cảm xúc, không giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi nóng nảy hoặc gây mất trật tự nơi công cộng.

Theo ban tổ chức, mỗi hành động thiếu suy nghĩ đều có thể ảnh hưởng đến bản thân, gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật, chương trình còn tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Đây là sự động viên thiết thực, góp phần khích lệ tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên của các em học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện.

Góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh

Phiên tòa giả định tại Trường THPT Nga Sơn được đánh giá là hoạt động có ý nghĩa trong công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho học sinh.

Những năm gần đây, nhiều trường học bắt đầu đổi mới cách tuyên truyền pháp luật theo hướng tăng trải nghiệm thực tế thay vì chỉ phổ biến lý thuyết đơn thuần. Các mô hình như phiên tòa giả định hay xử lý tình huống đang giúp học sinh chủ động tiếp cận kiến thức pháp luật và nâng cao ý thức sống có trách nhiệm hơn.

Chương trình cũng góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, văn minh và giúp học sinh hình thành kỹ năng ứng xử phù hợp trong cuộc sống.

